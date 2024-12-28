https://sarabic.ae/20241228/صحيفة-أرنولد-يبلغ-ليفربول-برغبته-في-الانتقال-إلى-ريال-مدريد-في-2025-1096278154.html
صحيفة: أرنولد يبلغ ليفربول برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد في 2025
صحيفة: أرنولد يبلغ ليفربول برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد في 2025
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام إسبانية، أن ترينت ألكسندر أرنولد، نجم ليفربول الإنجليزي، قد اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله داخل ملعب "آنفيلد"، في ظل قرب انتهاء عقده مع... 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T12:26+0000
2024-12-28T12:26+0000
2024-12-28T12:26+0000
مجتمع
ليفربول
أخبار نادي ريال مدريد
رياضة
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1c/1096276996_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ab5c9f24cc177aaaf79d68f0cc850fea.jpg
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن "اسم الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول، ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد طوال الفترة الماضية، في ظل رغبة مسؤولي الميرينغي في تعزيز الجبهة اليمنى بعنصر مميز".وأضافت الصحيفة أن "ألكسندر أرنولد، أبلغ مسؤولي الريدز برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد، في صيف 2025"، مشيرة إلى أن هناك "محاولات من مسؤولي ليفربول لإقناع صاحب الـ26 عاما بالتوقيع على عقد جديد، يبقيه بملعب آنفيلد لسنوات أخرى مقبلة".ولكن بحسب الصحيفة الإسبانية، فإن أرنولد يفضل عدم القيام بهذه الخطوة حاليا، بل يسعى للرحيل مجانا صوب ملعب "سانتياغو برنابيو"، فيما خشى ليفربول فقدان بعض نجومه البارزين، ممن تنتهي عقودهم في يونيو/ حزيران المقبل، وعلى رأسهم محمد صلاح، وفيرجيل فان دايك.وأفاد التقرير أن "ليفربول عرض على الظهير الأيمن، ترينت ألكسندر أرنولد، زيادة قدرها 70 ألف جنيه إسترليني على راتبه الأسبوعي، البالغ 180 ألف جنيه إسترليني، ليصل إلى 250 ألف جنيه بموجب عقد جديد يمتد لخمس سنوات، ومع ذلك، يصر اللاعب على راتب 350 ألف جنيه، ليعادل ما يتقاضاه زميله، محمد صلاح، خاصة مع اهتمام نادي "ريال مدريد" بضمّه واستعدادهم لتلبية مطالبه".ويعاني 3 من أبرز لاعبي "ليفربول"، وهم محمد صلاح، وترينت ألكسندر أرنولد، وفيرجيل فان دايك، من أزمة مع النادي، إذ تنتهي عقودهم في الصيف المقبل، دون التوصل إلى اتفاق بشأن تمديدها.وترينت ألكسندر أرنولد، الذي بدأ مسيرته مع الفريق الأول في 2017 بعمر 18 عاما، لعب 324 مباراة مع "ليفربول"، و33 مباراة مع منتخب إنجلترا، ورغم رغبته في البقاء بـ"أنفيلد"، فإنه يتمسك بمطالبه المالية.جدير بالذكر أن نادي "ليفربول" الإنجليزي يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، بفارق نقطتين عن "تشيلسي"، ويتصدر مجموعته في دوري الأبطال بالعلامة الكاملة.
https://sarabic.ae/20241201/عرض-ضخم-في-انتظار-محمد-صلاح-هل-يلتحق-بميسي-1095375656.html
https://sarabic.ae/20241228/تقرير-يكشف-كيف-يفكر-ليفربول-في-صفقة-عمر-مرموش-1096273221.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1c/1096276996_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_42385dff2e6252374a120f6e3e0dcc91.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ليفربول, أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, منوعات, الأخبار
ليفربول, أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, منوعات, الأخبار
صحيفة: أرنولد يبلغ ليفربول برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد في 2025
كشفت وسائل إعلام إسبانية، أن ترينت ألكسندر أرنولد، نجم ليفربول الإنجليزي، قد اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله داخل ملعب "آنفيلد"، في ظل قرب انتهاء عقده مع النادي، في حزيران/ يونيو المقبل.
وذكرت صحيفة
"ماركا" الإسبانية، أن "اسم الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول، ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد طوال الفترة الماضية، في ظل رغبة مسؤولي الميرينغي في تعزيز الجبهة اليمنى بعنصر مميز".
وأضافت الصحيفة أن "ألكسندر أرنولد، أبلغ مسؤولي الريدز برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد، في صيف 2025"، مشيرة إلى أن هناك "محاولات من مسؤولي ليفربول لإقناع صاحب الـ26 عاما بالتوقيع على عقد جديد، يبقيه بملعب آنفيلد لسنوات أخرى مقبلة".
ولكن بحسب الصحيفة الإسبانية، فإن أرنولد يفضل عدم القيام بهذه الخطوة حاليا، بل يسعى للرحيل مجانا صوب ملعب "سانتياغو برنابيو"، فيما خشى ليفربول فقدان بعض نجومه البارزين، ممن تنتهي عقودهم في يونيو/ حزيران المقبل، وعلى رأسهم محمد صلاح، وفيرجيل فان دايك.
وكانت تقارير غربية، قد كشفت أن نادي "ليفربول" الإنجليزي لكرة القدم يواجه في الوقت الحالي أزمة جديدة، خلال مفاوضاته لتجديد عقد واحد من أبرز لاعبيه، والذي ينتهي عقده في موسم صيف 2025.
وأفاد التقرير أن "ليفربول عرض على الظهير الأيمن، ترينت ألكسندر أرنولد، زيادة قدرها 70 ألف جنيه إسترليني على راتبه الأسبوعي
، البالغ 180 ألف جنيه إسترليني، ليصل إلى 250 ألف جنيه بموجب عقد جديد يمتد لخمس سنوات، ومع ذلك، يصر اللاعب على راتب 350 ألف جنيه، ليعادل ما يتقاضاه زميله، محمد صلاح
، خاصة مع اهتمام نادي "ريال مدريد" بضمّه واستعدادهم لتلبية مطالبه".
ويعاني 3 من أبرز لاعبي "ليفربول"، وهم محمد صلاح، وترينت ألكسندر أرنولد، وفيرجيل فان دايك، من أزمة مع النادي، إذ تنتهي عقودهم في الصيف المقبل، دون التوصل إلى اتفاق بشأن تمديدها.
وترينت ألكسندر أرنولد، الذي بدأ مسيرته مع الفريق الأول في 2017 بعمر 18 عاما، لعب 324 مباراة مع "ليفربول"، و33 مباراة مع منتخب إنجلترا، ورغم رغبته في البقاء بـ"أنفيلد"، فإنه يتمسك بمطالبه المالية.
جدير بالذكر أن نادي "ليفربول" الإنجليزي يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، بفارق نقطتين عن "تشيلسي"، ويتصدر مجموعته في دوري الأبطال بالعلامة الكاملة.