https://sarabic.ae/20241223/اصطدام-في-الهواء-لقطات-لمسيرات-روسية-تدمر-نظائرها-الأوكرانية-في-خاركوف-1096094115.html
"اصطدام في الهواء"... لقطات لمسيرات روسية تدمر نظائرها الأوكرانية في خاركوف
"اصطدام في الهواء"... لقطات لمسيرات روسية تدمر نظائرها الأوكرانية في خاركوف
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات تظهر مسيرات روسية تدمر طائرات استطلاع من دون طيار أوكرانية في مقاطعة خاركوف. 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T19:40+0000
2024-12-23T19:40+0000
2024-12-23T19:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أن مشغلي الطائرات المسيرة من قوات مجموعة "الشمال" دمرت طائرات استطلاع من دون طيار أوكرانية في مقاطعة خاركوف.وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية تمكنت من تحييد 300 عسكري أوكراني، بالإضافة إلى تدمير عدد من المدرعات في مقاطعة كورسك الروسية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدة ستوروجيفوي في دونيتسكالجيش الروسي يكبد قوات كيبف أكثر من 43 ألف عسكري بالإضافة إلى 251 دبابة منذ بداية العمليات في كورسك
https://sarabic.ae/20241223/غراد-الروسية-تستهدف-تحشدات-ومعدات-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1096092904.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
"اصطدام في الهواء"... لقطات لمسيرات روسية تدمر نظائرها الأوكرانية في خاركوف
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات تظهر مسيرات روسية تدمر طائرات استطلاع من دون طيار أوكرانية في مقاطعة خاركوف.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أن مشغلي الطائرات المسيرة من قوات مجموعة "الشمال" دمرت طائرات استطلاع من دون طيار أوكرانية في مقاطعة خاركوف.
وتُظهر لقطات المراقبة الموضوعية كيف أسقط مشغلو المسيرات الروسية عدة طائرات استطلاع من دون طيار للعدو في الهواء.
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية تمكنت من تحييد 300 عسكري أوكراني، بالإضافة إلى تدمير عدد من المدرعات في مقاطعة كورسك الروسية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.