https://sarabic.ae/20250109/إعلام-القوات-المسلحة-التركية-في-حالة-تأهب-تحسبا-لعملية-في-سوريا-1096608426.html
إعلام: القوات المسلحة التركية في حالة تأهب تحسبا لعملية في سوريا
إعلام: القوات المسلحة التركية في حالة تأهب تحسبا لعملية في سوريا
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام تركية، أن القوات المسلحة للبلاد، اتخذت حالة تأهب، تحسبا لعملية محتملة في سوريا ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T05:48+0000
2025-01-09T05:48+0000
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وحسبما ذكرت صحيفة "توركيه"، الموالية للحكومة نقلاً عن مصادر عسكرية، فإن "أنقرة، التي تطالب الإدارة السورية الجديدة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المنظمة الإرهابية، تواصل الاستعداد لأي سيناريو، والقوات الموجودة على الحدود في حالة تأهب تحسباً لعملية محتملة".وأشارت الصحيفة إلى أن أنقرة تستعد لجميع السيناريوهات المحتملة، مؤكدة أن أحدها هو العمل العسكري.وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في 7 يناير/ كانون الثاني، إن أنقرة أصدرت إنذارا لمسلحي حزب العمال الكردستاني في سوريا، وإذا تم تجاهل هذه الدعوات، فقد تصبح العملية العسكرية قيد التنفيذ.وقال أردوغان، في كلمة له، إنه "إذا رأت تركيا خطورة في هذا الشأن، فسنتخذ الخطوات اللازمة بسرعة"، مؤكدًا أن "الدائرة بدأت تضيق على حزب العمال الكردستاني وأتباعه في سوريا"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.رئيس المكتب الاستشاري لـ"مجلس سوريا الديمقراطية": تركيا تريد فرض "انتداب جديد" على البلادأنقرة تقول إنها لا ترى أي محاولات لزعزعة استقرار الأوضاع في سوريا
https://sarabic.ae/20250103/لأول-مرة-منذ-أشهر-الطيران-الحربي-التركي-يستهدف-مواقع-قسد-في-ريف-حلب-شمالي-سوريا--1096457466.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, رصد عسكري
إعلام: القوات المسلحة التركية في حالة تأهب تحسبا لعملية في سوريا
ذكرت وسائل إعلام تركية، أن القوات المسلحة للبلاد، اتخذت حالة تأهب، تحسبا لعملية محتملة في سوريا ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني.
وحسبما ذكرت صحيفة "توركيه"، الموالية للحكومة نقلاً عن مصادر عسكرية، فإن "أنقرة، التي تطالب الإدارة السورية الجديدة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المنظمة الإرهابية، تواصل الاستعداد لأي سيناريو، والقوات الموجودة على الحدود في حالة تأهب تحسباً لعملية محتملة".
وأشارت الصحيفة إلى أن أنقرة تستعد لجميع السيناريوهات المحتملة، مؤكدة أن أحدها هو العمل العسكري.
وكتبت صحيفة "حرييت" التركية المؤيدة للحكومة، يوم أمس الأربعاء، أن القوات المسلحة التركية والسورية، ستنفذان عملية عسكرية واسعة النطاق ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني، إذا طرح الغرب "مطالب جديدة".
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في 7 يناير/ كانون الثاني، إن أنقرة أصدرت إنذارا لمسلحي حزب العمال الكردستاني في سوريا، وإذا تم تجاهل هذه الدعوات، فقد تصبح العملية العسكرية قيد التنفيذ.
كما أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 6 يناير، أن "تركيا لا ترضى بتقسيم سوريا وتدمير وحدتها".
وقال أردوغان
، في كلمة له، إنه "إذا رأت تركيا خطورة في هذا الشأن، فسنتخذ الخطوات اللازمة بسرعة"، مؤكدًا أن "الدائرة بدأت تضيق على حزب العمال الكردستاني وأتباعه في سوريا"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.