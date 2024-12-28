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https://sarabic.ae/20241228/هجوم-إرهابي-بإيراناغتيال-مدير-استخبارات-الشرطة-بمدينة-بندر-لنجة-1096290375.html
هجوم إرهابي بإيران..اغتيال مدير استخبارات الشرطة بمدينة بندر لنجة
هجوم إرهابي بإيران..اغتيال مدير استخبارات الشرطة بمدينة بندر لنجة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، وقوع هجوم وصفته بـ"الإرهابي" استهدف أحد قادة شرطة مدينة "بندر لنجة" بمحافظة هرمزغان، الواقعة جنوب شرقي إيران. 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T19:46+0000
2024-12-28T19:46+0000
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ونقلت وكالة أنباء "تسنيم"، مساء اليوم السبت، عن حاكم مدينة "بندر لنجة"، فؤاد مراد زاده، أنه تم استهداف أحد مسؤولي الشرطة والأمن في المدينة من قبل "إرهابيين"، وأنه "في هذه الحادثة قُتل قائد الشرطة وقتل المهاجم".وأوضحت أن رئيس جهاز استخبارات الشرطة في مدينة "بندر لنجة" النقيب مجتبى شهيدي تخت، قتل مع أحد أفراد حمايته بهجوم "إرهابي، واثنين من حراسه أيضا أصيبا بجروح أحدهما في حالة خطيرة.وأكدت أن "المهاجم كان انتحاريا وقد وضع نفسه بالقرب من السيارة التي تقل النقيب مجتبى شهيدي تخت، والانتحاري نزل من سيارته وقام بتفجيرها بعد ذلك".ويشار إلى أنه في الثالث من الشهر الماضي، أعلنت السلطات الأمنية الإيرانية، القضاء على زعيم من وصفتهم بالإرهابيين الذين تسببوا في حادث مدينة تفتان مطلع الاسبوع الماضي بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن مساعد القيادة العامة لقوى الامن الداخلي الإيراني للشؤون التنسيقية، العميد سعيد منتظر المهدي، قوله بأنه تم "القضاء على متزعم الزمرة التي تسببت في حادث مدينة تفتان الإرهابي"، على حد قوله.جاءت تصريحات المهدي على هامش زيارته التفقدية لمحافظة سيستان، أوضح خلالها أن "القضاء على متزعم الإرهابيين الذين شاركوا في هذا حادث تفتان إنجاز تحقق بفضل جهود وتضحيات قوات مكافحة الارهاب لدى الشرطة ومن خلال عملية استخباراتية مقعدة".وأضاف العميد المهدي أنه في غضون الـ 24 ساعة الاخيرة، "تم اعتقال عنصرين آخرين من هؤلاء الارهابيين؛ أحدهما نفس الشخص الذي صور جميع مشاهد الحادث؛ مؤكدا بأن هذا الارهابي سينال العقاب على فعلته".وتابع: "في الفترة ذاتها، تم القبض على 6 عناصر آخرين كانوا قد تورطوا في دعم هؤلاء الإرهابيين، وقد اعترفوا بضلوعهم في استشهاد عدد من أعزائنا خلال السنوات الأخيرة".
https://sarabic.ae/20241110/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-قتله-لعناصر-إرهابية-شرقي-البلاد-1094654121.html
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هجوم إرهابي بإيران..اغتيال مدير استخبارات الشرطة بمدينة بندر لنجة

19:46 GMT 28.12.2024
© AP Photo / Ebrahim Norooziالشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، وقوع هجوم وصفته بـ"الإرهابي" استهدف أحد قادة شرطة مدينة "بندر لنجة" بمحافظة هرمزغان، الواقعة جنوب شرقي إيران.
ونقلت وكالة أنباء "تسنيم"، مساء اليوم السبت، عن حاكم مدينة "بندر لنجة"، فؤاد مراد زاده، أنه تم استهداف أحد مسؤولي الشرطة والأمن في المدينة من قبل "إرهابيين"، وأنه "في هذه الحادثة قُتل قائد الشرطة وقتل المهاجم".
عناصر الحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
الحرس الثوري الإيراني يعلن قتله لعناصر "إرهابية" شرقي البلاد
10 نوفمبر, 15:59 GMT
وأوضحت أن رئيس جهاز استخبارات الشرطة في مدينة "بندر لنجة" النقيب مجتبى شهيدي تخت، قتل مع أحد أفراد حمايته بهجوم "إرهابي، واثنين من حراسه أيضا أصيبا بجروح أحدهما في حالة خطيرة.
وأكدت أن "المهاجم كان انتحاريا وقد وضع نفسه بالقرب من السيارة التي تقل النقيب مجتبى شهيدي تخت، والانتحاري نزل من سيارته وقام بتفجيرها بعد ذلك".
ويشار إلى أنه في الثالث من الشهر الماضي، أعلنت السلطات الأمنية الإيرانية، القضاء على زعيم من وصفتهم بالإرهابيين الذين تسببوا في حادث مدينة تفتان مطلع الاسبوع الماضي بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن مساعد القيادة العامة لقوى الامن الداخلي الإيراني للشؤون التنسيقية، العميد سعيد منتظر المهدي، قوله بأنه تم "القضاء على متزعم الزمرة التي تسببت في حادث مدينة تفتان الإرهابي"، على حد قوله.
جاءت تصريحات المهدي على هامش زيارته التفقدية لمحافظة سيستان، أوضح خلالها أن "القضاء على متزعم الإرهابيين الذين شاركوا في هذا حادث تفتان إنجاز تحقق بفضل جهود وتضحيات قوات مكافحة الارهاب لدى الشرطة ومن خلال عملية استخباراتية مقعدة".
وأضاف العميد المهدي أنه في غضون الـ 24 ساعة الاخيرة، "تم اعتقال عنصرين آخرين من هؤلاء الارهابيين؛ أحدهما نفس الشخص الذي صور جميع مشاهد الحادث؛ مؤكدا بأن هذا الارهابي سينال العقاب على فعلته".
وتابع: "في الفترة ذاتها، تم القبض على 6 عناصر آخرين كانوا قد تورطوا في دعم هؤلاء الإرهابيين، وقد اعترفوا بضلوعهم في استشهاد عدد من أعزائنا خلال السنوات الأخيرة".
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