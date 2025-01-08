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https://sarabic.ae/20250108/عضو-في-كتلة-التنمية-والتحرير-لم-يتم-تذكية-أي-مرشح-لرئاسة-لبنان-من-قبلنا-وبقي-الأمر-مفتوحا-للغد-1096598722.html
عضو في كتلة "التنمية والتحرير": لم يتم تذكية أي مرشح لرئاسة لبنان من قبلنا وبقي الأمر مفتوحا للغد
عضو في كتلة "التنمية والتحرير": لم يتم تذكية أي مرشح لرئاسة لبنان من قبلنا وبقي الأمر مفتوحا للغد
سبوتنيك عربي
اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب اللبناني، علي خريس، أن الانتخابات الرئاسية استحقاق وطني عام، وهو يهم كل اللبنانيين وجميع القوى السياسية. 08.01.2025, سبوتنيك عربي
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ولفت إلى أن الموقف الذي اعتمد عليه أعضاء كتلة "التنمية والتحرير" هو التوافق، لذلك بقيت جميع الجلسات مفتوحة.وأكد عضو كتلة "التنمية والتحرير": "لن نخرج من جلسة غد قبل أن يكون لدينا رئيس جمهورية للبلد".وختم بالقول: "آمل من كل الطوائف أن تنصهر معا في خدمة الهدف الأسمى، وهو بقاء لبنان معافى".وقال فرنجية، في بيان: "أمّا وقد توفّرت ظروف انتخاب رئيس للجمهورية يوم غد، وإزاء ما آلت إليه الأمور، فإنني أعلن عن سحب ترشيحي الذي لم يكن يوماً هو العائق أمام عملية الانتخاب".ويمر لبنان بحالة شغور رئاسي بعدما أخفق البرلمان خلال 13 جلسة في انتخاب رئيس للجمهورية خلفاً لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022.ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في وقت سابق، النواب وبشكلٍ رسمي عبر الأمانة العامة للبرلمان، إلى عقد جلسة لانتخاب رئيسٍ للجمهورية في العاشرة، من صباح غد الخميس، التاسع من كانون الثاني/يناير.نائب لبناني: جلسة الخميس قد لا تسفر عن انتخاب رئيس للجمهوريةنائب لبناني: جلسة الانتخاب الرئاسية يوم غد ستكون حاسمة وكلمة السر أصبحت في عهدة كل الأطراف
https://sarabic.ae/20250107/قبل-أيام-من-الانتخابات-الرئاسية-في-لبنان-نواب-لبنانيون-يحددون-توجهاتهم-عبر-سبوتنيك-تفاؤل-حذر-1096551634.html
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عضو في كتلة "التنمية والتحرير": لم يتم تذكية أي مرشح لرئاسة لبنان من قبلنا وبقي الأمر مفتوحا للغد

17:35 GMT 08.01.2025 (تم التحديث: 17:49 GMT 08.01.2025)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمجلس النواب اللبناني
مجلس النواب اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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حصري
اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب اللبناني، علي خريس، أن الانتخابات الرئاسية استحقاق وطني عام، وهو يهم كل اللبنانيين وجميع القوى السياسية.
ولفت إلى أن الموقف الذي اعتمد عليه أعضاء كتلة "التنمية والتحرير" هو التوافق، لذلك بقيت جميع الجلسات مفتوحة.

وقال خريس في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك": "إلى الآن لم يتم تذكية أي شخص من قبلنا وبقي الأمر مفتوحًا للغد، كما أنه لم يؤخذ القرار النهائي لمن سنصوت، مبدأ التوافق هو الذي نعتمده، وبعد الاجتماعات المستمرة مع النواب والتكتلات سنصل إلى نتيجة معينة".

وأكد عضو كتلة "التنمية والتحرير": "لن نخرج من جلسة غد قبل أن يكون لدينا رئيس جمهورية للبلد".
الانتخابات اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
قبل أيام من الانتخابات الرئاسية في لبنان... نواب لبنانيون يحددون توجهاتهم عبر "سبوتنيك": تفاؤل حذر
أمس, 09:07 GMT
وختم بالقول: "آمل من كل الطوائف أن تنصهر معا في خدمة الهدف الأسمى، وهو بقاء لبنان معافى".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، اليوم الأربعاء، عن سحب ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية اللبنانية، وأكد دعمه لقائد الجيش العماد جوزيف عون.

وقال فرنجية، في بيان: "أمّا وقد توفّرت ظروف انتخاب رئيس للجمهورية يوم غد، وإزاء ما آلت إليه الأمور، فإنني أعلن عن سحب ترشيحي الذي لم يكن يوماً هو العائق أمام عملية الانتخاب".
صور لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
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أمس, 12:18 GMT
ويمر لبنان بحالة شغور رئاسي بعدما أخفق البرلمان خلال 13 جلسة في انتخاب رئيس للجمهورية خلفاً لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022.
ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في وقت سابق، النواب وبشكلٍ رسمي عبر الأمانة العامة للبرلمان، إلى عقد جلسة لانتخاب رئيسٍ للجمهورية في العاشرة، من صباح غد الخميس، التاسع من كانون الثاني/يناير.
نائب لبناني: جلسة الخميس قد لا تسفر عن انتخاب رئيس للجمهورية
نائب لبناني: جلسة الانتخاب الرئاسية يوم غد ستكون حاسمة وكلمة السر أصبحت في عهدة كل الأطراف
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