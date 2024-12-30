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https://sarabic.ae/20241230/بوتين-يهنأ-رؤساء-دول-عدة-بمناسبة-العام-الجديد-وعيد-الميلاد-1096326524.html
بوتين يهنئ زعماء ورؤساء دول عدة بمناسبة العام الجديد وعيد الميلاد
بوتين يهنئ زعماء ورؤساء دول عدة بمناسبة العام الجديد وعيد الميلاد
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الصحفية للكرملين (الرئاسة الروسية)، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ بحرارة زعماء عدد من الدول بمناسبة عيد الميلاد والعام الجديد... 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T10:35+0000
2024-12-30T10:39+0000
العالم
روسيا
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وجاء في بيان للخدمة الصحفية: "هنأ الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، بحرارة، زعماء عدد من الدول بمناسبة عيد الميلاد والعام الجديد المقبل 2025".وهنا بوتين أيضا، رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، ورئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية آلان جاجلويف، ورئيس دولة بوليفيا لويس ألبرتو أرسي، ورئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، ورئيس جمهورية فنزويلا نيكولاس مادورو، والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية ليونغ كوونغ.وهنا الرئيس الروسي أيضا، رئيس منغوليا أوخناجين خوريلسوخ، ورئيس المجلس الإداري للدولة، رئيس وزراء جمهورية اتحاد ميانمار مين أونج هلاينج، ورئيس جمهورية نيكاراغوا دانييل أورتيجا، والبابا فرانسيس، ورئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش، ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية آبي أحمد، ورئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا.بالإضافة إلى ذلك، هنأ الرئيس بوتين، بعض رؤساء الدول والحكومات الأجنبية السابقين، وأبرزهم راؤول كاسترو، وروبرت كوتشاريان، ونور سلطان نزارباييف، وسيرج سركسيان، وغيرهارد شرودر.بوتين وعلييف يؤكدان أن طائرة "آزال" الأذربيجانية حاولت مرات عدة الهبوط في غروزنيبوتين: أثبت الاتحاد الأوراسي في ترسيخ مكانته كمركز للاكتفاء الذاتي في عالم جديد متعدد الأقطاب
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

بوتين يهنئ زعماء ورؤساء دول عدة بمناسبة العام الجديد وعيد الميلاد

10:35 GMT 30.12.2024 (تم التحديث: 10:39 GMT 30.12.2024)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلايديمر بوتين
الرئيس الروسي فلايديمر بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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أفادت الخدمة الصحفية للكرملين (الرئاسة الروسية)، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ بحرارة زعماء عدد من الدول بمناسبة عيد الميلاد والعام الجديد المقبل 2025.
وجاء في بيان للخدمة الصحفية: "هنأ الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، بحرارة، زعماء عدد من الدول بمناسبة عيد الميلاد والعام الجديد المقبل 2025".

وبحسب الكرملين، فإن من بين الرؤساء الذيين أرسلت لهم التهاني، رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، ورئيس جمهورية أرمينيا فاهاجن خاتشاتوريان، ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان، ورئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية قيرغيزستان صدر جباروف، ورئيس جمهورية طاجيكستان إيمومالي رحمون، ورئيس جمهورية تركمانستان سردار بيردي محمدوف.

وهنا بوتين أيضا، رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، ورئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية آلان جاجلويف، ورئيس دولة بوليفيا لويس ألبرتو أرسي، ورئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، ورئيس جمهورية فنزويلا نيكولاس مادورو، والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية ليونغ كوونغ.

وأشار الكرملين إلى أن الرئيس بوتين هنأ، رئيس الهند دروبادي مورمو، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، ورئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، ورئيس جمهورية كوبا ميغيل دياز كانيل بيرموديز، ورئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية ثونغلون سيسوليث.

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26 ديسمبر, 16:13 GMT
وهنا الرئيس الروسي أيضا، رئيس منغوليا أوخناجين خوريلسوخ، ورئيس المجلس الإداري للدولة، رئيس وزراء جمهورية اتحاد ميانمار مين أونج هلاينج، ورئيس جمهورية نيكاراغوا دانييل أورتيجا، والبابا فرانسيس، ورئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش، ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية آبي أحمد، ورئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا.
بالإضافة إلى ذلك، هنأ الرئيس بوتين، بعض رؤساء الدول والحكومات الأجنبية السابقين، وأبرزهم راؤول كاسترو، وروبرت كوتشاريان، ونور سلطان نزارباييف، وسيرج سركسيان، وغيرهارد شرودر.
بوتين وعلييف يؤكدان أن طائرة "آزال" الأذربيجانية حاولت مرات عدة الهبوط في غروزني
بوتين: أثبت الاتحاد الأوراسي في ترسيخ مكانته كمركز للاكتفاء الذاتي في عالم جديد متعدد الأقطاب
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