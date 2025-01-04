حدث غير مسبوق.. قرار بايدن يزعج ترامب في يوم تنصيبه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:33 GMT
27 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
13:11 GMT
26 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
قيادات من حماس تجري مباحثات لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، مسؤول: الأمم المتحدة تستعد لإنهاء عمل "أونروا" في غزة والضفة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
11:14 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:03 GMT
28 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
13:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250104/حدث-غير-مسبوق-قرار-بايدن-يزعج-ترامب-في-يوم-تنصيبه-1096460474.html
حدث غير مسبوق.. قرار بايدن يزعج ترامب في يوم تنصيبه
حدث غير مسبوق.. قرار بايدن يزعج ترامب في يوم تنصيبه
سبوتنيك عربي
انتقد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قرارا اتخذه الرئيس الحالي جو بايدن يتضمن تنكيس الأعلام لمدة 30 يوما سيقام خلالها حفل تنصيبه. 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T05:20+0000
2025-01-04T05:20+0000
العالم
أخبار العالم الآن
دونالد ترامب
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/04/1096460836_0:99:1993:1220_1920x0_80_0_0_47cfcb236a67b67b16477b33e7fce665.jpg
وأمر بايدن بتنكيس الأعلام حدادا على الرئيس الراحل جيمي كارتر، الذي توفي الأحد الماضي، عن عمر ناهز الـ 100 عام.وقال ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، اليوم السبت: "هذه خطوة غير مسبوقة.. لا أعتقد أن أي أمريكي سيكون سعيد برؤية علم بلاده منكسا خلال حفل تنصيب الرئيس المقبل".وتابع: "لكن الديمقراطيون مبتهجون بذلك للغاية والسبب أنهم لا يحبون سوى أنفسهم".ورغم حديث ترامب عن هذا الأمر وقوله "لنرى كيف تسير الأمور"، إلا أن البيت الأبيض أكد أن قرار تنكيس الأعلام خلال الفترة المقبلة لن يتغير.وتولى جيمي كارتر، رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من عام 1977 إلى 1981، وتوفي في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وكان كارتر حائزًا على جائزة نوبل للسلام وأطول رؤساء الولايات المتحدة عمرا.
https://sarabic.ae/20241212/إعلام-ترامب-يوجه-الدعوة-إلى-شي-جين-بينغ-لحضور-حفل-تنصيبه-1095717627.html
https://sarabic.ae/20241229/وفاة-الرئيس-الأمريكي-الأسبق-جيمي-كارتر-عن-عمر-يناهز-100-عام-1096319005.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/04/1096460836_117:0:1874:1318_1920x0_80_0_0_7c91cc95c5aeb37880710f394d1728cf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية

حدث غير مسبوق.. قرار بايدن يزعج ترامب في يوم تنصيبه

05:20 GMT 04.01.2025
© AP Photoمبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن
مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
انتقد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قرارا اتخذه الرئيس الحالي جو بايدن يتضمن تنكيس الأعلام لمدة 30 يوما سيقام خلالها حفل تنصيبه.
وأمر بايدن بتنكيس الأعلام حدادا على الرئيس الراحل جيمي كارتر، الذي توفي الأحد الماضي، عن عمر ناهز الـ 100 عام.
الرئيس الصيني شي جين بينغ (يمين) والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب (يسار) - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
إعلام: ترامب يوجه الدعوة إلى شي جين بينغ لحضور حفل تنصيبه
12 ديسمبر 2024, 09:31 GMT
وقال ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، اليوم السبت: "هذه خطوة غير مسبوقة.. لا أعتقد أن أي أمريكي سيكون سعيد برؤية علم بلاده منكسا خلال حفل تنصيب الرئيس المقبل".
وتابع: "لكن الديمقراطيون مبتهجون بذلك للغاية والسبب أنهم لا يحبون سوى أنفسهم".
ورغم حديث ترامب عن هذا الأمر وقوله "لنرى كيف تسير الأمور"، إلا أن البيت الأبيض أكد أن قرار تنكيس الأعلام خلال الفترة المقبلة لن يتغير.
جيمي كارتر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عن عمر يناهز 100 عام
29 ديسمبر 2024, 23:08 GMT
وتولى جيمي كارتر، رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من عام 1977 إلى 1981، وتوفي في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وكان كارتر حائزًا على جائزة نوبل للسلام وأطول رؤساء الولايات المتحدة عمرا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала