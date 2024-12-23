https://sarabic.ae/20241223/روسيا-تؤكد-أنها-على-اتصال-مع-السلطات-الحالية-في-سوريا-دبلوماسيا-وعسكريا-1096087755.html
روسيا تؤكد أنها على اتصال مع السلطات الحالية في سوريا دبلوماسيا وعسكريا
روسيا تؤكد أنها على اتصال مع السلطات الحالية في سوريا دبلوماسيا وعسكريا
سبوتنيك عربي
أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الاثنين، بأن روسيا تجري اتصالات مع السلطات الجديدة في سوريا دبلوماسيا وعسكريا. 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T15:47+0000
2024-12-23T15:47+0000
2024-12-23T16:14+0000
روسيا
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وقال أوشاكوف خلال مؤتمر صحفي: "الاتصالات (مع السلطات السورية) متنوعة، سواء على المستوى الدبلوماسي، أو بصراحة على المستوى العسكري أيضا".وأشار إلى أن روسيا تأمل في أن تبدي السلطات الناشئة في سوريا اهتماما بعمل مجموعة "بريكس".وأفاد أوشاكوف بأن الرئيس بوتين، يعتزم مقابلة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي منح حق اللجوء لدواع إنسانية في روسيا، لكن لم يحدد موعد الاجتماع بعد.وقال أوشاكوف: "ذكر الرئيس الروسي خلال "الخط المباشر"، أنه يفكر في لقاء الأسد، لكن متى بالتحديد لا أعرف، ولكن بما أنه قال هذا، على الأرجح، سيعقد مثل هذا الاجتماع".وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الوضع في سوريا، اليوم، ليس بسيطا، مؤكدا أن روسيا تتوقع أن السلام والهدوء سيحلان هناك، لافتا إلى أن روسيا ستحافظ على العلاقات مع كافة الفصائل في سوريا التي تتحكم في الوضع هناك، ومع جميع دول المنطقة.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
روسيا تؤكد أنها على اتصال مع السلطات الحالية في سوريا دبلوماسيا وعسكريا
15:47 GMT 23.12.2024 (تم التحديث: 16:14 GMT 23.12.2024)
أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الاثنين، بأن روسيا تجري اتصالات مع السلطات الجديدة في سوريا دبلوماسيا وعسكريا.
وقال أوشاكوف خلال مؤتمر صحفي: "الاتصالات (مع السلطات السورية) متنوعة، سواء على المستوى الدبلوماسي، أو بصراحة على المستوى العسكري أيضا".
وأشار إلى أن روسيا تأمل في أن تبدي السلطات الناشئة في سوريا اهتماما بعمل مجموعة "بريكس".
وقال: "لقد كان هذا الطلب من الحكومة السابقة، والآن تتشكل هناك سلطة جديدة، آمل أيضا أن تبدي السلطات الجديدة (في سوريا) اهتمامها بمجموعة "بريكس"، لا يزال هناك الكثير من الأشياء غير المفهومة وغير الواضحة هناك".
وأفاد أوشاكوف بأن الرئيس بوتين، يعتزم مقابلة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي منح حق اللجوء لدواع إنسانية في روسيا، لكن لم يحدد موعد الاجتماع بعد.
وقال أوشاكوف: "ذكر الرئيس الروسي خلال "الخط المباشر"، أنه يفكر في لقاء الأسد
، لكن متى بالتحديد لا أعرف، ولكن بما أنه قال هذا، على الأرجح، سيعقد مثل هذا الاجتماع".
وأضاف: "شارك الرئيس الروسي خلال عام 2024 في أكثر من 220 فعالية تتعلق بالسياسة الخارجية وكان جدول أعماله مزدحما للغاية، ومن ضمن هذه الفعاليات، المباحثات والاجتماعات الشخصية والمحادثات الهاتفية والاتصالات عبر الفيديو، وقد شاركت فيها قيادات من 54 دولة".
وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الوضع في سوريا، اليوم، ليس بسيطا، مؤكدا أن روسيا تتوقع أن السلام والهدوء سيحلان هناك، لافتا إلى أن روسيا ستحافظ على العلاقات مع كافة الفصائل في سوريا
التي تتحكم في الوضع هناك، ومع جميع دول المنطقة.