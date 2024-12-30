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الجيش الروسي يحرر بلدة نوفولنوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241230/ضابط-أوكراني-سوف-نهلك-إذا-لم-ننه-الصراع-بسرعة-1096323928.html
ضابط أوكراني: سوف نهلك إذا لم ننه الصراع بسرعة
ضابط أوكراني: سوف نهلك إذا لم ننه الصراع بسرعة
سبوتنيك عربي
أفاد أوليغ ستاريكوف، العقيد المتقاعد من جهاز الأمن الأوكراني، بأنه يجب على أوكرانيا إنهاء الصراع في أسرع وقت ممكن من أجل البقاء كـ"دولة". 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T09:20+0000
2024-12-30T09:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ستاريكوف، في مقابلة مع قناة "Politeka" على موقع "يوتيوب": "الأزمات العملياتية والتكتيكية التي لدينا... التي أطلقتم عليها اسم بوكروفسك (تسمى كراسنوارميسك في أوكرانيا)، نعم هذه أزمة عملياتية وتكتيكية. لم تعد هذه الأزمات تخفيضات طفيفة، بل هي بالفعل تخفيضات خطيرة، (نحن بحاجة إلى القيام بكل شيء) حتى لا تؤدي إلى الانهيار، وإلى حقيقة أن الجهاز سيتوقف عن العمل".ورداً على تعليق مقدم البرنامج بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، على علم بنية فلاديمير زيلينسكي، "عدم التسرع" في إنهاء النزاع، أعرب الضابط الأوكراني عن ثقته بأن موقف ترامب قد يتغير بشكل كبير بعد توليه منصبه، في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.وقال: "هل يعرف ترامب موقفنا؟ (في نهاية الصراع). لكن في 20 يناير من الشهر المقبل، سنرى مدى سرعة تطور الوضع".وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن طرح مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، وقال إن موسكو ستوقف إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات، بعد انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية، من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.وأضاف أنه يتعين على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتنفيذ عملية نزع السلاح والتخلص من النازية، فضلاً عن قبول وضع محايد وغير انحيازي وخالٍ من الأسلحة النووية. ضابط أمريكي: زيلينسكي منفصل عن الواقع ويرفض كل مقترحات التسويةالمبعوث الأمريكي الخاص المستقبلي لأوكرانيا يؤكد رغبة ترامب في السلام
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ضابط أوكراني: سوف نهلك إذا لم ننه الصراع بسرعة

09:20 GMT 30.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaجنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف
جنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
أفاد أوليغ ستاريكوف، العقيد المتقاعد من جهاز الأمن الأوكراني، بأنه يجب على أوكرانيا إنهاء الصراع في أسرع وقت ممكن من أجل البقاء كـ"دولة".
وقال ستاريكوف، في مقابلة مع قناة "Politeka" على موقع "يوتيوب": "الأزمات العملياتية والتكتيكية التي لدينا... التي أطلقتم عليها اسم بوكروفسك (تسمى كراسنوارميسك في أوكرانيا)، نعم هذه أزمة عملياتية وتكتيكية. لم تعد هذه الأزمات تخفيضات طفيفة، بل هي بالفعل تخفيضات خطيرة، (نحن بحاجة إلى القيام بكل شيء) حتى لا تؤدي إلى الانهيار، وإلى حقيقة أن الجهاز سيتوقف عن العمل".

وبحسب الضابط الأوكراني، فإن الوضع الحالي يظهر أن كييف بحاجة إلى إنهاء الأعمال القتالية في أسرع وقت ممكن.

ورداً على تعليق مقدم البرنامج بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، على علم بنية فلاديمير زيلينسكي، "عدم التسرع" في إنهاء النزاع، أعرب الضابط الأوكراني عن ثقته بأن موقف ترامب قد يتغير بشكل كبير بعد توليه منصبه، في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.
وقال: "هل يعرف ترامب موقفنا؟ (في نهاية الصراع). لكن في 20 يناير من الشهر المقبل، سنرى مدى سرعة تطور الوضع".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
بوتين: روسيا تسعى جاهدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا... فيديو
26 ديسمبر, 16:37 GMT
وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن طرح مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، وقال إن موسكو ستوقف إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات، بعد انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية، من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.
وأضاف أنه يتعين على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتنفيذ عملية نزع السلاح والتخلص من النازية، فضلاً عن قبول وضع محايد وغير انحيازي وخالٍ من الأسلحة النووية.
ضابط أمريكي: زيلينسكي منفصل عن الواقع ويرفض كل مقترحات التسوية
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