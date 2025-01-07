اغتيال رئيس المبادرة الوطنية للمصالحة في سوريا على طريق طرطوس حمص

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:33 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
13:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: على سلطات دمشق أن تربح الموقف الخليجي خاصة السعودية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما الذي يحمله السوداني إلى طهران
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:34 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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10 د
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البرنامج المسائي
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خبير: الجنود الأوكرانيون يفرون من معسكرات التدريب في فرنسا كي لا يعودوا إلى بلادهم
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
الضفة الغربية.. عمليات عسكرية وخطط إسرائيلية لتسريع مخططات الضم
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20250107/اغتيال-رئيس-المبادرة-الوطنية-للمصالحة-في-سوريا-على-طريق-طرطوس-حمص-1096567612.html
اغتيال رئيس المبادرة الوطنية للمصالحة في سوريا على طريق طرطوس حمص
اغتيال رئيس المبادرة الوطنية للمصالحة في سوريا على طريق طرطوس حمص
سبوتنيك عربي
اغتيل رئيس المبادرة الوطنية للمصالحة في سوريا، الشيخ جابر عيسى، برفقة شخصين كانا معه، بعد أن أطلق مسلحون مجهولون النار عليهم بشكل مباشر على طريق طرطوس-حمص. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T14:54+0000
2025-01-07T14:54+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
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وأفادت مصادر "سبوتنيك" في سوريا بمقتل 3 أشخاص بينهم الدكتور جابر عيسى، رئيس لجنة المبادرات الأهلية للمصالحة الوطنية، في سوريا جراء إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين مجهولين على الطريق العام بين طرطوس وحمص.وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي أسماء الأشخاص الذين كانو مع رئيس المبادرة الوطنية للمصالحة في سوريا، وهم المهندس محمد أيمن وطفة، والشيخ هيثم عبد الكريم معلا، في حين لا تزال دوافع الحادثة غامضة حتى اللحظة.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.حوادث القتل والسرقة والخطف تسجل أرقاما جديدة في حمص وسط سوريا"قطع للإنترنت وإطلاق نار عشوائي وضرب وإهانة".. ما الذي حدث في حمص وسط سوريا؟
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

اغتيال رئيس المبادرة الوطنية للمصالحة في سوريا على طريق طرطوس حمص

14:54 GMT 07.01.2025
© Photo / Xرئيس المبادرة الوطنية للمصالحة في سوريا، الشيخ جابر عيسى
رئيس المبادرة الوطنية للمصالحة في سوريا، الشيخ جابر عيسى - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
اغتيل رئيس المبادرة الوطنية للمصالحة في سوريا، الشيخ جابر عيسى، برفقة شخصين كانا معه، بعد أن أطلق مسلحون مجهولون النار عليهم بشكل مباشر على طريق طرطوس-حمص.
وأفادت مصادر "سبوتنيك" في سوريا بمقتل 3 أشخاص بينهم الدكتور جابر عيسى، رئيس لجنة المبادرات الأهلية للمصالحة الوطنية، في سوريا جراء إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين مجهولين على الطريق العام بين طرطوس وحمص.
صورة متداولة لدخول إدارة العمليات العسكرية لقرى وبلدات ريف اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
سيناريو "الاعتقال والضرب والتعذيب" يتكرر في الساحل السوري
أمس, 16:25 GMT
وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي أسماء الأشخاص الذين كانو مع رئيس المبادرة الوطنية للمصالحة في سوريا، وهم المهندس محمد أيمن وطفة، والشيخ هيثم عبد الكريم معلا، في حين لا تزال دوافع الحادثة غامضة حتى اللحظة.

وتشهد سوريا أعمال سرقة وخطف وقتل في مناطق عدة من البلاد، منذ رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
حوادث القتل والسرقة والخطف تسجل أرقاما جديدة في حمص وسط سوريا
"قطع للإنترنت وإطلاق نار عشوائي وضرب وإهانة".. ما الذي حدث في حمص وسط سوريا؟
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Член экипажа танка Т-80 ЦВО на Красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:29 GMT
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