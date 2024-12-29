https://sarabic.ae/20241229/تصريحات-صادمة-مسؤولة-في-الحكومة-السورية-الجديدة-تثير-جدلا-واسعا-1096296938.html

تصريحات صادمة... مسؤولة في الحكومة السورية الجديدة تثير جدلا واسعا

تصريحات صادمة... مسؤولة في الحكومة السورية الجديدة تثير جدلا واسعا

سبوتنيك عربي

أثارت تصريحات عائشة الدبس، رئيسة "مكتب شؤون المرأة" في الحكومة السورية المؤقتة، جدلاً واسعاً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثها عن وضع المرأة في... 29.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-29T08:39+0000

2024-12-29T08:39+0000

2024-12-29T08:39+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

المرأة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/19/1096165682_0:89:3001:1777_1920x0_80_0_0_32890caad014bf49812ad21263ae3d39.jpg

ووجّه العديد من السوريين، على مدى الساعات الماضية، من ناشطين وسياسيين وصحفيين، انتقادات لاذعة للمسؤولة الجديدة بسبب تصريحاتها.وتابعت الدبس: "سنصنع نموذجا متفردا يناسب واقعنا، سنصنع نموذجا خاصا بنا، نموذج يليق بسوريا الطبيعية، لن نتبنى أي نموذج، لماذا لا نصنع نحن النموذج الخاص بنا، الذي يناسب بلدنا وتقاليدنا وحضارتنا؟".وفي ردها على حرية عمل المنظمات النسائية المدافعة عن حقوق المرأة، أجابت: "إذا اتفقنا أن هذا الدعم يدعم النموذج الذي نحن بصدد بنائه فأهلا وسهلا ومرحبا، أنا لن أفتح المجال لمن يختلف معي بالفكر، عانينا بالفترة الماضية من المنظمات التي كانت لها أجندات على أطفالنا ونسائنا، كانوا يمارسون كثيرا من البرامج والتدريبات التي أتت بثمار كارثية".ولاقت تصريحات رئيسة "مكتب شؤون المرأة" بالحكومة المؤقتة في سوريا، انتقادات واسعة، وحالة من الجدل حول ما ينتظر مستقبل المرأة في البلاد.وعلّقت ناشطة على تصريحات المسؤولة السورية، قائلة: "لا تعجبني التنظيمات النسائية مدنية كانت أم دينية، ولا أستسيغ سماع الخطابات الجندرية، ولم أشعر يوما أنها تخاطبني… وهذا بالضبط الانطباع الذي وصلني بعد حضور لقاء السيدة عائشة الدبس، على شاشة تلفزيون "TRT"... السيدة تتحدث عن المرأة السورية كأنها اكتشاف شخصي لها، وتريد أن تبدأ معها من الصفر وكأنها ولدت للتو! متناسية عن عمد أو جهل حضورها المهم بتاريخ سوريا".فيما علّق آخر: "مقابلة عائشة الدبس، التلفزيونية على "TRT" كارثية ولاتصلح أبدا لمنصبها، عدا عن الشبهات التي انتشرت عنها سابقا مع شهادات ضدها، سوريا مليئة بالخبرات التي أفضل منها بمراحل كثيرة".وقال أحد النشطاء: "بعد مشاهدة لقاء الدكتورة عائشة الدبس، مع قناة "TRT" عربي كاملا، الشرع بحاجة ماسة لعقد المؤتمر الوطني يتمخض عنه حكومة انتقالية للخروج من مأزق التعيينات، لأنه وبكل صراحة الدكتورة عائشة لا تصلح للمهمة الموكلة إليها ولا تتمتع بالخبرة الكافية للتعامل مع مجتمع متعدد مثل المجتمع السوري".وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين ليبيا وسورياوزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة يبعث رسالة إلى مصربرصاص مجهولين... مقتل 8 أشخاص بينهم محامي في مدينة حمص وسط سوريا

https://sarabic.ae/20241228/وفد-خليجي-ثان-في-سوريا-ويلتقي-الشرع-بعد-الأحداث-الأخيرة-1096279904.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, المرأة