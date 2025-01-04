https://sarabic.ae/20250104/حدث-غير-مسبوق-قرار-بايدن-يزعج-ترامب-في-يوم-تنصيبه-1096460474.html
حدث غير مسبوق.. قرار بايدن يزعج ترامب في يوم تنصيبه
حدث غير مسبوق.. قرار بايدن يزعج ترامب في يوم تنصيبه
سبوتنيك عربي
انتقد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قرارا اتخذه الرئيس الحالي جو بايدن يتضمن تنكيس الأعلام لمدة 30 يوما سيقام خلالها حفل تنصيبه. 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T05:20+0000
2025-01-04T05:20+0000
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وأمر بايدن بتنكيس الأعلام حدادا على الرئيس الراحل جيمي كارتر، الذي توفي الأحد الماضي، عن عمر ناهز الـ 100 عام.وقال ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، اليوم السبت: "هذه خطوة غير مسبوقة.. لا أعتقد أن أي أمريكي سيكون سعيد برؤية علم بلاده منكسا خلال حفل تنصيب الرئيس المقبل".وتابع: "لكن الديمقراطيون مبتهجون بذلك للغاية والسبب أنهم لا يحبون سوى أنفسهم".ورغم حديث ترامب عن هذا الأمر وقوله "لنرى كيف تسير الأمور"، إلا أن البيت الأبيض أكد أن قرار تنكيس الأعلام خلال الفترة المقبلة لن يتغير.وتولى جيمي كارتر، رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من عام 1977 إلى 1981، وتوفي في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وكان كارتر حائزًا على جائزة نوبل للسلام وأطول رؤساء الولايات المتحدة عمرا.
https://sarabic.ae/20241212/إعلام-ترامب-يوجه-الدعوة-إلى-شي-جين-بينغ-لحضور-حفل-تنصيبه-1095717627.html
https://sarabic.ae/20241229/وفاة-الرئيس-الأمريكي-الأسبق-جيمي-كارتر-عن-عمر-يناهز-100-عام-1096319005.html
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العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
حدث غير مسبوق.. قرار بايدن يزعج ترامب في يوم تنصيبه
انتقد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قرارا اتخذه الرئيس الحالي جو بايدن يتضمن تنكيس الأعلام لمدة 30 يوما سيقام خلالها حفل تنصيبه.
وأمر بايدن بتنكيس الأعلام حدادا على الرئيس الراحل
جيمي كارتر، الذي توفي الأحد الماضي، عن عمر ناهز الـ 100 عام.
12 ديسمبر 2024, 09:31 GMT
وقال ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، اليوم السبت: "هذه خطوة غير مسبوقة.. لا أعتقد أن أي أمريكي سيكون سعيد برؤية علم بلاده منكسا خلال حفل تنصيب الرئيس
المقبل".
وتابع: "لكن الديمقراطيون مبتهجون بذلك للغاية والسبب أنهم لا يحبون سوى أنفسهم".
ورغم حديث ترامب عن هذا الأمر وقوله "لنرى كيف تسير الأمور"، إلا أن البيت الأبيض أكد أن قرار تنكيس الأعلام
خلال الفترة المقبلة لن يتغير.
29 ديسمبر 2024, 23:08 GMT
وتولى جيمي كارتر، رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من عام 1977 إلى 1981، وتوفي في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وكان كارتر حائزًا على جائزة نوبل للسلام وأطول رؤساء الولايات المتحدة عمرا.