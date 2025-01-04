https://sarabic.ae/20250104/في-نهائي-مثير-وللمرة-الثانية-في-تاريخها-البحرين-بطلة-خليجي-26-فيديو-1096481829.html

في نهائي مثير وللمرة الثانية في تاريخها.. البحرين بطلة "خليجي 26".. فيديو

في نهائي مثير وللمرة الثانية في تاريخها.. البحرين بطلة "خليجي 26".. فيديو

سبوتنيك عربي

حقق منتخب البحرين لكرة القدم، اليوم السبت، لقب كأس "الخليج 26"، بعد تغلبها على المنتخب العُماني في المباراة النهائية. 04.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-04T19:35+0000

2025-01-04T19:35+0000

2025-01-04T19:35+0000

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وتمكن "الأحمر" البحريني من التغلب على منتخب سلطنة عمان، بنتيجة 2-1، في نهائي "خليجي 26" الذي أقيم على استاد جابر الأحمد في العاصمة الكويت.وكان عبد الرحمن المشيفري قد وضع المنتخب العُماني في المقدمة بهدف في الدقيقة 17 من عمر المباراة، وبد أن المنتخب العماني في طريقه لتحقيق اللقب، إلا أن الأمر انقلب في الشوط الثاني.حيث نجح النجم البحريني محمد مرهون (أفضل لاعب بالبطولة)، الذي كسب ركلة جزاء بذكاء، من تسجيل هدف التعادل، في الدقيقة 78، وبعدها بدقيقتين فقط، ارتطمت تسديدة اللاعب نفسه، محمد مرهون، بالمدافع العماني محمد المسلمي، لتدخل الشباك، وتطلق فرحة كبيرة لجماهير البحرين في المدرجات.بعد إحراز الهدفين للمنتخب البحريني، لم يستطع المنتخب العماني العودة للقاء، لتخرج المباراة النهائية في كأس "خليجي 26" بنتيجة 2-1 للبحرين، ويعلنها بطلة للخليج.وكان المنتخب البحريني قد حقق الفوز على منتخبات السعودية بنتيجة 3-2 والعراق بنتيجة 2-0 والكويت بهدف للا شئ، ووصوله للنهائي عن استحقاق.ويشار إلى أن البحرين قد توجَّ بلقب كأس الخليج من قبل، وبتلك النتيحة يتوج للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن كان قد حققها في نسخة 2019 في "خليجي 24" بقطر.

https://sarabic.ae/20241231/سيواجه-عمان-منتخب-البحرين-ينهي-أحلام-أصحاب-الأرض-ويتأهل-لنهائي-خليجي-26-فيديو-1096372275.html

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رياضة, منتخب البحرين الوطني, منتخب السعودية لكرة القدم, أخبار كرة القدم