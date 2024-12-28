https://sarabic.ae/20241228/صحيفة-أرنولد-يبلغ-ليفربول-برغبته-في-الانتقال-إلى-ريال-مدريد-في-2025-1096278154.html

صحيفة: أرنولد يبلغ ليفربول برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد في 2025

صحيفة: أرنولد يبلغ ليفربول برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد في 2025

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام إسبانية، أن ترينت ألكسندر أرنولد، نجم ليفربول الإنجليزي، قد اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله داخل ملعب "آنفيلد"، في ظل قرب انتهاء عقده مع... 28.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-28T12:26+0000

2024-12-28T12:26+0000

2024-12-28T12:26+0000

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وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن "اسم الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول، ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد طوال الفترة الماضية، في ظل رغبة مسؤولي الميرينغي في تعزيز الجبهة اليمنى بعنصر مميز".وأضافت الصحيفة أن "ألكسندر أرنولد، أبلغ مسؤولي الريدز برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد، في صيف 2025"، مشيرة إلى أن هناك "محاولات من مسؤولي ليفربول لإقناع صاحب الـ26 عاما بالتوقيع على عقد جديد، يبقيه بملعب آنفيلد لسنوات أخرى مقبلة".ولكن بحسب الصحيفة الإسبانية، فإن أرنولد يفضل عدم القيام بهذه الخطوة حاليا، بل يسعى للرحيل مجانا صوب ملعب "سانتياغو برنابيو"، فيما خشى ليفربول فقدان بعض نجومه البارزين، ممن تنتهي عقودهم في يونيو/ حزيران المقبل، وعلى رأسهم محمد صلاح، وفيرجيل فان دايك.وأفاد التقرير أن "ليفربول عرض على الظهير الأيمن، ترينت ألكسندر أرنولد، زيادة قدرها 70 ألف جنيه إسترليني على راتبه الأسبوعي، البالغ 180 ألف جنيه إسترليني، ليصل إلى 250 ألف جنيه بموجب عقد جديد يمتد لخمس سنوات، ومع ذلك، يصر اللاعب على راتب 350 ألف جنيه، ليعادل ما يتقاضاه زميله، محمد صلاح، خاصة مع اهتمام نادي "ريال مدريد" بضمّه واستعدادهم لتلبية مطالبه".ويعاني 3 من أبرز لاعبي "ليفربول"، وهم محمد صلاح، وترينت ألكسندر أرنولد، وفيرجيل فان دايك، من أزمة مع النادي، إذ تنتهي عقودهم في الصيف المقبل، دون التوصل إلى اتفاق بشأن تمديدها.وترينت ألكسندر أرنولد، الذي بدأ مسيرته مع الفريق الأول في 2017 بعمر 18 عاما، لعب 324 مباراة مع "ليفربول"، و33 مباراة مع منتخب إنجلترا، ورغم رغبته في البقاء بـ"أنفيلد"، فإنه يتمسك بمطالبه المالية.جدير بالذكر أن نادي "ليفربول" الإنجليزي يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، بفارق نقطتين عن "تشيلسي"، ويتصدر مجموعته في دوري الأبطال بالعلامة الكاملة.

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ليفربول, أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, منوعات, الأخبار