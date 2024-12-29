مسؤول في الأمم المتحدة: الطريق لإعادة بناء سوريا شاق وطويل

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عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
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22 د
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وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
13:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:54 GMT
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ع الموجة مع ايلي
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183 د
عالم سبوتنيك
تعزيزات عسكرية لريف حمص وسط سوريا لملاحقة بقايا "حكومة الأسد"، الجيش الألماني ليس لديه ما يواجه به صواريخ "أوريشنيك" الروسية
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59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
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29 د
لبنان والعالم
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ع الموجة مع ايلي
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لبنان والعالم
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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المقهى الثقافي
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المقهى الثقافي
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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ملفات ساخنة
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
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مسؤول في الأمم المتحدة: الطريق لإعادة بناء سوريا شاق وطويل
مسؤول في الأمم المتحدة: الطريق لإعادة بناء سوريا شاق وطويل
سبوتنيك عربي
أفاد مسؤول في الأمم المتحدة أن "سوريا تواجه وضعًا غير مسبوق، وهو وضع لا يمكننا أن نتجاهله"، مؤكدًا أن "التقاعس عن العمل سيكون مكلفًا بالنسبة للجميع وسيؤدي... 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T12:46+0000
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وأشار آدم عبد المولى، المنسق الأممي للشؤون الإنسانية المقيم في سوريا، في تصريح لـ"سبوتنيك"، على هامش مؤتمر الحوار الوطني التمهيدي، الذي عُقد أمس في العاصمة السورية دمشق، إلى أن "سوريا تحتاج إلى الوحدة في البداية".وشهدت دمشق، أمس السبت، تجمعًا لعدد من الفاعليات الأهلية والمجتمعية في إطار التمهيد لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي ستتم الدعوة إليه خلال الفترة القريبة المقبلة.ولم يتضمن البيان الختامي للمؤتمر أيّة مواقف محددة، بل أكد على وحدة الأراضي السورية وضرورة تكاتف الجهود من أجل بناء سوريا المستقبل، كما خلا البيان من أيّة إدانة للتوغل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية.وتعتزم الإدارة السورية الجديدة إطلاق مؤتمر حوار وطني شامل موسّع في الأيام المقبلة بالعاصمة دمشق، بهدف تشكيل مجلس استشاري يُمنح الصفة التشريعية ويصبح بمثابة الأمانة العامة، التي تشرف على عمل الحكومة الجديدة.وبحسب منسقي مؤتمر الحوار الوطني، فإنّ المشاركة ستكون من الشخصيات العاملة في المجال السياسي، بالإضافة إلى الشخصيات الوطنية والوجهاء من المحافظات السورية، وفنانين وكُتّاب وشخصيات أكاديمية ووجهاء وشيوخ عشائر.أحمد الشرع: روسيا قوة عالمية بارزة وشريك استراتيجي لدمشق
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تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, دمشق
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, دمشق

مسؤول في الأمم المتحدة: الطريق لإعادة بناء سوريا شاق وطويل

12:46 GMT 29.12.2024
© Sputnikمؤتمر الحوار الوطني السوري التمهيدي
مؤتمر الحوار الوطني السوري التمهيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
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أفاد مسؤول في الأمم المتحدة أن "سوريا تواجه وضعًا غير مسبوق، وهو وضع لا يمكننا أن نتجاهله"، مؤكدًا أن "التقاعس عن العمل سيكون مكلفًا بالنسبة للجميع وسيؤدي حتمًا إلى معاناة إضافية".
وأشار آدم عبد المولى، المنسق الأممي للشؤون الإنسانية المقيم في سوريا، في تصريح لـ"سبوتنيك"، على هامش مؤتمر الحوار الوطني التمهيدي، الذي عُقد أمس في العاصمة السورية دمشق، إلى أن "سوريا تحتاج إلى الوحدة في البداية".

وأضاف المسؤول الأممي أن "الطريق لإعادة بناء سوريا، شاقٌ وطويلٌ، وبدون وحدة كافة فصائل المجتمع السوري ومكوناته، لن يتمكن هذا المجتمع من النهوض من جديد، ومواجهة الصعوبات والتحديات التي خلفها النظام السابق".

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وشهدت دمشق، أمس السبت، تجمعًا لعدد من الفاعليات الأهلية والمجتمعية في إطار التمهيد لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي ستتم الدعوة إليه خلال الفترة القريبة المقبلة.

وضم الحشد الذي ناهز مئة شخص، بينهم 3 نساء فقط، كما خلا المؤتمر من ممثلين عن أي حزب أو تيار سياسي، وعُقد في فندق "قيصر بالاس"، وحضره شخصيات من مكونات طائفية وعشائرية سورية مختلفة.

ولم يتضمن البيان الختامي للمؤتمر أيّة مواقف محددة، بل أكد على وحدة الأراضي السورية وضرورة تكاتف الجهود من أجل بناء سوريا المستقبل، كما خلا البيان من أيّة إدانة للتوغل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية.
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ويُعتبرُ هذا المؤتمر تمهيديًا لمؤتمر الحوار الوطني، الذي لم يُحدد موعده بعد، و"هو محاولة لجمع أطياف الشعب السوري تحت سقف واحد، لتكون لهم كلمة واحدة بشأن سبل بناء الدولة السورية الجديدة، وكل شخص لديه فكرة أو طرح للوصول إلى نتيجة توافقية بين الجميع حول شكل الدولة الجديدة"، بحسب القيمين على المؤتمر.

وتعتزم الإدارة السورية الجديدة إطلاق مؤتمر حوار وطني شامل موسّع في الأيام المقبلة بالعاصمة دمشق، بهدف تشكيل مجلس استشاري يُمنح الصفة التشريعية ويصبح بمثابة الأمانة العامة، التي تشرف على عمل الحكومة الجديدة.
وبحسب منسقي مؤتمر الحوار الوطني، فإنّ المشاركة ستكون من الشخصيات العاملة في المجال السياسي، بالإضافة إلى الشخصيات الوطنية والوجهاء من المحافظات السورية، وفنانين وكُتّاب وشخصيات أكاديمية ووجهاء وشيوخ عشائر.
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