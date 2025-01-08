https://sarabic.ae/20250108/عضو-في-كتلة-التنمية-والتحرير-لم-يتم-تذكية-أي-مرشح-لرئاسة-لبنان-من-قبلنا-وبقي-الأمر-مفتوحا-للغد-1096598722.html
عضو في كتلة "التنمية والتحرير": لم يتم تذكية أي مرشح لرئاسة لبنان من قبلنا وبقي الأمر مفتوحا للغد
عضو في كتلة "التنمية والتحرير": لم يتم تذكية أي مرشح لرئاسة لبنان من قبلنا وبقي الأمر مفتوحا للغد
سبوتنيك عربي
اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب اللبناني، علي خريس، أن الانتخابات الرئاسية استحقاق وطني عام، وهو يهم كل اللبنانيين وجميع القوى السياسية. 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T17:35+0000
2025-01-08T17:35+0000
2025-01-08T17:49+0000
حصري
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/08/1096597027_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b25db76cc798461f06fc8615de3108d3.jpg
ولفت إلى أن الموقف الذي اعتمد عليه أعضاء كتلة "التنمية والتحرير" هو التوافق، لذلك بقيت جميع الجلسات مفتوحة.وأكد عضو كتلة "التنمية والتحرير": "لن نخرج من جلسة غد قبل أن يكون لدينا رئيس جمهورية للبلد".وختم بالقول: "آمل من كل الطوائف أن تنصهر معا في خدمة الهدف الأسمى، وهو بقاء لبنان معافى".وقال فرنجية، في بيان: "أمّا وقد توفّرت ظروف انتخاب رئيس للجمهورية يوم غد، وإزاء ما آلت إليه الأمور، فإنني أعلن عن سحب ترشيحي الذي لم يكن يوماً هو العائق أمام عملية الانتخاب".ويمر لبنان بحالة شغور رئاسي بعدما أخفق البرلمان خلال 13 جلسة في انتخاب رئيس للجمهورية خلفاً لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022.ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في وقت سابق، النواب وبشكلٍ رسمي عبر الأمانة العامة للبرلمان، إلى عقد جلسة لانتخاب رئيسٍ للجمهورية في العاشرة، من صباح غد الخميس، التاسع من كانون الثاني/يناير.نائب لبناني: جلسة الخميس قد لا تسفر عن انتخاب رئيس للجمهوريةنائب لبناني: جلسة الانتخاب الرئاسية يوم غد ستكون حاسمة وكلمة السر أصبحت في عهدة كل الأطراف
https://sarabic.ae/20250107/قبل-أيام-من-الانتخابات-الرئاسية-في-لبنان-نواب-لبنانيون-يحددون-توجهاتهم-عبر-سبوتنيك-تفاؤل-حذر-1096551634.html
https://sarabic.ae/20250107/مصر-تؤكد-ضرورة-التوصل-إلى-توافق-لبناني-بملكية-وطنية-خالصة-لإنهاء-الفراغ-الرئاسي-في-لبنان-1096559119.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/08/1096597027_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4c8ea8229fdafff103999b311017ed29.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
عضو في كتلة "التنمية والتحرير": لم يتم تذكية أي مرشح لرئاسة لبنان من قبلنا وبقي الأمر مفتوحا للغد
17:35 GMT 08.01.2025 (تم التحديث: 17:49 GMT 08.01.2025)
حصري
اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب اللبناني، علي خريس، أن الانتخابات الرئاسية استحقاق وطني عام، وهو يهم كل اللبنانيين وجميع القوى السياسية.
ولفت إلى أن الموقف الذي اعتمد عليه أعضاء كتلة "التنمية والتحرير" هو التوافق، لذلك بقيت جميع الجلسات مفتوحة.
وقال خريس في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك": "إلى الآن لم يتم تذكية أي شخص من قبلنا وبقي الأمر مفتوحًا للغد، كما أنه لم يؤخذ القرار النهائي لمن سنصوت، مبدأ التوافق هو الذي نعتمده، وبعد الاجتماعات المستمرة مع النواب والتكتلات سنصل إلى نتيجة معينة".
وأكد عضو كتلة "التنمية والتحرير": "لن نخرج من جلسة غد قبل أن يكون لدينا رئيس جمهورية للبلد".
وختم بالقول: "آمل من كل الطوائف أن تنصهر معا في خدمة الهدف الأسمى، وهو بقاء لبنان معافى".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، اليوم الأربعاء، عن سحب ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية اللبنانية، وأكد دعمه لقائد الجيش العماد جوزيف عون.
وقال فرنجية، في بيان: "أمّا وقد توفّرت ظروف انتخاب رئيس للجمهورية يوم غد، وإزاء ما آلت إليه الأمور، فإنني أعلن عن سحب ترشيحي الذي لم يكن يوماً هو العائق أمام عملية الانتخاب".
ويمر لبنان بحالة شغور رئاسي بعدما أخفق البرلمان خلال 13 جلسة في انتخاب رئيس للجمهورية خلفاً لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022.
ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في وقت سابق، النواب وبشكلٍ رسمي عبر الأمانة العامة للبرلمان، إلى عقد جلسة لانتخاب رئيسٍ للجمهورية في العاشرة، من صباح غد الخميس، التاسع من كانون الثاني/يناير.