https://sarabic.ae/20241230/ضابط-أوكراني-سوف-نهلك-إذا-لم-ننه-الصراع-بسرعة-1096323928.html

ضابط أوكراني: سوف نهلك إذا لم ننه الصراع بسرعة

ضابط أوكراني: سوف نهلك إذا لم ننه الصراع بسرعة

سبوتنيك عربي

أفاد أوليغ ستاريكوف، العقيد المتقاعد من جهاز الأمن الأوكراني، بأنه يجب على أوكرانيا إنهاء الصراع في أسرع وقت ممكن من أجل البقاء كـ"دولة". 30.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-30T09:20+0000

2024-12-30T09:20+0000

2024-12-30T09:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ستاريكوف، في مقابلة مع قناة "Politeka" على موقع "يوتيوب": "الأزمات العملياتية والتكتيكية التي لدينا... التي أطلقتم عليها اسم بوكروفسك (تسمى كراسنوارميسك في أوكرانيا)، نعم هذه أزمة عملياتية وتكتيكية. لم تعد هذه الأزمات تخفيضات طفيفة، بل هي بالفعل تخفيضات خطيرة، (نحن بحاجة إلى القيام بكل شيء) حتى لا تؤدي إلى الانهيار، وإلى حقيقة أن الجهاز سيتوقف عن العمل".ورداً على تعليق مقدم البرنامج بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، على علم بنية فلاديمير زيلينسكي، "عدم التسرع" في إنهاء النزاع، أعرب الضابط الأوكراني عن ثقته بأن موقف ترامب قد يتغير بشكل كبير بعد توليه منصبه، في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.وقال: "هل يعرف ترامب موقفنا؟ (في نهاية الصراع). لكن في 20 يناير من الشهر المقبل، سنرى مدى سرعة تطور الوضع".وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن طرح مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، وقال إن موسكو ستوقف إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات، بعد انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية، من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.وأضاف أنه يتعين على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتنفيذ عملية نزع السلاح والتخلص من النازية، فضلاً عن قبول وضع محايد وغير انحيازي وخالٍ من الأسلحة النووية. ضابط أمريكي: زيلينسكي منفصل عن الواقع ويرفض كل مقترحات التسويةالمبعوث الأمريكي الخاص المستقبلي لأوكرانيا يؤكد رغبة ترامب في السلام

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