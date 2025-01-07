https://sarabic.ae/20250107/اغتيال-رئيس-المبادرة-الوطنية-للمصالحة-في-سوريا-على-طريق-طرطوس-حمص-1096567612.html
اغتيال رئيس المبادرة الوطنية للمصالحة في سوريا على طريق طرطوس حمص
اغتيال رئيس المبادرة الوطنية للمصالحة في سوريا على طريق طرطوس حمص
سبوتنيك عربي
اغتيل رئيس المبادرة الوطنية للمصالحة في سوريا، الشيخ جابر عيسى، برفقة شخصين كانا معه، بعد أن أطلق مسلحون مجهولون النار عليهم بشكل مباشر على طريق طرطوس-حمص. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T14:54+0000
2025-01-07T14:54+0000
2025-01-07T14:54+0000
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وأفادت مصادر "سبوتنيك" في سوريا بمقتل 3 أشخاص بينهم الدكتور جابر عيسى، رئيس لجنة المبادرات الأهلية للمصالحة الوطنية، في سوريا جراء إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين مجهولين على الطريق العام بين طرطوس وحمص.وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي أسماء الأشخاص الذين كانو مع رئيس المبادرة الوطنية للمصالحة في سوريا، وهم المهندس محمد أيمن وطفة، والشيخ هيثم عبد الكريم معلا، في حين لا تزال دوافع الحادثة غامضة حتى اللحظة.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.حوادث القتل والسرقة والخطف تسجل أرقاما جديدة في حمص وسط سوريا"قطع للإنترنت وإطلاق نار عشوائي وضرب وإهانة".. ما الذي حدث في حمص وسط سوريا؟
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سبوتنيك عربي
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
اغتيال رئيس المبادرة الوطنية للمصالحة في سوريا على طريق طرطوس حمص
اغتيل رئيس المبادرة الوطنية للمصالحة في سوريا، الشيخ جابر عيسى، برفقة شخصين كانا معه، بعد أن أطلق مسلحون مجهولون النار عليهم بشكل مباشر على طريق طرطوس-حمص.
وأفادت مصادر "سبوتنيك
" في سوريا بمقتل 3 أشخاص بينهم الدكتور جابر عيسى، رئيس لجنة المبادرات الأهلية للمصالحة الوطنية، في سوريا جراء إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين مجهولين على الطريق العام بين طرطوس وحمص.
وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي أسماء الأشخاص الذين كانو مع رئيس المبادرة الوطنية للمصالحة في سوريا، وهم المهندس محمد أيمن وطفة، والشيخ هيثم عبد الكريم معلا، في حين لا تزال دوافع الحادثة غامضة حتى اللحظة.
وتشهد سوريا أعمال سرقة وخطف وقتل في مناطق عدة من البلاد، منذ رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام"
(جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.