https://sarabic.ae/20250107/ريال-مدريد-ينافس-على-ضم-مهاجم-سبورتنغ-لشبونة-1096568721.html
ريال مدريد ينافس على ضم مهاجم سبورتنغ لشبونة
ريال مدريد ينافس على ضم مهاجم سبورتنغ لشبونة
سبوتنيك عربي
دخل نادي ريال مدريد الإسباني إلى قائمة الأندية التي تتابع خطوات النجم السويدي فيكتور غيوكيرس، هداف سبورتنغ لشبونة البرتغالي، من أجل التعاقد معه قريبا. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T15:19+0000
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وذكرت صحيفة غربية، اليوم الثلاثاء، أن النادي الملكي يرغب التعاقد مع فيكتور غيوكيرس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة وأنه يحظى باهتمام بالغ من النادي الإسباني.وغيوكيرس البالغ من العمر 27 عاما ينال اهتمام ريال مدريد، الذي يسعى لتعزيز صفوفه بمهاجم جديد في ميركاتو الشتاء الجاري، بهدف تكرار إنجازاته للعام الماضي عندما توَّج بخمسة ألقاب أبرزها الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس القارات للأندية (الإنتركونتيننتال).ويحتل اللاعب غيوكيرس قائمة اهتمامات ريال مدريد، إلا أن الصحيفة لم تؤكد ما إذا كان رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، قدم عرضاً لفريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي أم لا.وتألق غيوكيرس مع فريقه البرتغالي منذ بداية الموسم الجاري، حتى أصبح المهاجم الدولي السويدي هدفا للعديد من الأندية الكبرى مثل النصر السعودي ومانشستر يونايتد وآرسنال بالدوري الإنجليزي، قبل دخول ريال مدريد للقائمة الأندية التي تحاول الحصول على خدمات اللاعب.ويشار إلى أن غيوكيرس أحرز حتى الآن 30 هدفا في 28 مباراة بكل المسابقات التي خاضها الفريق البرتغالي، وقاد فريقه لنتائج لافتة بتصدره ترتيب الدوري البرتغالي وحفاظه على آماله في التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.غير أن النجم السويدي قد احتل صدارة هدافي العالم لعام 2024 بعدما نجح في الوصول إلى 62 هدفاً على مستوى الأندية والمنتخب، خلال 63 مباراة.
https://sarabic.ae/20241218/ريال-مدريد-يفوز-بكأس-القارات-للأندية-بثلاثية-نظيفة-في-مرمى-باتشوكا-1095934330.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, أخبار الدوري الإنجليزي, نادي النصر السعودي, الأخبار, رياضة
أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, أخبار الدوري الإنجليزي, نادي النصر السعودي, الأخبار, رياضة
ريال مدريد ينافس على ضم مهاجم سبورتنغ لشبونة
دخل نادي ريال مدريد الإسباني إلى قائمة الأندية التي تتابع خطوات النجم السويدي فيكتور غيوكيرس، هداف سبورتنغ لشبونة البرتغالي، من أجل التعاقد معه قريبا.
وذكرت صحيفة غربية، اليوم الثلاثاء، أن النادي الملكي يرغب التعاقد مع فيكتور غيوكيرس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة وأنه يحظى باهتمام بالغ من النادي الإسباني.
18 ديسمبر 2024, 19:30 GMT
وغيوكيرس البالغ من العمر 27 عاما ينال اهتمام ريال مدريد
، الذي يسعى لتعزيز صفوفه بمهاجم جديد في ميركاتو الشتاء الجاري، بهدف تكرار إنجازاته للعام الماضي عندما توَّج بخمسة ألقاب أبرزها الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس القارات للأندية (الإنتركونتيننتال).
ويحتل اللاعب غيوكيرس قائمة اهتمامات ريال مدريد، إلا أن الصحيفة لم تؤكد ما إذا كان رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، قدم عرضاً لفريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي أم لا.
وتألق غيوكيرس مع فريقه البرتغالي منذ بداية الموسم الجاري، حتى أصبح المهاجم الدولي السويدي هدفا للعديد من الأندية الكبرى مثل النصر السعودي ومانشستر يونايتد وآرسنال بالدوري الإنجليزي
، قبل دخول ريال مدريد للقائمة الأندية التي تحاول الحصول على خدمات اللاعب.
ويشار إلى أن غيوكيرس أحرز حتى الآن 30 هدفا في 28 مباراة بكل المسابقات التي خاضها الفريق البرتغالي، وقاد فريقه لنتائج لافتة بتصدره ترتيب الدوري البرتغالي وحفاظه على آماله في التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.
غير أن النجم السويدي قد احتل صدارة هدافي العالم لعام 2024 بعدما نجح في الوصول إلى 62 هدفاً على مستوى الأندية والمنتخب، خلال 63 مباراة.