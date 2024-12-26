https://sarabic.ae/20241226/خبير-لـسبوتنيك-طهران-تترقب-مواقف-السلطة-الجديدة-في-سوريا-وتعيد-ترتيب-أوراقها-داخليا-وخارجيا-1096196557.html

خبير لـ"سبوتنيك": طهران تترقب مواقف السلطة الجديدة في سوريا وتعيد ترتيب أوراقها داخليا وخارجيا

خبير لـ"سبوتنيك": طهران تترقب مواقف السلطة الجديدة في سوريا وتعيد ترتيب أوراقها داخليا وخارجيا

سبوتنيك عربي

أكد الدكتور مهند الضاهر، الباحث في العلاقات السياسية، أنه "على مدار عقود، شكّلت العلاقة بين إيران وسوريا، نموذجا للتحالف الاستراتيجي، حيث كانت دمشق أحد أركان... 26.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-26T07:22+0000

2024-12-26T07:22+0000

2024-12-26T07:22+0000

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وأشار الضاهر، في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن إيران، في الوقت الراهن، تعتمد على "المشاورات بدلاً من المفاوضات الرسمية" مع الإدارة الجديدة في سوريا، على حد تعبيره.وبحسب الباحث في العلاقات السياسية، فإن "حذر طهران وترقبها لمواقف السلطات الجديدة يفسر محاولة إعادة ترتيب أوراقها داخليًا وخارجيًا، لذلك أعتقد أن العلاقة ستكون ضمن إطار التوتر على خلفية علاقة إيران مع السلطة السابقة".وحول الأعمال الإرهابية التي تمارس بحق الأقليات والاعتداءات على الأماكن الدينية في سوريا، قال المختص بالشأن السياسي: "رسالة أحمد الشرع (الجولاني)، قائد العمليات العسكرية في سوريا، كانت واضحة للداخل منذ البداية، وقد تم تنبيه وإنذار الجميع حول هذه الأعمال"، لافتًا إلى أنه "يوجد في الداخل السوري تنوع طائفي كبير، لذلك يجب مراعاة هذا التنوع والأخذ به وإصدار قانون لإيقاف هذه العمليات الفردية".يذكر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد صرح يوم أمس الأربعاء، أنه "من السابق لأوانه الحكم وإظهار الرأي بشأن مستقبل سوريا".وكانت الحكومة الإيرانية، قد أكدت أول أمس الثلاثاء، أن "تشكيل حكومة يختارها الشعب السوري والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، هو كل ما يهم طهران".المتحدث باسم "المجلس الوطني الكردي" في سوريا لـ"سبوتنيك": نؤمن بالحوار بعيدا عن فوهات البنادقأردوغان: سنفتتح قنصلية تركية في مدينة حلب قريبا

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