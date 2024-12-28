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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241228/دوي-مئات-الانفجارات-في-الجزء-الخاضع-لسيطرة-كييف-من-مقاطعة-زابوروجيه-1096264059.html
دوي مئات الانفجارات في الجزء الخاضع لسيطرة كييف من مقاطعة زابوروجيه
دوي مئات الانفجارات في الجزء الخاضع لسيطرة كييف من مقاطعة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
قال مسؤول الإدارة المحلية المعين من قبل نظام كييف، إيفان فيدوروف، عبر قناته على "تلغرام"، إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقع ما يقرب من أربعمائة انفجار في أراضي... 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T06:06+0000
2024-12-28T06:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وفقا لفيدوروف، وقع ما لا يقل عن 397 انفجارا، وأصيبت 12 بلدة، وأضاف المسؤول أن "العديد من مرافق البنية التحتية تضررت"، لكنه لم يحدد تلك المرافق.ولا يعترف نظام كييف بنتائج الاستفتاء ويواصل قصف المنطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241228/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-17-طائرة-مسيرة-فوق-مقاطعة--روستوف-1096263088.html
https://sarabic.ae/20241228/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-56-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق-خلال-الليل-1096263650.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

دوي مئات الانفجارات في الجزء الخاضع لسيطرة كييف من مقاطعة زابوروجيه

06:06 GMT 28.12.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationدبابات روسية تقتحم مواقع أوكرانية على محور زابوروجيه
دبابات روسية تقتحم مواقع أوكرانية على محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبر
قال مسؤول الإدارة المحلية المعين من قبل نظام كييف، إيفان فيدوروف، عبر قناته على "تلغرام"، إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقع ما يقرب من أربعمائة انفجار في أراضي مقاطعة زابوروجيه، في الجزء الذي تسيطر عليه القوات المسلحة الأوكرانية.
وفقا لفيدوروف، وقع ما لا يقل عن 397 انفجارا، وأصيبت 12 بلدة، وأضاف المسؤول أن "العديد من مرافق البنية التحتية تضررت"، لكنه لم يحدد تلك المرافق.

وأصبحت مقاطعة زابوروجيه تابعة لروسيا، في سبتمبر/ أيلول 2022 بعد استفتاء، صوت فيه 93.11 في المئة من المشاركين لصالح الانضمام إلى روسيا.

ولا يعترف نظام كييف بنتائج الاستفتاء ويواصل قصف المنطقة.
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 17 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف
04:08 GMT

وتم تحرير أكثر من 70% من مقاطعة زابوروجيه، وما تبقى، بما في ذلك مدينة زابوروجيه، تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية، منذ مارس/ آذار 2023، أصبح المركز الإداري للمنطقة مؤقتًا مدينة ميليتوبول.

جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 56 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليل
04:38 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:05 GMT
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