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https://sarabic.ae/20250101/انفجار-سيارة-أمام-فندق-ترامب-الفاخر-فيديو-1096397548.html
انفجار سيارة أمام فندق "ترامب" الفاخر... فيديو
انفجار سيارة أمام فندق "ترامب" الفاخر... فيديو
سبوتنيك عربي
تداولت وسائل إعلام ورواد ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، مقاطع فيديو لانفجار سيارة أمام فندق الرئيس الأمريكي... 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T21:04+0000
2025-01-01T21:33+0000
مجتمع
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
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وذكرت تقارير إخبارية، مساء اليوم الأربعاء، أن الانفجار أدى إلى تصاعد سحابة كبيرة من الدخان، ناتجة عن انفجار سيارة من طراز "تسلا سايبرترك"، حيث أجبر الانفجار على إخلاء فندق "ترامب" في لاس فيغاس.وانتشرت لقطات الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة سرعة استجابة رجال الإطفاء في لاس فيجاس للحريق، فيما أكد أحد شهود العيان من المقيمين في فندق ترامب، إن "انفجارا هائلا حدث".فيما أوضح مقيم آخر أنه لا يعرف ما الذي جرى، ولكن شيئا ما انفجر، تبين فيما بعد أنها تعود لانفجار سيارة أمام برج "ترامب"، مشيرا إلى أن "النوافذ ارتجت واهتزت".وعجت وسائل التواصل الاجتماعي بالكثير من لقطات الفيديو تداولها أحد المتواجدين بفندق دونالد ترامب، أظهرت من خلالها النيران وهي تشتعل في السيارة، بينما يسمع في أحد المقاطع صوت انفجارات خارج البوابة الرئيسية للفندق.
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

انفجار سيارة أمام فندق "ترامب" الفاخر... فيديو

21:04 GMT 01.01.2025 (تم التحديث: 21:33 GMT 01.01.2025)
© AP Photo / Alex Brandonخطاب المرشح للرئاسة من الحزب الجمهوري دونالد ترامب أمام أنصاره
خطاب المرشح للرئاسة من الحزب الجمهوري دونالد ترامب أمام أنصاره - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
تداولت وسائل إعلام ورواد ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، مقاطع فيديو لانفجار سيارة أمام فندق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في لاس فيغاس.
وذكرت تقارير إخبارية، مساء اليوم الأربعاء، أن الانفجار أدى إلى تصاعد سحابة كبيرة من الدخان، ناتجة عن انفجار سيارة من طراز "تسلا سايبرترك"، حيث أجبر الانفجار على إخلاء فندق "ترامب" في لاس فيغاس.
وانتشرت لقطات الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة سرعة استجابة رجال الإطفاء في لاس فيجاس للحريق، فيما أكد أحد شهود العيان من المقيمين في فندق ترامب، إن "انفجارا هائلا حدث".
فيما أوضح مقيم آخر أنه لا يعرف ما الذي جرى، ولكن شيئا ما انفجر، تبين فيما بعد أنها تعود لانفجار سيارة أمام برج "ترامب"، مشيرا إلى أن "النوافذ ارتجت واهتزت".
وعجت وسائل التواصل الاجتماعي بالكثير من لقطات الفيديو تداولها أحد المتواجدين بفندق دونالد ترامب، أظهرت من خلالها النيران وهي تشتعل في السيارة، بينما يسمع في أحد المقاطع صوت انفجارات خارج البوابة الرئيسية للفندق.
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