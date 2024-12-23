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الصين تطور طريقة مبتكرة لإنتاج الهيدروجين من مياه البحر
الصين تطور طريقة مبتكرة لإنتاج الهيدروجين من مياه البحر
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن قيام شركة صينية بابتكار طريقة جديدة لإنتاج الهيدروجين من مياه البحر المالحة. في خطوة من شأنها أن تدعم المساعي العالمية... 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T15:41+0000
2024-12-23T15:41+0000
اقتصاد
الصين
البحر
طاقة
الهيدروجين
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وبحسب التقرير الذي نشرته منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، فقد تمكنت شركة "سينيرتيك"، وهي شركة تابعة للشركة الوطنية الصينية للنفط البحري "سينوك"، من تحقيق اختراق تكنولوجي في إنتاج الهيدروجين الأخضر من مياه البحر عبر توليد الكهرباء من الموارد البحرية المتجددة.وأشار التقرير إلى أن آلات فصل المياه، أو المحلل الكهربائي، مصممة للعمل مع المياه النقية، لذلك فإن التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر يشكل أحد التحديات التي قد تؤدي إلى تفاقم النقص العالمي في المياه العذبة.ونوهت الشركة الصينية إلى أن المنشأة صممت لاستيعاب التباينات والانقطاعات المتأصلة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية في البحار، وتقدم حلًا فعالًا لاستعمال موارد الطاقة المتجددة في مواقعها.الجدير بالذكر أن معدات شركة "سينيرتيك" الحديثة مكّنتها من التحليل الكهربائي المباشر لمياه البحر دون تحلية المياه، ومن ثم خفض التكاليف وضمان إنتاج مستقر وطويل الأمد للهيدروجين.دولة عربية تحقق قفزة في قطاع الطاقة بمنصات حفر جديدةدولة عربية تستحوذ على أكبر صفقة طاقة لعام 2024
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اقتصاد, الصين, البحر, طاقة, الهيدروجين
اقتصاد, الصين, البحر, طاقة, الهيدروجين

الصين تطور طريقة مبتكرة لإنتاج الهيدروجين من مياه البحر

15:41 GMT 23.12.2024
© Getty Images / bugtoمحطة طاقة شمسية لتوليد الطاقة في البحر
محطة طاقة شمسية لتوليد الطاقة في البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
© Getty Images / bugto
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كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن قيام شركة صينية بابتكار طريقة جديدة لإنتاج الهيدروجين من مياه البحر المالحة. في خطوة من شأنها أن تدعم المساعي العالمية الهادفة إلى التوسع في إنتاج الوقود الأخضر.
وبحسب التقرير الذي نشرته منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، فقد تمكنت شركة "سينيرتيك"، وهي شركة تابعة للشركة الوطنية الصينية للنفط البحري "سينوك"، من تحقيق اختراق تكنولوجي في إنتاج الهيدروجين الأخضر من مياه البحر عبر توليد الكهرباء من الموارد البحرية المتجددة.

وقالت الشركة إنها أجرت عملية تشغيل تجريبي لمنشأة للتحليل الكهربائي لمياه البحر على مستوى ميغاواط، لتنتج الهيدروجين بنسبة نقاء تبلغ 99.999%.

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وأشار التقرير إلى أن آلات فصل المياه، أو المحلل الكهربائي، مصممة للعمل مع المياه النقية، لذلك فإن التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر يشكل أحد التحديات التي قد تؤدي إلى تفاقم النقص العالمي في المياه العذبة.

وذكر التقرير أن المنشأة الجديدة التي طوّرتها الشركة الصينية يمكنها إنتاج الهيدروجين الأخضر بطاقة 200 متر مكعب كل ساعة، بينما تتكامل لديها العمليات الجوهرية بما فيها عمليات المعالجة الجارية والتحليل الكهربائي لمياه البحر وتنقية الهيدروجين في 5 حاويات، ما يشكل هيكلًا محمولًا مناسبًا للمنصات العاملة في البحار.

ونوهت الشركة الصينية إلى أن المنشأة صممت لاستيعاب التباينات والانقطاعات المتأصلة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية في البحار، وتقدم حلًا فعالًا لاستعمال موارد الطاقة المتجددة في مواقعها.
الجدير بالذكر أن معدات شركة "سينيرتيك" الحديثة مكّنتها من التحليل الكهربائي المباشر لمياه البحر دون تحلية المياه، ومن ثم خفض التكاليف وضمان إنتاج مستقر وطويل الأمد للهيدروجين.
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