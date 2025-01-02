حركة "الجهاد الإسلامي": نجحنا في إنقاذ حياة أسير لدينا بعد محاولته الانتحار

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القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"
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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
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29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
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لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
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مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
25 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:30 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250102/حركة-الجهاد-الإسلامي-نجحنا-في-إنقاذ-حياة-أسير-لدينا-بعد-محاولته-الانتحار-1096414153.html
حركة "الجهاد الإسلامي": نجحنا في إنقاذ حياة أسير لدينا بعد محاولته الانتحار
حركة "الجهاد الإسلامي": نجحنا في إنقاذ حياة أسير لدينا بعد محاولته الانتحار
سبوتنيك عربي
أكدت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، اليوم الخميس، نجاحها في إنقاذ حياة أسير إسرائيلي لديها بعد محاولته الانتحار، بحسب قولها. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T11:08+0000
2025-01-02T11:08+0000
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
غزة
إسرائيل
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ونقلت وكالة "قدس" للأنباء، صباح اليوم الخميس، عن أبو حمزة، المتحدث العسكري باسم "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أن "إحدى فرقنا الطبية تعاملت قبل 3 أيام مع محاولة انتحار أحد الأسرى لدى إحدى مجموعات التأمين في سرايا القدس".وأوضح المتحدث، في بيان صحفي، أن "الفريق الطبي نجح في إنقاذ حياة الأسير بعد محاولته الانتحار بسبب حالته النفسية، التي تدهورت نتيجة وضع حكومة نتنياهو، شروطًا جديدة أدت إلى فشل وتأخير مفاوضات إطلاق سراحه".وأشار أبو حمزة إلى أن "الأسير الذي حاول الانتحار كان من المقرر أن يتم إطلاق سراحه ضمن دفعة الأسرى، التي تنطبق عليها شروط ومعايير المرحلة الأولى من صفقة التبادل مع العدو".وأول أمس الثلاثاء، ذكر تقرير لهيئة البث الإسرائيلية، أن "حركة حماس اقترحت هدنة لمدة أسبوع، دون أن تشمل تبادلًا للأسرى، ستعمل خلالها على إحصاء الأسرى الإسرائيليين الذين يمكنها الإفراج عنهم وتقديم قائمة بأسمائهم مع انتهاء اليوم السابع من الهدنة".وأشارت الهيئة إلى أن "إسرائيل كانت قد طلبت في إطار المفاوضات غير المباشرة مع حماس الحصول على قائمة بأسماء الأسرى، الذين تصنفهم تل أبيب ضمن ما تسميه بالفئة الإنسانية".وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة حتى الآن عن سقوط أكثر من 45 ألف قتيل و108 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودًا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20250101/ترامب-يطالب-حركة-حماس-بإطلاق-سراح-المحتجزين-المتبقين-في-أقرب-وقت-1096375190.html
https://sarabic.ae/20241225/فريق-التفاوض-الإسرائيلي-تصريحات-نتنياهو-وكاتس-بشأن-حماس-تسببت-بـضرر-هائل-لمفاوضات-تبادل-الأسرى-1096191635.html
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

حركة "الجهاد الإسلامي": نجحنا في إنقاذ حياة أسير لدينا بعد محاولته الانتحار

11:08 GMT 02.01.2025
© Photo / Wasel Hmeida(الجهاد الإسلامي) تشيع 3 مقاومين إلى مثواهم الأخير في (مقبرة الشهداء) بدمشق‎
(الجهاد الإسلامي) تشيع 3 مقاومين إلى مثواهم الأخير في (مقبرة الشهداء) بدمشق‎ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© Photo / Wasel Hmeida
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أكدت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، اليوم الخميس، نجاحها في إنقاذ حياة أسير إسرائيلي لديها بعد محاولته الانتحار، بحسب قولها.
ونقلت وكالة "قدس" للأنباء، صباح اليوم الخميس، عن أبو حمزة، المتحدث العسكري باسم "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أن "إحدى فرقنا الطبية تعاملت قبل 3 أيام مع محاولة انتحار أحد الأسرى لدى إحدى مجموعات التأمين في سرايا القدس".
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وأوضح المتحدث، في بيان صحفي، أن "الفريق الطبي نجح في إنقاذ حياة الأسير بعد محاولته الانتحار بسبب حالته النفسية، التي تدهورت نتيجة وضع حكومة نتنياهو، شروطًا جديدة أدت إلى فشل وتأخير مفاوضات إطلاق سراحه".
وأشار أبو حمزة إلى أن "الأسير الذي حاول الانتحار كان من المقرر أن يتم إطلاق سراحه ضمن دفعة الأسرى، التي تنطبق عليها شروط ومعايير المرحلة الأولى من صفقة التبادل مع العدو".

ولفت المتحدث العسكري باسم "سرايا القدس"، إلى أن السرايا "أعطت قراراً بتشديد إجراءات الحراسة والسلامة للأسرى نتيجة هذه الحادثة".

وأول أمس الثلاثاء، ذكر تقرير لهيئة البث الإسرائيلية، أن "حركة حماس اقترحت هدنة لمدة أسبوع، دون أن تشمل تبادلًا للأسرى، ستعمل خلالها على إحصاء الأسرى الإسرائيليين الذين يمكنها الإفراج عنهم وتقديم قائمة بأسمائهم مع انتهاء اليوم السابع من الهدنة".
وأشارت الهيئة إلى أن "إسرائيل كانت قد طلبت في إطار المفاوضات غير المباشرة مع حماس الحصول على قائمة بأسماء الأسرى، الذين تصنفهم تل أبيب ضمن ما تسميه بالفئة الإنسانية".
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فريق التفاوض الإسرائيلي: تصريحات نتنياهو وكاتس بشأن "حماس" تسببت بـ"ضرر هائل" لمفاوضات تبادل الأسرى
25 ديسمبر 2024, 21:30 GMT
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة حتى الآن عن سقوط أكثر من 45 ألف قتيل و108 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودًا.
وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
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