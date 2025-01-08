قاضية تمنع "مؤقتا" إصدار تقرير المحقق الخاص بشأن التحقيقات في قضايا دونالد ترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:34 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الجنود الأوكرانيون يفرون من معسكرات التدريب في فرنسا كي لا يعودوا إلى بلادهم
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
الضفة الغربية.. عمليات عسكرية وخطط إسرائيلية لتسريع مخططات الضم
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
من الملعب
مانشستر يونايتد يخطف نقطة من الأنفيلد وريال مدريد يتصدر
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
الضفة الغربية.. عمليات عسكرية وخطط إسرائيلية لتسريع مخططات الضم
10:31 GMT
30 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250108/قاضية-تمنع-مؤقتا-إصدار-تقرير-المحقق-الخاص-بشأن-التحقيقات-في-قضايا-دونالد-ترامب-1096579110.html
قاضية تمنع "مؤقتا" إصدار تقرير المحقق الخاص بشأن التحقيقات في قضايا دونالد ترامب
قاضية تمنع "مؤقتا" إصدار تقرير المحقق الخاص بشأن التحقيقات في قضايا دونالد ترامب
سبوتنيك عربي
منعت قاضية فيدرالية أمريكية، "مؤقتًا"، الإصدار العلني لتقرير المحقق الخاص جاك سميث، بشأن التحقيقات في قضايا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T07:51+0000
2025-01-08T07:51+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0a/1094650223_0:0:1660:935_1920x0_80_0_0_aa535b579416f52cec0a7453e5752c95.jpg
وذكرت وسائل إعلام غربية أن "الحكم الذي أصدرته القاضية إيلين كانون، يمثل انتصاراً قصير الأمد لترامب، لكنه يُعتبر أيضاً أحدث مثال على اتخاذ القاضية، المعينة من قبل ترامب، إجراءات لصالح الجمهوريين، إذ جاء هذا التوقف بعد طلب طارئ قدمه محامو الدفاع، يوم الاثنين (أول أمس)، لمنع إصدار التقرير".وعلّق دونالد ترامب، على أمر القاضية كانون، في مؤتمر صحفي بشأن التحقيق الذي أجراه سميث، قائلاً: "سيكون تقريراً مزيفاً تماماً كما كان تحقيقاً مزيفاً".ولم يتضح بعد ما الذي تعتزم وزارة العدل الأمريكية فعله بعد قرار كانون، علماً بأن لديها لوائحها الخاصة التي تحكم عمل المستشارين الخاصين والتقارير التي من المتوقع أن يقدموها عندما يختتمون أعمالهم.وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، قال سميث، إن فريقه كان ينهي تقريراً من مجلدين بشأن تحقيقاته في قضايا ترامب، وإن مجلداً واحداً على الأقل من التقرير قد تصدره وزارة العدل، في وقت مبكر من يوم الجمعة المقبل.ووُجهت الاتهامات إلى ترامب إلى جانب اثنين من المتهمين الآخرين في قضية الوثائق السرية، والتي رفضتها قاضية فيدرالية في ولاية فلوريدا الأمريكية، معللة حكمها بأن تعيين سميث، وتمويل مكتبه للتحقيق في القضية تم بشكل "غير قانوني".كما وُجهت الاتهامات إلى ترامب في قضية التدخل بالانتخابات الرئاسية عام 2020، لكن المحكمة العليا الأمريكية، قضت بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.
https://sarabic.ae/20241231/استقالة-المدعي-العام-الذي-يحقق-في-اقتحام-الكابيتول-1096350069.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0a/1094650223_187:0:1660:1105_1920x0_80_0_0_ae51a7de81dca9a3ea16619b55403e3e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

قاضية تمنع "مؤقتا" إصدار تقرير المحقق الخاص بشأن التحقيقات في قضايا دونالد ترامب

07:51 GMT 08.01.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
منعت قاضية فيدرالية أمريكية، "مؤقتًا"، الإصدار العلني لتقرير المحقق الخاص جاك سميث، بشأن التحقيقات في قضايا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
وذكرت وسائل إعلام غربية أن "الحكم الذي أصدرته القاضية إيلين كانون، يمثل انتصاراً قصير الأمد لترامب، لكنه يُعتبر أيضاً أحدث مثال على اتخاذ القاضية، المعينة من قبل ترامب، إجراءات لصالح الجمهوريين، إذ جاء هذا التوقف بعد طلب طارئ قدمه محامو الدفاع، يوم الاثنين (أول أمس)، لمنع إصدار التقرير".
وعلّق دونالد ترامب، على أمر القاضية كانون، في مؤتمر صحفي بشأن التحقيق الذي أجراه سميث، قائلاً: "سيكون تقريراً مزيفاً تماماً كما كان تحقيقاً مزيفاً".
أنصار ترامب يقتحمون مبنى الكابيتول - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
استقالة المدعي العام الذي حقق في اقتحام مبنى الـ"كابيتول" الأمريكي
31 ديسمبر 2024, 04:25 GMT
ولم يتضح بعد ما الذي تعتزم وزارة العدل الأمريكية فعله بعد قرار كانون، علماً بأن لديها لوائحها الخاصة التي تحكم عمل المستشارين الخاصين والتقارير التي من المتوقع أن يقدموها عندما يختتمون أعمالهم.
وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، قال سميث، إن فريقه كان ينهي تقريراً من مجلدين بشأن تحقيقاته في قضايا ترامب، وإن مجلداً واحداً على الأقل من التقرير قد تصدره وزارة العدل، في وقت مبكر من يوم الجمعة المقبل.

ومن المتوقع أن يصف التقرير قرارات الاتهام، التي اتخذها سميث في تحقيقات منفصلة بتخزين ترامب لوثائق سرية في عقاره "مار إيه لاغو" وجهوده لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية 2020، في الفترة التي سبقت أعمال الشغب في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، في مبنى الـ"كابيتول" الأمريكي.

ووُجهت الاتهامات إلى ترامب إلى جانب اثنين من المتهمين الآخرين في قضية الوثائق السرية، والتي رفضتها قاضية فيدرالية في ولاية فلوريدا الأمريكية، معللة حكمها بأن تعيين سميث، وتمويل مكتبه للتحقيق في القضية تم بشكل "غير قانوني".
كما وُجهت الاتهامات إلى ترامب في قضية التدخل بالانتخابات الرئاسية عام 2020، لكن المحكمة العليا الأمريكية، قضت بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала