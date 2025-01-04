https://sarabic.ae/20250104/اعتقال-إسرائيليين-أثناء-اجتيازهما-الحدود-إلى-سوريا-1096479871.html

اعتقال إسرائيليين أثناء اجتيازهما الحدود إلى سوريا

اعتقال إسرائيليين أثناء اجتيازهما الحدود إلى سوريا

سبوتنيك عربي

اعتقل الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنين إسرائيليين من بلدتي طمرة وبقعاثا الشماليتين، بعد عبورهما الحدود إلى سوريا. 04.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-04T17:31+0000

2025-01-04T17:31+0000

2025-01-04T17:31+0000

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وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن المشتبه بهما دخلوا سوريا في مركبة، قبل أن يوقفهم جنود إسرائيليون يعملون في المنطقة، وتم تسليمهما إلى الشرطة الإسرائيلية لاستجوابهما، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأضافت الشرطة أن "المشتبه بهم يخضعون للاستجواب حاليا، وسيتم اتخاذ قرار بشأن استمرار العملية القانونية في قضيتهم، وفقا لما ستؤول إليه نتائج التحقيق معهما".وتشير الشرطة الإسرائيلية، إلى أن عبور الحدود بشكل غير قانوني يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات.وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، الشهر الماضي، الموافقة على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان السوري المحتل، بتكلفة تزيد عن 11 مليون دولار أمريكي.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته "ستواصل التمسك بالجولان من أجل ازدهاره والاستيطان فيه"، مؤكدًا أن "تعزيز الاستيطان هناك يعني تعزيز دولة إسرائيل وهو أمر بالغ الأهمية في هذه الفترة".وأكد نتنياهو، الأسبوع الماضي، أن بلاده "تغيّر الشرق الأوسط" كما وعد، مشددًا على أن "هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل"، بحسب قوله.وتعزز إسرائيل بنشاط دفاعاتها على مرتفعات الجولان السوري المحتل، وسط سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في سوريا، واستيلاء قوات المعارضة المسلحة على جزء كبير من البلاد.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرة الهيئة على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.

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