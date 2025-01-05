https://sarabic.ae/20250105/الحوثي-يحذر-السعودية-سقف-الأهداف-في-كل-الميادين-سيكون-فوق-المتوقع-1096503555.html

الحوثي يحذر السعودية: سقف الأهداف في كل الميادين سيكون فوق المتوقع

الحوثي يحذر السعودية: سقف الأهداف في كل الميادين سيكون فوق المتوقع

سبوتنيك عربي

وجه عضو المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن، محمد على الحوثي، رسالة شديدة اللهجة إلى المملكة العربية السعودية، محذرا من "أي محاولة نحو... 05.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-05T14:34+0000

2025-01-05T14:34+0000

2025-01-05T14:34+0000

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وقال الحوثي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "أي محاولة أخرى للمزيد من المؤامرات ضد بلدنا فإن خيارات شعبنا وقواته الباسله وقبائله الأعزاء ومواطنيه الأحرار مفتوحة وستكون الأهداف وسقفها فوق المتوقع في كل الميادين".وأضاف في رسالته للسعودية: "كان خفض التصعيد فرصة سانحة لإعادة القراءة لتقديراتكم الخاطئة التي ورطتكم سابقًا، حيث تصورتم أن اليمن سيسقط في غضون أسبوعين كما صرّحتم في حينه واليوم أي قراءة خاطئة ستُمنى بالفشل وستكون الغلبة للشعب اليمني".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق اليوم، مهاجمة محطة كهرباء في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، ضمن هجمات الجماعة التي تشنها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي.وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية، استهدفت محطةَ الكهرباء "أوروت رابين" التابعةَ للعدوّ الإسرائيلي جنوبي منطقة حيفا المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع " فلسطين2".وأكد أن "اليمن قيادة وشعبا وجيشا مستمرون في تأدية واجباتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعبِ الفلسطيني المظلوم وإن العمليات العسكرية الإسنادية للمجاهدين في غزةَ سوفَ تستمر".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه اعترض صاروخاً أطلق من اليمن، بعد وقت قصير من انطلاق صفارات الإنذار في مناطق من البلاد.وقال الجيش في بيان: "بعد انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في تلمي أليعازر، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن دخولة إلى المناطق الإسرائيلية".وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 كانون الثاني/يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية ردًا على الغارات الجوية.وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.

https://sarabic.ae/20250101/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-إسقاط-طائرة-أمريكية-جديدة-بصاروخ-أرض-جو-1096376831.html

https://sarabic.ae/20250105/كيف-تسبب-صواريخ-أنصار-الله-إزعاجا-كبيرا-لإسرائيل-حتى-وإن-تم-اعتراضها؟-1096487441.html

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