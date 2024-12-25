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أردوغان: سنفتتح قنصلية تركية في مدينة حلب قريبا
أردوغان: سنفتتح قنصلية تركية في مدينة حلب قريبا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن "تركيا ستقف بكل قواها إلى جانب الشعب السوري لبناء دولته". 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T10:50+0000
2024-12-25T10:50+0000
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وقال أردوغان، إن بلاده "ستفتح قنصلية تركية في حلب قريبا"، مشيرا إلى أن "شمس الحرية أشرقت في سوريا بعد 61 عاما من الظلم"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وأكد أن "تركيا ستساعد من يريد العودة من السوريين إلى وطنهم ولكن لن ترغم أحدا على المغادرة"، مضيفا: "سنسمح بخروج ودخول اللاجئين السوريين لبعض الوقت ونتوقع زيادة في حركة المرور في الصيف مع عطلة المدارس".وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20241224/تركيا-تعلن-استعدادها-لإبرام-اتفاقية-مع-سوريا-لترسيم-الحدود-البحرية-1096136027.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار العالم الآن, العالم

أردوغان: سنفتتح قنصلية تركية في مدينة حلب قريبا

10:50 GMT 25.12.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن "تركيا ستقف بكل قواها إلى جانب الشعب السوري لبناء دولته".
وقال أردوغان، إن بلاده "ستفتح قنصلية تركية في حلب قريبا"، مشيرا إلى أن "شمس الحرية أشرقت في سوريا بعد 61 عاما من الظلم"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.
وأكد أن "تركيا ستساعد من يريد العودة من السوريين إلى وطنهم ولكن لن ترغم أحدا على المغادرة"، مضيفا: "سنسمح بخروج ودخول اللاجئين السوريين لبعض الوقت ونتوقع زيادة في حركة المرور في الصيف مع عطلة المدارس".
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
تركيا تعلن استعدادها لإبرام اتفاقية مع سوريا لترسيم الحدود البحرية
أمس, 15:46 GMT
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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Автомобиль военнослужащих ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:26 GMT
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