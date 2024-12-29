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تصريحات صادمة... مسؤولة في الحكومة السورية الجديدة تثير جدلا واسعا
تصريحات صادمة... مسؤولة في الحكومة السورية الجديدة تثير جدلا واسعا
سبوتنيك عربي
أثارت تصريحات عائشة الدبس، رئيسة "مكتب شؤون المرأة" في الحكومة السورية المؤقتة، جدلاً واسعاً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثها عن وضع المرأة في... 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T08:39+0000
2024-12-29T08:39+0000
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المرأة
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ووجّه العديد من السوريين، على مدى الساعات الماضية، من ناشطين وسياسيين وصحفيين، انتقادات لاذعة للمسؤولة الجديدة بسبب تصريحاتها.وتابعت الدبس: "سنصنع نموذجا متفردا يناسب واقعنا، سنصنع نموذجا خاصا بنا، نموذج يليق بسوريا الطبيعية، لن نتبنى أي نموذج، لماذا لا نصنع نحن النموذج الخاص بنا، الذي يناسب بلدنا وتقاليدنا وحضارتنا؟".وفي ردها على حرية عمل المنظمات النسائية المدافعة عن حقوق المرأة، أجابت: "إذا اتفقنا أن هذا الدعم يدعم النموذج الذي نحن بصدد بنائه فأهلا وسهلا ومرحبا، أنا لن أفتح المجال لمن يختلف معي بالفكر، عانينا بالفترة الماضية من المنظمات التي كانت لها أجندات على أطفالنا ونسائنا، كانوا يمارسون كثيرا من البرامج والتدريبات التي أتت بثمار كارثية".ولاقت تصريحات رئيسة "مكتب شؤون المرأة" بالحكومة المؤقتة في سوريا، انتقادات واسعة، وحالة من الجدل حول ما ينتظر مستقبل المرأة في البلاد.وعلّقت ناشطة على تصريحات المسؤولة السورية، قائلة: "لا تعجبني التنظيمات النسائية مدنية كانت أم دينية، ولا أستسيغ سماع الخطابات الجندرية، ولم أشعر يوما أنها تخاطبني… وهذا بالضبط الانطباع الذي وصلني بعد حضور لقاء السيدة عائشة الدبس، على شاشة تلفزيون "TRT"... السيدة تتحدث عن المرأة السورية كأنها اكتشاف شخصي لها، وتريد أن تبدأ معها من الصفر وكأنها ولدت للتو! متناسية عن عمد أو جهل حضورها المهم بتاريخ سوريا".فيما علّق آخر: "مقابلة عائشة الدبس، التلفزيونية على "TRT" كارثية ولاتصلح أبدا لمنصبها، عدا عن الشبهات التي انتشرت عنها سابقا مع شهادات ضدها، سوريا مليئة بالخبرات التي أفضل منها بمراحل كثيرة".وقال أحد النشطاء: "بعد مشاهدة لقاء الدكتورة عائشة الدبس، مع قناة "TRT" عربي كاملا، الشرع بحاجة ماسة لعقد المؤتمر الوطني يتمخض عنه حكومة انتقالية للخروج من مأزق التعيينات، لأنه وبكل صراحة الدكتورة عائشة لا تصلح للمهمة الموكلة إليها ولا تتمتع بالخبرة الكافية للتعامل مع مجتمع متعدد مثل المجتمع السوري".وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين ليبيا وسورياوزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة يبعث رسالة إلى مصربرصاص مجهولين... مقتل 8 أشخاص بينهم محامي في مدينة حمص وسط سوريا
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, المرأة
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, المرأة

تصريحات صادمة... مسؤولة في الحكومة السورية الجديدة تثير جدلا واسعا

08:39 GMT 29.12.2024
© AP Photo / Leo Correaسوريون يلوحون بالأعلام السورية الجديدة خلال مظاهرة احتفالية عقب صلاة الجمعة الأولى منذ رحيل حكومة الأسد في دمشق
سوريون يلوحون بالأعلام السورية الجديدة خلال مظاهرة احتفالية عقب صلاة الجمعة الأولى منذ رحيل حكومة الأسد في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Leo Correa
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أثارت تصريحات عائشة الدبس، رئيسة "مكتب شؤون المرأة" في الحكومة السورية المؤقتة، جدلاً واسعاً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثها عن وضع المرأة في الإدارة الجديدة للبلاد.
ووجّه العديد من السوريين، على مدى الساعات الماضية، من ناشطين وسياسيين وصحفيين، انتقادات لاذعة للمسؤولة الجديدة بسبب تصريحاتها.

وخلال مقابلة لها مع شبكة "تي آر تي" التركية، قالت الدبس إنه "لا يوجد لدينا الآن نموذج جاهز للمرأة السورية، إنما ننتظر الجلوس مع الجميع والحوار، والشريعة الإسلامية هي المرتكز الأساسي لأي نموذج".

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وتابعت الدبس: "سنصنع نموذجا متفردا يناسب واقعنا، سنصنع نموذجا خاصا بنا، نموذج يليق بسوريا الطبيعية، لن نتبنى أي نموذج، لماذا لا نصنع نحن النموذج الخاص بنا، الذي يناسب بلدنا وتقاليدنا وحضارتنا؟".
وفي ردها على حرية عمل المنظمات النسائية المدافعة عن حقوق المرأة، أجابت: "إذا اتفقنا أن هذا الدعم يدعم النموذج الذي نحن بصدد بنائه فأهلا وسهلا ومرحبا، أنا لن أفتح المجال لمن يختلف معي بالفكر، عانينا بالفترة الماضية من المنظمات التي كانت لها أجندات على أطفالنا ونسائنا، كانوا يمارسون كثيرا من البرامج والتدريبات التي أتت بثمار كارثية".

وأكدت الدبس أن "أي جهة تريد العمل في مجال المرأة عليها أن تكون متوافقة مع النموذج، الذي تعتزم الإدارة الجديدة وضع رؤيته"، في وقت اعتبرت الدبس أن المرأة "معنية بنفسها وزوجها وأسرتها وسلم أولوياتها".

ولاقت تصريحات رئيسة "مكتب شؤون المرأة" بالحكومة المؤقتة في سوريا، انتقادات واسعة، وحالة من الجدل حول ما ينتظر مستقبل المرأة في البلاد.
وعلّقت ناشطة على تصريحات المسؤولة السورية، قائلة: "لا تعجبني التنظيمات النسائية مدنية كانت أم دينية، ولا أستسيغ سماع الخطابات الجندرية، ولم أشعر يوما أنها تخاطبني… وهذا بالضبط الانطباع الذي وصلني بعد حضور لقاء السيدة عائشة الدبس، على شاشة تلفزيون "TRT"... السيدة تتحدث عن المرأة السورية كأنها اكتشاف شخصي لها، وتريد أن تبدأ معها من الصفر وكأنها ولدت للتو! متناسية عن عمد أو جهل حضورها المهم بتاريخ سوريا".
فيما علّق آخر: "مقابلة عائشة الدبس، التلفزيونية على "TRT" كارثية ولاتصلح أبدا لمنصبها، عدا عن الشبهات التي انتشرت عنها سابقا مع شهادات ضدها، سوريا مليئة بالخبرات التي أفضل منها بمراحل كثيرة".
وقال أحد النشطاء: "بعد مشاهدة لقاء الدكتورة عائشة الدبس، مع قناة "TRT" عربي كاملا، الشرع بحاجة ماسة لعقد المؤتمر الوطني يتمخض عنه حكومة انتقالية للخروج من مأزق التعيينات، لأنه وبكل صراحة الدكتورة عائشة لا تصلح للمهمة الموكلة إليها ولا تتمتع بالخبرة الكافية للتعامل مع مجتمع متعدد مثل المجتمع السوري".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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