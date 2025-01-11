اعتراض وتدمير 15 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج الروسية

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عرب بوينت بودكاست
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هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
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باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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المقهى الثقافي
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مرايا العلوم
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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
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29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:32 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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ملفات ساخنة
هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
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13:33 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
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صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
17:33 GMT
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عالم سبوتنيك
الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون يرسل العديد من الرسائل في أول خطاباته، وزير الدفاع السوري يعقد جلسات لدمج الفصائل المسلحة في الجيش
18:03 GMT
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250111/اعتراض-وتدمير-15-طائرة-مسيرة-فوق-أراضي-مقاطعة-فورونيج-الروسية-1096670735.html
اعتراض وتدمير 15 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج الروسية
اعتراض وتدمير 15 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية ألكسندر جوسيف، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 15 طائرة مسيرة خلال الليل فوق أراضي المقاطعة، مؤكدًا عدم... 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T01:21+0000
2025-01-11T01:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال جوسيف في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "تم رصد وتدمير عدة طائرات بدون طيار من قبل قوات الدفاع الجوي المناوبة ومعدات الحرب الإلكترونية في فورونيج، في المجمل، تم إسقاط أكثر من 15 طائرة بدون طيار في المنطقة هذه الليلة".وأضاف: "وفقًا للبيانات الأولية، لم تكن هناك إصابات أو دمار"، مشيرًا إلى أن خطر الهجوم لا يزال قائمًا.وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241228/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-أكثر-من-10-مسيرات-في-ضواحي-مقاطعة-فورونيج-1096262557.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

اعتراض وتدمير 15 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج الروسية

01:21 GMT 11.01.2025
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية ألكسندر جوسيف، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 15 طائرة مسيرة خلال الليل فوق أراضي المقاطعة، مؤكدًا عدم وقوع إصابات أو أضرار مادية.
موسكو - سبوتنيك. وقال جوسيف في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "تم رصد وتدمير عدة طائرات بدون طيار من قبل قوات الدفاع الجوي المناوبة ومعدات الحرب الإلكترونية في فورونيج، في المجمل، تم إسقاط أكثر من 15 طائرة بدون طيار في المنطقة هذه الليلة".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر أكثر من 10 مسيرات في ضواحي مقاطعة فورونيج
28 ديسمبر 2024, 01:00 GMT
وأضاف: "وفقًا للبيانات الأولية، لم تكن هناك إصابات أو دمار"، مشيرًا إلى أن خطر الهجوم لا يزال قائمًا.
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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