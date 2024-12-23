https://sarabic.ae/20241223/روسيا-تؤكد-أنها-على-اتصال-مع-السلطات-الحالية-في-سوريا-دبلوماسيا-وعسكريا-1096087755.html

روسيا تؤكد أنها على اتصال مع السلطات الحالية في سوريا دبلوماسيا وعسكريا

روسيا تؤكد أنها على اتصال مع السلطات الحالية في سوريا دبلوماسيا وعسكريا

سبوتنيك عربي

أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الاثنين، بأن روسيا تجري اتصالات مع السلطات الجديدة في سوريا دبلوماسيا وعسكريا. 23.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-23T15:47+0000

2024-12-23T15:47+0000

2024-12-23T16:14+0000

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وقال أوشاكوف خلال مؤتمر صحفي: "الاتصالات (مع السلطات السورية) متنوعة، سواء على المستوى الدبلوماسي، أو بصراحة على المستوى العسكري أيضا".وأشار إلى أن روسيا تأمل في أن تبدي السلطات الناشئة في سوريا اهتماما بعمل مجموعة "بريكس".وأفاد أوشاكوف بأن الرئيس بوتين، يعتزم مقابلة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي منح حق اللجوء لدواع إنسانية في روسيا، لكن لم يحدد موعد الاجتماع بعد.وقال أوشاكوف: "ذكر الرئيس الروسي خلال "الخط المباشر"، أنه يفكر في لقاء الأسد، لكن متى بالتحديد لا أعرف، ولكن بما أنه قال هذا، على الأرجح، سيعقد مثل هذا الاجتماع".وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الوضع في سوريا، اليوم، ليس بسيطا، مؤكدا أن روسيا تتوقع أن السلام والهدوء سيحلان هناك، لافتا إلى أن روسيا ستحافظ على العلاقات مع كافة الفصائل في سوريا التي تتحكم في الوضع هناك، ومع جميع دول المنطقة.

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