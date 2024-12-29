https://sarabic.ae/20241229/مروحيات-سورية-عسكرية-تحلق-في-أجواء-البلاد-لأول-مرة-منذ-سيطرة-المعارضة-فيديو-1096304703.html

مروحيات سورية عسكرية تحلق في أجواء البلاد لأول مرة منذ سيطرة المعارضة.. فيديو

مروحيات سورية عسكرية تحلق في أجواء البلاد لأول مرة منذ سيطرة المعارضة.. فيديو

سبوتنيك عربي

حلّقت مروحيات عسكرية سورية، في أجواء سوريا للمرة الأولى، منذ سيطرة المعارضة السورية المسلحة على الحكم في البلاد. 29.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-29T11:46+0000

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وبدأت ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، في استخدام المروحيات القتالية لأول مرة، منذ رحيل الرئيس السوري السابق بشار الأسد.وذكرت الإدارة، في بيان لها، أمس السبت، أنها "بدأت استخدام المروحيات العسكرية ضد فلول النظام المخلوع في منطقة الساحل".وتابعت أنها استخدمت مروحيات عسكرية "لتمشيط منطقة الساحل بعد مواجهات مع فلول النظام" وأن "المروحيات انطلقت من مطار اسطامو بريف طرطوس، للعمل ضد فلول النظام".وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.

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أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار