برلماني جزائري يوضح أهم القضايا ذات الأولوية لبلاده خلال رئاستها لمجلس الأمن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: عام 2024 شاهد على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان واليمن وسوريا
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:33 GMT
27 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:33 GMT
26 د
حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي
13:35 GMT
25 د
حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عام 2024 شاهد على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان واليمن وسوريا
17:33 GMT
29 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250101/برلماني-جزائري-يوضح-أهم-القضايا-ذات-الأولوية-لبلاده-خلال-رئاستها-لمجلس-الأمن-1096388063.html
برلماني جزائري يوضح أهم القضايا ذات الأولوية لبلاده خلال رئاستها لمجلس الأمن
برلماني جزائري يوضح أهم القضايا ذات الأولوية لبلاده خلال رئاستها لمجلس الأمن
سبوتنيك عربي
تتولى الجزائر رئاسة مجلس الأمن لشهر يناير/كانون الثاني الجاري، ومن المرتقب أن تسعى خلال رئاستها للمجلس للتركيز على عدد من الملفات المرتبة بالشرق الأوسط... 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T14:36+0000
2025-01-01T14:36+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار الشرق الأوسط
أخبار سوريا اليوم
غزة
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/01/1096387894_0:38:676:418_1920x0_80_0_0_0e60ca8fe8802c87e89ffa152a2adea8.jpg
وتنظم الجزائر، في هذا الإطار، مناقشة فصلية مفتوحة على المستوى الوزاري حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.ومن المتوقع أن يشارك الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في هذا الحدث.من ناحيته قال البرلماني الجزائري، عبد الوهاب يعقوبي، إن الجزائر تتولى للمرة الرابعة، عضوية غير دائمة في مجلس الأمن، وترأس المجلس لشهر يناير 2025، وفق نظام التدوير الشهري، حيث تأتي هذه الرئاسة في توقيت معقد، مما يتيح لها فرصة لقيادة ملفات ذات أهمية استراتيجية على الصعيدين الإقليمي والدولي.القضية الفلسطينيةوأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الجزائر، تولي أهمية لعدد من القضايا العربية خلال رئاستها هذا الشهر، في مقدمتها القضية الفلسطينية، إذ تعتبر القضية الفلسطينية أولوية قصوى للجزائر، ويجب تنظيم مناقشة وزارية مفتوحة حول "الوضع في الشرق الأوسط"، بما في ذلك القضية الفلسطينية،، بهدف إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي.ولفت إلى أن مخاطر وتهديدات الذكاء الاصطناعي، تتطلب فتح الملف استجابة لدعوة الولايات المتحدة في 20 ديسمبر 2024، لبحث تأثيرات الذكاء الاصطناعي، كما يشمل النقاش قضايا الأمن الدولي (مثل الأسلحة الذاتية التحكم والهجمات السيبرانية)، الفجوات الاقتصادية الناجمة عن الأتمتة، وانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالمراقبة الشاملة والتزييف العميق.بشأن التحركات التي يمكن أن تقوم بها الجزائر خلال رئاستها للمجلس، أوضح اليعقوبي، أنها تتمثل في تنظيم جلسات ومناقشات مفتوحة تتضمن:التركيز على القضايا ذات الأولوية، مثل الوضع في الشرق الأوسط، مكافحة الإرهاب، وتحديات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز التفاهم الدولي واتخاذ خطوات ملموسة لدعم السلام والاستقرار.التنسيق مع الدول الأعضاء، والسعي إلى تحقيق توافق دولي حول القرارات والمبادرات المطروحة، وضمان التعاون مع الأعضاء الدائمين وغير الدائمين لتحقيق مصالح مشتركة، وإيصال صوت الدول العربية والأفريقية، وكذلك تسليط الضوء على القضايا التي تهم العالم العربي وأفريقيا، مثل التنمية، الأمن، وحقوق الشعوب.ولفت إلى أن الجزائر تستثمر الرئاسة للمرافعة عن حقوق الدول النامية وتعزيز وجودها في النقاشات الدولية، وتسليط الضوء على احتياجات الدول النامية، وضمان أن تأخذ مناقشات الذكاء الاصطناعي بعين الاعتبار الفجوة التكنولوجية التي تعاني منها الدول النامية، والتأكيد على الحاجة إلى نقل المعرفة والتكنولوجيا بشكل عادل، وتعزيز الحوار بين الشمال والجنوب.بالإضافة إلى العمل على تحقيق توازن بين مصالح الدول المتقدمة والنامية، لضمان عدالة القرارات وتعزيز التعاون الدولي.