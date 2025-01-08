https://sarabic.ae/20250108/عضو-في-كتلة-التنمية-والتحرير-لم-يتم-تذكية-أي-مرشح-لرئاسة-لبنان-من-قبلنا-وبقي-الأمر-مفتوحا-للغد-1096598722.html

عضو في كتلة "التنمية والتحرير": لم يتم تذكية أي مرشح لرئاسة لبنان من قبلنا وبقي الأمر مفتوحا للغد

عضو في كتلة "التنمية والتحرير": لم يتم تذكية أي مرشح لرئاسة لبنان من قبلنا وبقي الأمر مفتوحا للغد

سبوتنيك عربي

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب اللبناني، علي خريس، أن الانتخابات الرئاسية استحقاق وطني عام، وهو يهم كل اللبنانيين وجميع القوى السياسية. 08.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-08T17:35+0000

2025-01-08T17:35+0000

2025-01-08T17:49+0000

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ولفت إلى أن الموقف الذي اعتمد عليه أعضاء كتلة "التنمية والتحرير" هو التوافق، لذلك بقيت جميع الجلسات مفتوحة.وأكد عضو كتلة "التنمية والتحرير": "لن نخرج من جلسة غد قبل أن يكون لدينا رئيس جمهورية للبلد".وختم بالقول: "آمل من كل الطوائف أن تنصهر معا في خدمة الهدف الأسمى، وهو بقاء لبنان معافى".وقال فرنجية، في بيان: "أمّا وقد توفّرت ظروف انتخاب رئيس للجمهورية يوم غد، وإزاء ما آلت إليه الأمور، فإنني أعلن عن سحب ترشيحي الذي لم يكن يوماً هو العائق أمام عملية الانتخاب".ويمر لبنان بحالة شغور رئاسي بعدما أخفق البرلمان خلال 13 جلسة في انتخاب رئيس للجمهورية خلفاً لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022.ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في وقت سابق، النواب وبشكلٍ رسمي عبر الأمانة العامة للبرلمان، إلى عقد جلسة لانتخاب رئيسٍ للجمهورية في العاشرة، من صباح غد الخميس، التاسع من كانون الثاني/يناير.نائب لبناني: جلسة الخميس قد لا تسفر عن انتخاب رئيس للجمهوريةنائب لبناني: جلسة الانتخاب الرئاسية يوم غد ستكون حاسمة وكلمة السر أصبحت في عهدة كل الأطراف

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