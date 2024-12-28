https://sarabic.ae/20241228/دوي-مئات-الانفجارات-في-الجزء-الخاضع-لسيطرة-كييف-من-مقاطعة-زابوروجيه-1096264059.html
دوي مئات الانفجارات في الجزء الخاضع لسيطرة كييف من مقاطعة زابوروجيه
دوي مئات الانفجارات في الجزء الخاضع لسيطرة كييف من مقاطعة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
قال مسؤول الإدارة المحلية المعين من قبل نظام كييف، إيفان فيدوروف، عبر قناته على "تلغرام"، إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقع ما يقرب من أربعمائة انفجار في أراضي... 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T06:06+0000
2024-12-28T06:06+0000
2024-12-28T06:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وفقا لفيدوروف، وقع ما لا يقل عن 397 انفجارا، وأصيبت 12 بلدة، وأضاف المسؤول أن "العديد من مرافق البنية التحتية تضررت"، لكنه لم يحدد تلك المرافق.ولا يعترف نظام كييف بنتائج الاستفتاء ويواصل قصف المنطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
دوي مئات الانفجارات في الجزء الخاضع لسيطرة كييف من مقاطعة زابوروجيه
قال مسؤول الإدارة المحلية المعين من قبل نظام كييف، إيفان فيدوروف، عبر قناته على "تلغرام"، إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقع ما يقرب من أربعمائة انفجار في أراضي مقاطعة زابوروجيه، في الجزء الذي تسيطر عليه القوات المسلحة الأوكرانية.
وفقا لفيدوروف، وقع ما لا يقل عن 397 انفجارا، وأصيبت 12 بلدة، وأضاف المسؤول أن "العديد من مرافق البنية التحتية تضررت"، لكنه لم يحدد تلك المرافق.
وأصبحت مقاطعة زابوروجيه تابعة لروسيا، في سبتمبر/ أيلول 2022 بعد استفتاء، صوت فيه 93.11 في المئة من المشاركين لصالح الانضمام إلى روسيا.
ولا يعترف نظام كييف بنتائج الاستفتاء ويواصل قصف المنطقة.
وتم تحرير أكثر من 70% من مقاطعة زابوروجيه، وما تبقى، بما في ذلك مدينة زابوروجيه، تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية، منذ مارس/ آذار 2023، أصبح المركز الإداري للمنطقة مؤقتًا مدينة ميليتوبول.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.