ويرى يعقوبي أن رئاسة الجزائر لمجلس الأمن لشهر يناير 2025 تمثل فرصة دبلوماسية ثمينة لتعزيز دورها الإقليمي والدولي، من خلال التركيز على القضايا المحورية، والتنسيق مع المجتمع الدولي، تستطيع الجزائر الإسهام في تحقيق التوازن بين المصالح المختلفة ودعم الأمن والاستقرار العالميين رغم التعقيدات والتحديات الراهنة، ومنها صاعد التوترات في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، يجعل من الضروري تعزيز الجهود الأممية لإيجاد حلول سلمية.بالإضافة إلى التهديدات الإرهابية في أفريقيا تتطلب استجابة دولية أكثر تنسيقًا، وهو ما يمكن للجزائر لعب دور رئيسي فيه، والتطورات التكنولوجية السريعة، ومناقشة الذكاء الاصطناعي، حيث يخشى أن تتجاوز هذه التكنولوجيا قدرة البشر على التحكم بها، مما يستدعي تحركًا دوليًا لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول.وأشار إلى أن الخطوة تعد فرصة لتعزيز الدور الجزائري، حيث تمثل الرئاسة فرصة للجزائر لتعزيز مكانتها كوسيط دولي يسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار، وإبراز الجزائر كدولة داعمة للقضايا العادلة ومدافعة عن حقوق الدول النامية في مواجهة التحديات العالمية.وبحسب وسائل إعلام جزائرية، فإنه وبتوجيه من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كثّف الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، جهوده لصالح فلسطين، وسعت الجزائر لاستصدار قرار يطالب بوقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة.كما سيشهد شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، اجتماعات برئاسة الجزائر، حول المسار السياسي والوضع الإنساني في سوريا، بالإضافة إلى اجتماع بشأن اليمن، حيث سيقدم المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، وممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إحاطة بهذا الشأن.
https://sarabic.ae/20250101/الجزائر-تترأس-مجلس-الأمن-والقضية-الفلسطينية-في-أولوياتها-1096374956.html
https://sarabic.ae/20241230/خبير-يوضح-ما-وراء-لهجة-الرئيس-الجزائري-الحادة-تجاه-فرنسا-1096340976.html
https://sarabic.ae/20241218/دولة-عربية-كان-لها-دور-أساسي-بتغيير-قاعدة-تنظيمية-في-مجلس-الأمن-1095914986.html
غزة
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/01/1096387894_35:0:642:455_1920x0_80_0_0_e77c80e6fd513b7f4783eb775808c969.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, أخبار سوريا اليوم, غزة, لبنان
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, أخبار سوريا اليوم, غزة, لبنان

برلماني جزائري يوضح أهم القضايا ذات الأولوية لبلاده خلال رئاستها لمجلس الأمن

14:36 GMT 01.01.2025
© Sputnikالبرلماني الجزائري عبد الوهاب يعقوبي
البرلماني الجزائري عبد الوهاب يعقوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
تتولى الجزائر رئاسة مجلس الأمن لشهر يناير/كانون الثاني الجاري، ومن المرتقب أن تسعى خلال رئاستها للمجلس للتركيز على عدد من الملفات المرتبة بالشرق الأوسط وأفريقيا.
وتنظم الجزائر، في هذا الإطار، مناقشة فصلية مفتوحة على المستوى الوزاري حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ومن المتوقع أن يشارك الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في هذا الحدث.
من ناحيته قال البرلماني الجزائري، عبد الوهاب يعقوبي، إن الجزائر تتولى للمرة الرابعة، عضوية غير دائمة في مجلس الأمن، وترأس المجلس لشهر يناير 2025، وفق نظام التدوير الشهري، حيث تأتي هذه الرئاسة في توقيت معقد، مما يتيح لها فرصة لقيادة ملفات ذات أهمية استراتيجية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
الجزائر تترأس مجلس الأمن والقضية الفلسطينية في أولوياتها
04:14 GMT

القضية الفلسطينية

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الجزائر، تولي أهمية لعدد من القضايا العربية خلال رئاستها هذا الشهر، في مقدمتها القضية الفلسطينية، إذ تعتبر القضية الفلسطينية أولوية قصوى للجزائر، ويجب تنظيم مناقشة وزارية مفتوحة حول "الوضع في الشرق الأوسط"، بما في ذلك القضية الفلسطينية،، بهدف إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي.
وفق البرلماني الجزائري فإن القضية الأخرى هي مكافحة الإرهاب في أفريقيا، ويرى أنه على الجزائر السعي إلى تعزيز الجهود الدولية لمواجهة التهديدات الإرهابية المتزايدة في منطقة الساحل الأفريقي، وتركيز الجهود على معالجة جذور الأزمات الأمنية وتعزيز الدعم الأممي لاستقرار أفريقيا، بما يتماشى مع الأولويات الإقليمية.
