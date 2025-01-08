https://sarabic.ae/20250108/قاضية-تمنع-مؤقتا-إصدار-تقرير-المحقق-الخاص-بشأن-التحقيقات-في-قضايا-دونالد-ترامب-1096579110.html

قاضية تمنع "مؤقتا" إصدار تقرير المحقق الخاص بشأن التحقيقات في قضايا دونالد ترامب

قاضية تمنع "مؤقتا" إصدار تقرير المحقق الخاص بشأن التحقيقات في قضايا دونالد ترامب

سبوتنيك عربي

منعت قاضية فيدرالية أمريكية، "مؤقتًا"، الإصدار العلني لتقرير المحقق الخاص جاك سميث، بشأن التحقيقات في قضايا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. 08.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-08T07:51+0000

2025-01-08T07:51+0000

2025-01-08T07:51+0000

دونالد ترامب

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وذكرت وسائل إعلام غربية أن "الحكم الذي أصدرته القاضية إيلين كانون، يمثل انتصاراً قصير الأمد لترامب، لكنه يُعتبر أيضاً أحدث مثال على اتخاذ القاضية، المعينة من قبل ترامب، إجراءات لصالح الجمهوريين، إذ جاء هذا التوقف بعد طلب طارئ قدمه محامو الدفاع، يوم الاثنين (أول أمس)، لمنع إصدار التقرير".وعلّق دونالد ترامب، على أمر القاضية كانون، في مؤتمر صحفي بشأن التحقيق الذي أجراه سميث، قائلاً: "سيكون تقريراً مزيفاً تماماً كما كان تحقيقاً مزيفاً".ولم يتضح بعد ما الذي تعتزم وزارة العدل الأمريكية فعله بعد قرار كانون، علماً بأن لديها لوائحها الخاصة التي تحكم عمل المستشارين الخاصين والتقارير التي من المتوقع أن يقدموها عندما يختتمون أعمالهم.وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، قال سميث، إن فريقه كان ينهي تقريراً من مجلدين بشأن تحقيقاته في قضايا ترامب، وإن مجلداً واحداً على الأقل من التقرير قد تصدره وزارة العدل، في وقت مبكر من يوم الجمعة المقبل.ووُجهت الاتهامات إلى ترامب إلى جانب اثنين من المتهمين الآخرين في قضية الوثائق السرية، والتي رفضتها قاضية فيدرالية في ولاية فلوريدا الأمريكية، معللة حكمها بأن تعيين سميث، وتمويل مكتبه للتحقيق في القضية تم بشكل "غير قانوني".كما وُجهت الاتهامات إلى ترامب في قضية التدخل بالانتخابات الرئاسية عام 2020، لكن المحكمة العليا الأمريكية، قضت بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.

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