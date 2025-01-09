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مجلس النواب اللبناني يخفق بانتخاب رئيس للبلاد... وجلسة جديدة بعد وقت قصير... فيديو
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الجيش الإسرائيلي يجند يهودا يمنيين لمواجهة خطر "الحوثيين"
الجيش الإسرائيلي يجند يهودا يمنيين لمواجهة خطر "الحوثيين"
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي يجند يهودًا يمنيين لمواجهة خطر "الحوثيين". 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T10:04+0000
2025-01-09T10:04+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، أن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" قامت بتجنيد عشرات اليهود من الأصول اليمنية للتعامل مع ما وصفتها بتهديدات الحوثيين.وأكدت القناة الإسرائيلية أن العشرات ممن تم تجنيدهم يفهمون اللغة العربية باللهجة اليمنية، وأغلبهم ممن هاجر من اليمن، وكذلك بعضهم نشأ في بيت ناطق باللغة العربية باللهجة اليمنية.وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن هؤلاء العشرات سيخدمون في شعبة "أمان" الاستخبارية، بهدف المساعدة بمواجهة عبر جمع المعلومات الاستخبارية وفهم الثقافة اليمنية.وأول أمس الثلاثاء، زار نائب قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال جون برينان، إسرائيل لبحث العمليات العسكرية المشتركة ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجنرال برينان التقى بنائب رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجنرال أمير برعام، في تل أبيب وبحث معه كيفية تصدي الجانبين "للصواريخ الحوثية" المنطلقة من اليمن، موضحةً أن "القائد العسكري الأمريكي تفقد قاعدة عسكرية جوية إسرائيلية وبحث مع الجنرال أمير برعام التهديدات الحوثية على إسرائيل".والاننين الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية أنها استهدفت حاملة طائرات أمريكية شمالي البحر الأحمر، وعددا من الأهداف العسكرية والحيوية الإسرائيلية في يافا وعسقلان.وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية، عملية عسكرية نوعية ومشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" بصاروخين مجنحين وأربع طائرات مسيرة شمالي البحر الأحمر، وذلك أثناء تحضير العدو الأمريكي لشن هجوم جوي كبير على بلدنا وقد أدت العملية بفضل الله إلى إفشال الهجوم".وأضاف البيان: "نفذ سلاح الجو المسير ظهر اليوم عمليتين عسكريتين، الأولى استهدفت هدفا عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة، بطائرتين مسيرتين".وأكد أن "القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها المساندة للمقاومة الفلسطينية وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".وفي وقت سابق من أول أمس الأحد، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مهاجمة محطة كهرباء في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، ضمن هجمات الجماعة، التي تشنها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.وحثّت الأمم المتحدة، أمس الأحد، "جماعة "أنصار الله" اليمنية، على اتخاذ إجراءات لتمهيد الطريق أمام عملية سياسية في اليمن، وخفض التصعيد الناجم عن الهجمات المتبادلة بين الجماعة وكل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
https://sarabic.ae/20250106/أنصار-الله-تعلن-استهداف-حاملة-طائرات-أمريكية-في-البحر-الأحمر-وأهدافا-إسرائيلية-في-يافا-وعسقلان-1096543018.html
https://sarabic.ae/20250107/خلال-زيارة-لتل-أبيب-واشنطن-تبحث-مع-رئاسة-الأركان-الإسرائيلية-العمليات-ضد-أنصار-الله-1096568221.html
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أخبار اليمن الأن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
أخبار اليمن الأن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يجند يهودا يمنيين لمواجهة خطر "الحوثيين"

10:04 GMT 09.01.2025
© AP Photoالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي يجند يهودًا يمنيين لمواجهة خطر "الحوثيين".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، أن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" قامت بتجنيد عشرات اليهود من الأصول اليمنية للتعامل مع ما وصفتها بتهديدات الحوثيين.
وأكدت القناة الإسرائيلية أن العشرات ممن تم تجنيدهم يفهمون اللغة العربية باللهجة اليمنية، وأغلبهم ممن هاجر من اليمن، وكذلك بعضهم نشأ في بيت ناطق باللغة العربية باللهجة اليمنية.
وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن هؤلاء العشرات سيخدمون في شعبة "أمان" الاستخبارية، بهدف المساعدة بمواجهة عبر جمع المعلومات الاستخبارية وفهم الثقافة اليمنية.
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
"أنصار الله" تعلن استهداف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر وأهدافا إسرائيلية في يافا وعسقلان
6 يناير, 19:21 GMT
وأول أمس الثلاثاء، زار نائب قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال جون برينان، إسرائيل لبحث العمليات العسكرية المشتركة ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجنرال برينان التقى بنائب رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجنرال أمير برعام، في تل أبيب وبحث معه كيفية تصدي الجانبين "للصواريخ الحوثية" المنطلقة من اليمن، موضحةً أن "القائد العسكري الأمريكي تفقد قاعدة عسكرية جوية إسرائيلية وبحث مع الجنرال أمير برعام التهديدات الحوثية على إسرائيل".
والاننين الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية أنها استهدفت حاملة طائرات أمريكية شمالي البحر الأحمر، وعددا من الأهداف العسكرية والحيوية الإسرائيلية في يافا وعسقلان.
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية، عملية عسكرية نوعية ومشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" بصاروخين مجنحين وأربع طائرات مسيرة شمالي البحر الأحمر، وذلك أثناء تحضير العدو الأمريكي لشن هجوم جوي كبير على بلدنا وقد أدت العملية بفضل الله إلى إفشال الهجوم".
وأضاف البيان: "نفذ سلاح الجو المسير ظهر اليوم عمليتين عسكريتين، الأولى استهدفت هدفا عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة، بطائرتين مسيرتين".
صاروخ إيراني في سماء إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
خلال زيارة لتل أبيب.. واشنطن تبحث مع رئاسة الأركان الإسرائيلية العمليات ضد "أنصار الله"
7 يناير, 15:06 GMT
وأكد أن "القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها المساندة للمقاومة الفلسطينية وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".
وفي وقت سابق من أول أمس الأحد، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مهاجمة محطة كهرباء في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، ضمن هجمات الجماعة، التي تشنها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.
وحثّت الأمم المتحدة، أمس الأحد، "جماعة "أنصار الله" اليمنية، على اتخاذ إجراءات لتمهيد الطريق أمام عملية سياسية في اليمن، وخفض التصعيد الناجم عن الهجمات المتبادلة بين الجماعة وكل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:36 GMT
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