ولفت إلى أن مخاطر وتهديدات الذكاء الاصطناعي، تتطلب فتح الملف استجابة لدعوة الولايات المتحدة في 20 ديسمبر 2024، لبحث تأثيرات الذكاء الاصطناعي، كما يشمل النقاش قضايا الأمن الدولي (مثل الأسلحة الذاتية التحكم والهجمات السيبرانية)، الفجوات الاقتصادية الناجمة عن الأتمتة، وانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالمراقبة الشاملة والتزييف العميق.
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
خبير يوضح ما وراء لهجة الرئيس الجزائري الحادة تجاه فرنسا
30 ديسمبر 2024, 15:43 GMT
بشأن التحركات التي يمكن أن تقوم بها الجزائر خلال رئاستها للمجلس، أوضح اليعقوبي، أنها تتمثل في تنظيم جلسات ومناقشات مفتوحة تتضمن:
التركيز على القضايا ذات الأولوية، مثل الوضع في الشرق الأوسط، مكافحة الإرهاب، وتحديات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز التفاهم الدولي واتخاذ خطوات ملموسة لدعم السلام والاستقرار.
التنسيق مع الدول الأعضاء، والسعي إلى تحقيق توافق دولي حول القرارات والمبادرات المطروحة، وضمان التعاون مع الأعضاء الدائمين وغير الدائمين لتحقيق مصالح مشتركة، وإيصال صوت الدول العربية والأفريقية، وكذلك تسليط الضوء على القضايا التي تهم العالم العربي وأفريقيا، مثل التنمية، الأمن، وحقوق الشعوب.
ولفت إلى أن الجزائر تستثمر الرئاسة للمرافعة عن حقوق الدول النامية وتعزيز وجودها في النقاشات الدولية، وتسليط الضوء على احتياجات الدول النامية، وضمان أن تأخذ مناقشات الذكاء الاصطناعي بعين الاعتبار الفجوة التكنولوجية التي تعاني منها الدول النامية، والتأكيد على الحاجة إلى نقل المعرفة والتكنولوجيا بشكل عادل، وتعزيز الحوار بين الشمال والجنوب.
بالإضافة إلى العمل على تحقيق توازن بين مصالح الدول المتقدمة والنامية، لضمان عدالة القرارات وتعزيز التعاون الدولي.
ويرى يعقوبي أن رئاسة الجزائر لمجلس الأمن لشهر يناير 2025 تمثل فرصة دبلوماسية ثمينة لتعزيز دورها الإقليمي والدولي، من خلال التركيز على القضايا المحورية، والتنسيق مع المجتمع الدولي، تستطيع الجزائر الإسهام في تحقيق التوازن بين المصالح المختلفة ودعم الأمن والاستقرار العالميين رغم التعقيدات والتحديات الراهنة، ومنها صاعد التوترات في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، يجعل من الضروري تعزيز الجهود الأممية لإيجاد حلول سلمية.
سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، تصوت ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة، خلال جلسة مجلس الأمن 20 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
دولة عربية كان لها دور أساسي بتغيير قاعدة تنظيمية في مجلس الأمن
18 ديسمبر 2024, 11:15 GMT
بالإضافة إلى التهديدات الإرهابية في أفريقيا تتطلب استجابة دولية أكثر تنسيقًا، وهو ما يمكن للجزائر لعب دور رئيسي فيه، والتطورات التكنولوجية السريعة، ومناقشة الذكاء الاصطناعي، حيث يخشى أن تتجاوز هذه التكنولوجيا قدرة البشر على التحكم بها، مما يستدعي تحركًا دوليًا لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول.
وأشار إلى أن الخطوة تعد فرصة لتعزيز الدور الجزائري، حيث تمثل الرئاسة فرصة للجزائر لتعزيز مكانتها كوسيط دولي يسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار، وإبراز الجزائر كدولة داعمة للقضايا العادلة ومدافعة عن حقوق الدول النامية في مواجهة التحديات العالمية.
وبحسب وسائل إعلام جزائرية، فإنه وبتوجيه من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كثّف الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، جهوده لصالح فلسطين، وسعت الجزائر لاستصدار قرار يطالب بوقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة.
كما سيشهد شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، اجتماعات برئاسة الجزائر، حول المسار السياسي والوضع الإنساني في سوريا، بالإضافة إلى اجتماع بشأن اليمن، حيث سيقدم المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، وممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إحاطة بهذا الشأن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала