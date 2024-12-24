https://sarabic.ae/20241224/مقاتلات-سو-34-تستهدف-معقلا-للقوات-الأوكرانية-بمقاطعة-كورسك-1096098411.html
مقاتلات "سو-34" تستهدف معقلا للقوات الأوكرانية بمقاطعة كورسك
مقاتلات "سو-34" تستهدف معقلا للقوات الأوكرانية بمقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن قاذفة مقاتلة من طراز "سو-34" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية استهدفت أفرادا ومعقلا للقوات الأوكرانية في... 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T05:26+0000
2024-12-24T05:26+0000
2024-12-24T05:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع في بيان: "نفذ طاقم القاذفة المقاتلة الأسرع من الصوت متعددة الوظائف "سو34" التابعة للقوات الجو-فضائية، ضربة استهدفت أفرادا ومعقلا للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أنه "بعد تلقي تأكيد من (وحدة) الاستطلاع بتدمير الأهداف، عادت طاقم المقاتلة بسلام إلى مطار الإقلاع". وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241206/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1095543440.html
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روسيا
مقاتلات "سو-34" تستهدف معقلا للقوات الأوكرانية بمقاطعة كورسك
05:26 GMT 24.12.2024 (تم التحديث: 05:52 GMT 24.12.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن قاذفة مقاتلة من طراز "سو-34" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية استهدفت أفرادا ومعقلا للقوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
وقالت وزارة الدفاع في بيان: "نفذ طاقم القاذفة المقاتلة الأسرع من الصوت متعددة الوظائف "سو34" التابعة للقوات الجو-فضائية، ضربة استهدفت أفرادا ومعقلا للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".
وأشارت الوزارة إلى، أن الضربة نفذت على الأهداف التي تم استطلاعها، بقنابل جوية مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح شاملة.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أنه "بعد تلقي تأكيد من (وحدة) الاستطلاع بتدمير الأهداف، عادت طاقم المقاتلة بسلام إلى مطار الإقلاع".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.