روسيا تؤكد أنها على اتصال مع السلطات الحالية في سوريا دبلوماسيا وعسكريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
09:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:30 GMT
15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:03 GMT
19 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:22 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:31 GMT
23 د
ملفات ساخنة
كيف تتعاطى القيادة السورية مع الشروط الأمريكية لرفع العقوبات
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
"أنصار الله": نحن علی أعتاب المرحلة السادسة من "إيلام إسرائيل"، فصائل فلسطينية تطالب السلطة بوقف الحملة الأمنية في جنين
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
11:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:26 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ننتظر تحركات تركية مهمة في سوريا
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
واشنطن تعزز قواتها في سوريا وأنقرة ترفض..هل بدأ التنافس الأمريكي التركي على النفوذ
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241223/روسيا-تؤكد-أنها-على-اتصال-مع-السلطات-الحالية-في-سوريا-دبلوماسيا-وعسكريا-1096087755.html
روسيا تؤكد أنها على اتصال مع السلطات الحالية في سوريا دبلوماسيا وعسكريا
روسيا تؤكد أنها على اتصال مع السلطات الحالية في سوريا دبلوماسيا وعسكريا
سبوتنيك عربي
أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الاثنين، بأن روسيا تجري اتصالات مع السلطات الجديدة في سوريا دبلوماسيا وعسكريا. 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T15:47+0000
2024-12-23T16:14+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/16/1066713332_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4b36e8412121f6bbfcd0e3671988f6f3.jpg
وقال أوشاكوف خلال مؤتمر صحفي: "الاتصالات (مع السلطات السورية) متنوعة، سواء على المستوى الدبلوماسي، أو بصراحة على المستوى العسكري أيضا".وأشار إلى أن روسيا تأمل في أن تبدي السلطات الناشئة في سوريا اهتماما بعمل مجموعة "بريكس".وأفاد أوشاكوف بأن الرئيس بوتين، يعتزم مقابلة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي منح حق اللجوء لدواع إنسانية في روسيا، لكن لم يحدد موعد الاجتماع بعد.وقال أوشاكوف: "ذكر الرئيس الروسي خلال "الخط المباشر"، أنه يفكر في لقاء الأسد، لكن متى بالتحديد لا أعرف، ولكن بما أنه قال هذا، على الأرجح، سيعقد مثل هذا الاجتماع".وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الوضع في سوريا، اليوم، ليس بسيطا، مؤكدا أن روسيا تتوقع أن السلام والهدوء سيحلان هناك، لافتا إلى أن روسيا ستحافظ على العلاقات مع كافة الفصائل في سوريا التي تتحكم في الوضع هناك، ومع جميع دول المنطقة.
https://sarabic.ae/20241223/الكرملين-يكشف-حقيقة-طلب-زوجة-الأسد-مغادرة-روسيا-1096071907.html
https://sarabic.ae/20241219/بوتين-يعلق-على-الوضع-في-سوريا-ووجود-الأسد-في-موسكو----1095957829.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/16/1066713332_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a8e733b7bf680dfacf48d238d4f111c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

روسيا تؤكد أنها على اتصال مع السلطات الحالية في سوريا دبلوماسيا وعسكريا

15:47 GMT 23.12.2024 (تم التحديث: 16:14 GMT 23.12.2024)
© Sputnik . Ali Hashemفعالية الاحتفاء بعيد العلم الروسي في ساحة الأمويين وسط دمشق
فعالية الاحتفاء بعيد العلم الروسي في ساحة الأمويين وسط دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبر
أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الاثنين، بأن روسيا تجري اتصالات مع السلطات الجديدة في سوريا دبلوماسيا وعسكريا.
وقال أوشاكوف خلال مؤتمر صحفي: "الاتصالات (مع السلطات السورية) متنوعة، سواء على المستوى الدبلوماسي، أو بصراحة على المستوى العسكري أيضا".
وأشار إلى أن روسيا تأمل في أن تبدي السلطات الناشئة في سوريا اهتماما بعمل مجموعة "بريكس".

وقال: "لقد كان هذا الطلب من الحكومة السابقة، والآن تتشكل هناك سلطة جديدة، آمل أيضا أن تبدي السلطات الجديدة (في سوريا) اهتمامها بمجموعة "بريكس"، لا يزال هناك الكثير من الأشياء غير المفهومة وغير الواضحة هناك".

وأفاد أوشاكوف بأن الرئيس بوتين، يعتزم مقابلة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي منح حق اللجوء لدواع إنسانية في روسيا، لكن لم يحدد موعد الاجتماع بعد.
الرئيس السوري بشار الأسد يشارك مع زوجته أسماء الأسد في التصويت في الانتخابات الرئاسية السورية في دوما، ريف دمشق، سوريا 26 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
الكرملين يكشف حقيقة طلب زوجة الأسد مغادرة روسيا
09:47 GMT
وقال أوشاكوف: "ذكر الرئيس الروسي خلال "الخط المباشر"، أنه يفكر في لقاء الأسد، لكن متى بالتحديد لا أعرف، ولكن بما أنه قال هذا، على الأرجح، سيعقد مثل هذا الاجتماع".

وأضاف: "شارك الرئيس الروسي خلال عام 2024 في أكثر من 220 فعالية تتعلق بالسياسة الخارجية وكان جدول أعماله مزدحما للغاية، ومن ضمن هذه الفعاليات، المباحثات والاجتماعات الشخصية والمحادثات الهاتفية والاتصالات عبر الفيديو، وقد شاركت فيها قيادات من 54 دولة".

الخط المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
بوتين يعلق على الوضع في سوريا ووجود الأسد في موسكو
19 ديسمبر, 11:33 GMT
وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الوضع في سوريا، اليوم، ليس بسيطا، مؤكدا أن روسيا تتوقع أن السلام والهدوء سيحلان هناك، لافتا إلى أن روسيا ستحافظ على العلاقات مع كافة الفصائل في سوريا التي تتحكم في الوضع هناك، ومع جميع دول المنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала