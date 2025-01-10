https://sarabic.ae/20250110/قطر-تدرس-اتخاذ-إجراء-غير-مسبق-على-مستوى-الوضع-في-سوريا-1096668443.html

قطر تدرس اتخاذ إجراء غير مسبق على مستوى الوضع في سوريا

قطر تدرس اتخاذ إجراء غير مسبق على مستوى الوضع في سوريا

سبوتنيك عربي

كشف مصدر دبلوماسي، أن قطر تدرس اتخاذ إجراء غير مسبق على مستوى الوضع في سوريا، بعد رحيل حكومة الأسد. 10.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-10T19:20+0000

2025-01-10T19:20+0000

2025-01-10T19:20+0000

قطر

أخبار قطر اليوم

أخبار سوريا اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/06/1089592310_0:81:1775:1079_1920x0_80_0_0_05b4e4dd42b1900e2db607fe6e415b67.jpg

وأشار المصدر في تصريحات لوكالة أنباء "فرانس برس"، أمس الخميس، إلى أن قطر تدرس خطة لتزويد الإدارة السورية الجديدة بأموال لزيادة رواتب القطاع العام، وذلك تزامنا مع سعي الحكومة السورية المؤقتة في دمشق إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة.وقال المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المحادثات، "إن المناقشات تجري، لكن الاتفاق لم يتم التوصل إليه بعد".وإلى جانب الاتصال المباشر بالسلطات في سوريا، فإن قطر "تنسق مع الحلفاء والشركاء" في هذا الشأن، بحسب ما أفصح عنه المصدر الدبلوماسي.وكانت قطر، قد أعادت فتح سفارتها في سوريا بعد 13 عاما من إغلاقها، فهي الدولة الثانية التي تعيد رسميا فتح سفارتها في العاصمة السورية، بعد تركيا، منذ رحيل الرئيس السابق بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وكانت الدوحة قد ألغت تواجد بعثتها الدبلوماسية في دمشق، واستدعت سفيرها، في يوليو/ تموز عام 2011، مع بدء الأزمة السورية.وفي 8 ديسمبر الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.

https://sarabic.ae/20250108/قطر-تكشف-حقيقة-مشروع-خط-أنابيب-الغاز-إلى-أوروبا-عبر-سوريا-1096603715.html

https://sarabic.ae/20241216/من-هو-أول-قائم-بأعمال-سفير-قطر-في-سوريا-منذ-13-عاما-1095822387.html

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي