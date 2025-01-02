https://sarabic.ae/20250102/غارات-إسرائيلية-تستهدف-عدة-منشآت-بالقرب-من-مدينة-السفيرة-في-حلب-1096433249.html
غارات إسرائيلية تستهدف عدة منشآت بالقرب من مدينة السفيرة في حلب
غارات إسرائيلية تستهدف عدة منشآت بالقرب من مدينة السفيرة في حلب
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام رسمية سورية، مساء الخميس، بأن الطيران الإسرائيلي شن عدة غارات استهدفت منشآت في حلب. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T22:17+0000
2025-01-02T22:17+0000
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وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا": "شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على معامل الدفاع بالقرب من مدينة السفيرة جنوب شرقي حلب".من جانب آخر، قالت صحيفة "الوطن" السورية إن الغارات استهدفت أيضًا مركز البحوث العلمية على أطراف المدينة.وسيطرت المعارضة السورية المسلحة على السلطة في البلاد، يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وتم تكليف رئيس الحكومة السورية المؤقتة الجديد محمد البشير، بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس/ أذار المقبل.ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل هجمات جوية على العديد من المناطق السورية، كان أبرزها مئات الغارات التي استهدفت مواقع الجيش السوري البرية والبحرية والجوية.
https://sarabic.ae/20250102/إسرائيل-تكشف-تفاصيل-عملية-عسكرية-سرية-نفذتها-قبل-4-أشهر-في-سوريا-صور-وفيديو-1096427532.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
غارات إسرائيلية تستهدف عدة منشآت بالقرب من مدينة السفيرة في حلب
22:17 GMT 02.01.2025 (تم التحديث: 22:21 GMT 02.01.2025)
أفادت وسائل إعلام رسمية سورية، مساء الخميس، بأن الطيران الإسرائيلي شن عدة غارات استهدفت منشآت في حلب.
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا": "شن الطيران الحربي الإسرائيلي
غارات على معامل الدفاع بالقرب من مدينة السفيرة جنوب شرقي حلب".
من جانب آخر، قالت صحيفة "الوطن" السورية إن الغارات استهدفت أيضًا مركز البحوث العلمية على أطراف المدينة.
وسيطرت المعارضة السورية المسلحة
على السلطة في البلاد، يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وتم تكليف رئيس الحكومة السورية المؤقتة الجديد محمد البشير، بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس/ أذار المقبل.
ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل هجمات جوية
على العديد من المناطق السورية، كان أبرزها مئات الغارات التي استهدفت مواقع الجيش السوري البرية والبحرية والجوية.