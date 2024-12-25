https://sarabic.ae/20241225/رئيس-الرابطة-السريانية-في-لبنان-يمكن-أن-تلعب-موسكو-دورا-لتحقيق-عنصر-التوازن-في-الحياة-1096171160.html

رئيس الرابطة السريانية في لبنان: يمكن أن تلعب موسكو دورا لتحقيق عنصر التوازن في الحياة

رئيس الرابطة السريانية في لبنان: يمكن أن تلعب موسكو دورا لتحقيق عنصر التوازن في الحياة

سبوتنيك عربي

أكّد رئيس الرابطة السريانية في لبنان، حبيب أفرام، أن "المرأة تشكل نصف الإدارة والمجتمع، لذلك لا يحق لأحد أن يهمش دورها البناء، ولا يمكن أن يُفرض عليها تحت ظل... 25.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-25T11:37+0000

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ولفت أفرام، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "إرادة العيش الحر الكريم لكل مكونات الشرق، فلا مواطن درجة أولى ولا ذمية، لا قهر ولا تعسف، ولا قمع بل أنظمة ديمقراطية حرة، ولا إرهاب ولا تكفير ولا اقتلاع ولا تهجير ولا جهاد، فهي دعوة لتغيير جوهري في العقل المشرقي، وهذا يحتاج إلى جهود فكرية وإعلامية وسياسية وتربوية".وأضاف أفرام: "نحن لن نتردد في الصراخ أمام عقل الغرب، نحن هنا حاجة للتعدد إذا كان العيش المشترك مستحيلًا في الشرق، ونحن معًا منذ البدء، فكيف يكون ممكنًا في الغرب؟ ولكن المشكلة اليوم تكمن في الضغط الذي يواجهه المكون المسيحي، كما هي حال العديد من الجهات، بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية".وختم رئيس الرابطة السريانية في لبنان، حديثه قائلًا: "يمكن أن تلعب موسكو دورًا كبيرًا من خلال الاهتمام الفكريّ والثقافيّ وتقديم الدعم للجميع لتحقيق عنصر التوازن في الحياة، فالعالم ليس لونًا واحدًا".بيت لحم تستقبل عيد الميلاد بأجواء من الحزن والأمل

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