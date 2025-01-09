https://sarabic.ae/20250109/مقتدى-الصدر-يوجه-رسالة-بعد-انتخاب-جوزيف-عون-رئيسا-للبنان-1096639808.html

مقتدى الصدر يوجه رسالة بعد انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان

مقتدى الصدر يوجه رسالة بعد انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان

سبوتنيك عربي

وجه زعيم التيار الوطني الشيعي في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، رسالة بعد انتخاب جوزيف عون رئيسا جديدا للبنان، بعد شغور مقعد الرئاسة لمدى عامين. 09.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-09T20:42+0000

2025-01-09T20:42+0000

2025-01-09T20:42+0000

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وأعرب الصدر عبر منصة "إكس"، عن "أمله من جميع الأطراف السياسية تغليب العقل والمنطق والوطنية وحب الشعب، وترك كل الخلافات السياسية والطائفية التي ترعاها أجندات خارجية تريد النيل من لبنان ووحدته ولقمته وخيراته".وأردف: "عسى أن يكون ذلك بابا لأخذ الجيش اللبناني الوطني زمام الأمور في جميع بقاع لبنان، ولا سيما الجنوب اللبناني المحتل".وشدد أن "الشعب العراقي على أتم الاستعداد للتعاون الإنساني والاجتماعي من أجل نهوض لبنان وباقي الدول أعلاه من جديد، لتأخذ موقعها الفاعل من أجل السلام والحرية ودفع الاحتلال والإرهاب والفساد والتدخلات الخارجية والتطبيع والتشدد والدكتاتورية"، بحسب قوله.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، انتخب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية.وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال جلسة التصويت الثانية، إن "جوزيف عون يحصل على 99 صوتا من أصل 128 نائبا"، مؤكدا أنه الرئيس الجديد للبنان. حيث وأدى الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، اليمين الدستوري أمام مجلس النواب ليصبح الرئيس الـ14 للبنان.وكان مجلس النواب فشل بانتخاب عون رئيسا للجمهورية اللبنانية في جلسة التصويت الأولى، اليوم، بعدما حصل على 71 صوتا من أصل 128، فيما جاء باقي الأصوات بـ18 ورقة ملغاة، و37 ورقة بيضاء.يذكر أن طرح ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون أثار جدلًا واسعًا على الساحة السياسية اللبنانية، على اعتبار أنّه وبحسب الدستور اللبناني، لا يسمح لموظفي الفئة الأولى بالترشح إلّا بعد التقاعد بعامين.وبالتالي يتطلب انتخاب قائد الجيش الحصول على تعديل دستوري يستوجب تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب، ما يعادل 86 صوتًا من أصل 128.

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