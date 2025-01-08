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وزير الخارجية البحريني يدعو لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
وزير الخارجية البحريني يدعو لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
سبوتنيك عربي
دعا وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأربعاء، إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T13:19+0000
2025-01-08T13:19+0000
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وأكد الوزير الزياني، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للجامعة العربية، لوسائل إعلام سورية، دعوته خلال لقاء مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، ووزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، في دمشق، إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.وأكد الزياني، خلال اللقاء، حرص البحرين على استقلال سوريا ووحدة أراضيها واستعادة دورها على الصعيدين العربي والدولي.وفي 2 ديسمبر/كانون الأول الماضي أكد وزير الخارجية البحريني لنظيره السوري قبل أيام من رحيل الحكومة السورية بخمسة أيام أنّ البحرين تحرص على أمن سوريا، وترفض كل ما يهدد استقرارها ووحدة وسلامة أراضيها.وقررت قيادة المعارضة المسلحة في سوريا، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، خلال فترة انتقالية تنتهي في آذار/مارس 2025من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الأسد قرر بعد مفاوضات مع أطراف الصراع السوري ترك منصبه ومغادرة البلاد، لافتة إلى أن الأسد أعطى تعليماته بضرورة نقل السلطة سلميا.ودعت الخارجية الروسية جميع الأطراف المعنية بضرورة نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مضيفة أن موسكو على تواصل مع جميع فئات المعارضة السورية وتدعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة.خامنئي: المقاومة حية وندعمها أينما كانتالأمين العام المساعد للجامعة العربية: سوريا تواجه تحديات كبرى تتعلق بالسيادة ووحدة الدولة
https://sarabic.ae/20250108/خبير-لـسبوتنيك-أمريكا-ستظل-تستخدم-سلاح-العقوبات-كأداة-للضغط-على-سوريا-1096578859.html
https://sarabic.ae/20250107/أنقرة-تقول-إنها-لا-ترى-أي-محاولات-لزعزعة-استقرار-الوضع-في-سوريا-1096576150.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

وزير الخارجية البحريني يدعو لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

13:19 GMT 08.01.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني خلال لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو
وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني خلال لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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تابعنا عبر
دعا وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأربعاء، إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
وأكد الوزير الزياني، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للجامعة العربية، لوسائل إعلام سورية، دعوته خلال لقاء مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، ووزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، في دمشق، إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
وأكد الزياني، خلال اللقاء، حرص البحرين على استقلال سوريا ووحدة أراضيها واستعادة دورها على الصعيدين العربي والدولي.
وأعرب وزير الخارجية البحريني عن استعداد بلاده لتوسيع آفاق التعاون المشترك مع سوريا في جميع المجالات.
وفي 2 ديسمبر/كانون الأول الماضي أكد وزير الخارجية البحريني لنظيره السوري قبل أيام من رحيل الحكومة السورية بخمسة أيام أنّ البحرين تحرص على أمن سوريا، وترفض كل ما يهدد استقرارها ووحدة وسلامة أراضيها.
العلم الأمريكي بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية العامة في يكاتيرنبورغ الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
خبير لـ"سبوتنيك": أمريكا ستظل تستخدم سلاح العقوبات كأداة للضغط على سوريا
07:36 GMT

كانت المعارضة السورية المسلحة قد تمكّنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن رحيل حكومة الأسد بعد معارك بدأت بالسيطرة على مدينة حلب، كما وصلت إلى الحدود اللبنانية حيث سيطرت على نقاط الجيش السوري عند المعابر الحدودية.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
أنقرة تقول إنها لا ترى أي محاولات لزعزعة استقرار الأوضاع في سوريا
أمس, 23:25 GMT
وقررت قيادة المعارضة المسلحة في سوريا، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، خلال فترة انتقالية تنتهي في آذار/مارس 2025
وكان البشير يرأس، منذ كانون الثاني/يناير 2024، ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ" التي شكلتها قوات المعارضة في إدلب.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الأسد قرر بعد مفاوضات مع أطراف الصراع السوري ترك منصبه ومغادرة البلاد، لافتة إلى أن الأسد أعطى تعليماته بضرورة نقل السلطة سلميا.
ودعت الخارجية الروسية جميع الأطراف المعنية بضرورة نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مضيفة أن موسكو على تواصل مع جميع فئات المعارضة السورية وتدعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة.
خامنئي: المقاومة حية وندعمها أينما كانت
الأمين العام المساعد للجامعة العربية: سوريا تواجه تحديات كبرى تتعلق بالسيادة ووحدة الدولة
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:04 GMT
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