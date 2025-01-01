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https://sarabic.ae/20250101/راشفورد-يكشف-حقيقة-مغادرته-مانشستر-يونايتد-1096398333.html
راشفورد يكشف حقيقة مغادرته مانشستر يونايتد
راشفورد يكشف حقيقة مغادرته مانشستر يونايتد
سبوتنيك عربي
كشف ماركوس راشفورد، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، حقيقة مغادرته فريقه والانتقال إلى فريق آخر. 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T21:36+0000
2025-01-01T21:36+0000
مجتمع
رياضة
مانشستر يونايتد
أخبار الدوري الإنجليزي
أخبار كرة القدم
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وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، أن راشفورد قد وصف التكهنات الأخيرة بشأن مستقبله مع ناديه بـ"السخيفة".وأوضحت أن بعض التقارير الإخبارية قد زعمت أن ماركوس راشفورد مهاجم يونايتد التقى بإحدى الوكالات الرياضية الرائدة من أجل محاولة التعجيل بالانتقال بعيدا عن ناديه الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية.وأشار مهاجم الفريق الإنجليزي إلى أنه "تم كتابة الكثير من القصص الكاذبة على مدار الأسابيع القليلة الماضية. لكن يا رفاق هذا الأمر أصبح سخيفا، لم أقابل أي وكالة ولم يكن لدي أي خطط".وكانت تقارير إخبارية أيضا قد لفتت إلى أن راشفورد البالغ من العمر 27 عاما، قد صرح بأنه مستعد لـ"تحدٍّ جديد بعد أن خرج من حسابات المدرب البرتغالي الجديد لمانشستر يونايتد الإنجليزي، روبن أموريم.وكان راشفورد قد شارك الموسم الحالي في 15 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا، فيما شارك في 6 مباريات ببطولة الدوري الأوروبي سجل هدفا وصنع آخر.وتمكن راشفورد من التتويج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا مرتين 2019 -2020، و2022 - 2023، كما توج ببطولة الدوري الأوروبي مرة، وكأس الدرع الخيرية مرة، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين.
https://sarabic.ae/20241219/الدوري-السعودي-يضع-عينه-على-مهاجم-مانشستر-يونايتد-1095965486.html
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رياضة, مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار كرة القدم
رياضة, مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار كرة القدم

راشفورد يكشف حقيقة مغادرته مانشستر يونايتد

21:36 GMT 01.01.2025
© AP Photo / Dave Thompsonمانشستر يونايتد يفوز على ليستر سيتي بثلاثية في الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد يفوز على ليستر سيتي بثلاثية في الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Dave Thompson
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كشف ماركوس راشفورد، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، حقيقة مغادرته فريقه والانتقال إلى فريق آخر.
وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، أن راشفورد قد وصف التكهنات الأخيرة بشأن مستقبله مع ناديه بـ"السخيفة".
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وأوضحت أن بعض التقارير الإخبارية قد زعمت أن ماركوس راشفورد مهاجم يونايتد التقى بإحدى الوكالات الرياضية الرائدة من أجل محاولة التعجيل بالانتقال بعيدا عن ناديه الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وأشار مهاجم الفريق الإنجليزي إلى أنه "تم كتابة الكثير من القصص الكاذبة على مدار الأسابيع القليلة الماضية. لكن يا رفاق هذا الأمر أصبح سخيفا، لم أقابل أي وكالة ولم يكن لدي أي خطط".
وكانت تقارير إخبارية أيضا قد لفتت إلى أن راشفورد البالغ من العمر 27 عاما، قد صرح بأنه مستعد لـ"تحدٍّ جديد بعد أن خرج من حسابات المدرب البرتغالي الجديد لمانشستر يونايتد الإنجليزي، روبن أموريم.
وكان راشفورد قد شارك الموسم الحالي في 15 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا، فيما شارك في 6 مباريات ببطولة الدوري الأوروبي سجل هدفا وصنع آخر.
وتمكن راشفورد من التتويج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا مرتين 2019 -2020، و2022 - 2023، كما توج ببطولة الدوري الأوروبي مرة، وكأس الدرع الخيرية مرة، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين.
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