https://sarabic.ae/20250108/قاضية-تمنع-مؤقتا-إصدار-تقرير-المحقق-الخاص-بشأن-التحقيقات-في-قضايا-دونالد-ترامب-1096579110.html
قاضية تمنع "مؤقتا" إصدار تقرير المحقق الخاص بشأن التحقيقات في قضايا دونالد ترامب
قاضية تمنع "مؤقتا" إصدار تقرير المحقق الخاص بشأن التحقيقات في قضايا دونالد ترامب
سبوتنيك عربي
منعت قاضية فيدرالية أمريكية، "مؤقتًا"، الإصدار العلني لتقرير المحقق الخاص جاك سميث، بشأن التحقيقات في قضايا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T07:51+0000
2025-01-08T07:51+0000
2025-01-08T07:51+0000
دونالد ترامب
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وذكرت وسائل إعلام غربية أن "الحكم الذي أصدرته القاضية إيلين كانون، يمثل انتصاراً قصير الأمد لترامب، لكنه يُعتبر أيضاً أحدث مثال على اتخاذ القاضية، المعينة من قبل ترامب، إجراءات لصالح الجمهوريين، إذ جاء هذا التوقف بعد طلب طارئ قدمه محامو الدفاع، يوم الاثنين (أول أمس)، لمنع إصدار التقرير".وعلّق دونالد ترامب، على أمر القاضية كانون، في مؤتمر صحفي بشأن التحقيق الذي أجراه سميث، قائلاً: "سيكون تقريراً مزيفاً تماماً كما كان تحقيقاً مزيفاً".ولم يتضح بعد ما الذي تعتزم وزارة العدل الأمريكية فعله بعد قرار كانون، علماً بأن لديها لوائحها الخاصة التي تحكم عمل المستشارين الخاصين والتقارير التي من المتوقع أن يقدموها عندما يختتمون أعمالهم.وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، قال سميث، إن فريقه كان ينهي تقريراً من مجلدين بشأن تحقيقاته في قضايا ترامب، وإن مجلداً واحداً على الأقل من التقرير قد تصدره وزارة العدل، في وقت مبكر من يوم الجمعة المقبل.ووُجهت الاتهامات إلى ترامب إلى جانب اثنين من المتهمين الآخرين في قضية الوثائق السرية، والتي رفضتها قاضية فيدرالية في ولاية فلوريدا الأمريكية، معللة حكمها بأن تعيين سميث، وتمويل مكتبه للتحقيق في القضية تم بشكل "غير قانوني".كما وُجهت الاتهامات إلى ترامب في قضية التدخل بالانتخابات الرئاسية عام 2020، لكن المحكمة العليا الأمريكية، قضت بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.
https://sarabic.ae/20241231/استقالة-المدعي-العام-الذي-يحقق-في-اقتحام-الكابيتول-1096350069.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
قاضية تمنع "مؤقتا" إصدار تقرير المحقق الخاص بشأن التحقيقات في قضايا دونالد ترامب
منعت قاضية فيدرالية أمريكية، "مؤقتًا"، الإصدار العلني لتقرير المحقق الخاص جاك سميث، بشأن التحقيقات في قضايا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
وذكرت وسائل إعلام غربية أن "الحكم الذي أصدرته القاضية إيلين كانون، يمثل انتصاراً قصير الأمد لترامب، لكنه يُعتبر أيضاً أحدث مثال على اتخاذ القاضية، المعينة من قبل ترامب، إجراءات لصالح الجمهوريين، إذ جاء هذا التوقف بعد طلب طارئ قدمه محامو الدفاع، يوم الاثنين (أول أمس)، لمنع إصدار التقرير".
وعلّق دونالد ترامب
، على أمر القاضية كانون، في مؤتمر صحفي بشأن التحقيق الذي أجراه سميث، قائلاً: "سيكون تقريراً مزيفاً تماماً كما كان تحقيقاً مزيفاً".
31 ديسمبر 2024, 04:25 GMT
ولم يتضح بعد ما الذي تعتزم وزارة العدل الأمريكية فعله بعد قرار كانون، علماً بأن لديها لوائحها الخاصة التي تحكم عمل المستشارين الخاصين والتقارير التي من المتوقع أن يقدموها عندما يختتمون أعمالهم.
وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، قال سميث، إن فريقه كان ينهي تقريراً من مجلدين بشأن تحقيقاته في قضايا ترامب، وإن مجلداً واحداً على الأقل من التقرير قد تصدره وزارة العدل، في وقت مبكر من يوم الجمعة المقبل.
ومن المتوقع أن يصف التقرير قرارات الاتهام، التي اتخذها سميث في تحقيقات منفصلة بتخزين ترامب لوثائق سرية في عقاره "مار إيه لاغو" وجهوده لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية 2020، في الفترة التي سبقت أعمال الشغب في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، في مبنى الـ"كابيتول" الأمريكي.
ووُجهت الاتهامات إلى ترامب إلى جانب اثنين من المتهمين الآخرين في قضية الوثائق السرية، والتي رفضتها قاضية فيدرالية في ولاية فلوريدا الأمريكية، معللة حكمها بأن تعيين سميث، وتمويل مكتبه للتحقيق في القضية تم بشكل "غير قانوني".
كما وُجهت الاتهامات إلى ترامب في قضية التدخل بالانتخابات الرئاسية عام 2020، لكن المحكمة العليا الأمريكية، قضت بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.