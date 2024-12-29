https://sarabic.ae/20241229/مسؤول-في-الأمم-المتحدة-الطريق-لإعادة-بناء-سوريا-شاق-وطويل-1096305914.html

مسؤول في الأمم المتحدة: الطريق لإعادة بناء سوريا شاق وطويل

مسؤول في الأمم المتحدة: الطريق لإعادة بناء سوريا شاق وطويل

سبوتنيك عربي

أفاد مسؤول في الأمم المتحدة أن "سوريا تواجه وضعًا غير مسبوق، وهو وضع لا يمكننا أن نتجاهله"، مؤكدًا أن "التقاعس عن العمل سيكون مكلفًا بالنسبة للجميع وسيؤدي... 29.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-29T12:46+0000

2024-12-29T12:46+0000

2024-12-29T12:46+0000

تقارير سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

دمشق

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وأشار آدم عبد المولى، المنسق الأممي للشؤون الإنسانية المقيم في سوريا، في تصريح لـ"سبوتنيك"، على هامش مؤتمر الحوار الوطني التمهيدي، الذي عُقد أمس في العاصمة السورية دمشق، إلى أن "سوريا تحتاج إلى الوحدة في البداية".وشهدت دمشق، أمس السبت، تجمعًا لعدد من الفاعليات الأهلية والمجتمعية في إطار التمهيد لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي ستتم الدعوة إليه خلال الفترة القريبة المقبلة.ولم يتضمن البيان الختامي للمؤتمر أيّة مواقف محددة، بل أكد على وحدة الأراضي السورية وضرورة تكاتف الجهود من أجل بناء سوريا المستقبل، كما خلا البيان من أيّة إدانة للتوغل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية.وتعتزم الإدارة السورية الجديدة إطلاق مؤتمر حوار وطني شامل موسّع في الأيام المقبلة بالعاصمة دمشق، بهدف تشكيل مجلس استشاري يُمنح الصفة التشريعية ويصبح بمثابة الأمانة العامة، التي تشرف على عمل الحكومة الجديدة.وبحسب منسقي مؤتمر الحوار الوطني، فإنّ المشاركة ستكون من الشخصيات العاملة في المجال السياسي، بالإضافة إلى الشخصيات الوطنية والوجهاء من المحافظات السورية، وفنانين وكُتّاب وشخصيات أكاديمية ووجهاء وشيوخ عشائر.أحمد الشرع: روسيا قوة عالمية بارزة وشريك استراتيجي لدمشق

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تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, دمشق