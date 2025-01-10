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https://sarabic.ae/20250110/قطر-تدرس-اتخاذ-إجراء-غير-مسبق-على-مستوى-الوضع-في-سوريا-1096668443.html
قطر تدرس اتخاذ إجراء غير مسبق على مستوى الوضع في سوريا
قطر تدرس اتخاذ إجراء غير مسبق على مستوى الوضع في سوريا
سبوتنيك عربي
كشف مصدر دبلوماسي، أن قطر تدرس اتخاذ إجراء غير مسبق على مستوى الوضع في سوريا، بعد رحيل حكومة الأسد. 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T19:20+0000
2025-01-10T19:20+0000
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وأشار المصدر في تصريحات لوكالة أنباء "فرانس برس"، أمس الخميس، إلى أن قطر تدرس خطة لتزويد الإدارة السورية الجديدة بأموال لزيادة رواتب القطاع العام، وذلك تزامنا مع سعي الحكومة السورية المؤقتة في دمشق إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة.وقال المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المحادثات، "إن المناقشات تجري، لكن الاتفاق لم يتم التوصل إليه بعد".وإلى جانب الاتصال المباشر بالسلطات في سوريا، فإن قطر "تنسق مع الحلفاء والشركاء" في هذا الشأن، بحسب ما أفصح عنه المصدر الدبلوماسي.وكانت قطر، قد أعادت فتح سفارتها في سوريا بعد 13 عاما من إغلاقها، فهي الدولة الثانية التي تعيد رسميا فتح سفارتها في العاصمة السورية، بعد تركيا، منذ رحيل الرئيس السابق بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وكانت الدوحة قد ألغت تواجد بعثتها الدبلوماسية في دمشق، واستدعت سفيرها، في يوليو/ تموز عام 2011، مع بدء الأزمة السورية.وفي 8 ديسمبر الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20250108/قطر-تكشف-حقيقة-مشروع-خط-أنابيب-الغاز-إلى-أوروبا-عبر-سوريا-1096603715.html
https://sarabic.ae/20241216/من-هو-أول-قائم-بأعمال-سفير-قطر-في-سوريا-منذ-13-عاما-1095822387.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

قطر تدرس اتخاذ إجراء غير مسبق على مستوى الوضع في سوريا

19:20 GMT 10.01.2025
© AP Photo / Kamran Jebreiliالدوحة، قطر
الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
الدوحة، قطر
© AP Photo / Kamran Jebreili
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كشف مصدر دبلوماسي، أن قطر تدرس اتخاذ إجراء غير مسبق على مستوى الوضع في سوريا، بعد رحيل حكومة الأسد.
وأشار المصدر في تصريحات لوكالة أنباء "فرانس برس"، أمس الخميس، إلى أن قطر تدرس خطة لتزويد الإدارة السورية الجديدة بأموال لزيادة رواتب القطاع العام، وذلك تزامنا مع سعي الحكومة السورية المؤقتة في دمشق إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وقال المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المحادثات، "إن المناقشات تجري، لكن الاتفاق لم يتم التوصل إليه بعد".
وإلى جانب الاتصال المباشر بالسلطات في سوريا، فإن قطر "تنسق مع الحلفاء والشركاء" في هذا الشأن، بحسب ما أفصح عنه المصدر الدبلوماسي.
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وكانت قطر، قد أعادت فتح سفارتها في سوريا بعد 13 عاما من إغلاقها، فهي الدولة الثانية التي تعيد رسميا فتح سفارتها في العاصمة السورية، بعد تركيا، منذ رحيل الرئيس السابق بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وكانت الدوحة قد ألغت تواجد بعثتها الدبلوماسية في دمشق، واستدعت سفيرها، في يوليو/ تموز عام 2011، مع بدء الأزمة السورية.
وفي 8 ديسمبر الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
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وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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