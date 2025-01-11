https://sarabic.ae/20250111/اعتراض-وتدمير-15-طائرة-مسيرة-فوق-أراضي-مقاطعة-فورونيج-الروسية-1096670735.html
اعتراض وتدمير 15 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج الروسية
اعتراض وتدمير 15 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية ألكسندر جوسيف، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 15 طائرة مسيرة خلال الليل فوق أراضي المقاطعة، مؤكدًا عدم... 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T01:21+0000
2025-01-11T01:21+0000
2025-01-11T01:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال جوسيف في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "تم رصد وتدمير عدة طائرات بدون طيار من قبل قوات الدفاع الجوي المناوبة ومعدات الحرب الإلكترونية في فورونيج، في المجمل، تم إسقاط أكثر من 15 طائرة بدون طيار في المنطقة هذه الليلة".وأضاف: "وفقًا للبيانات الأولية، لم تكن هناك إصابات أو دمار"، مشيرًا إلى أن خطر الهجوم لا يزال قائمًا.وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241228/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-أكثر-من-10-مسيرات-في-ضواحي-مقاطعة-فورونيج-1096262557.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
اعتراض وتدمير 15 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج الروسية
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية ألكسندر جوسيف، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 15 طائرة مسيرة خلال الليل فوق أراضي المقاطعة، مؤكدًا عدم وقوع إصابات أو أضرار مادية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال جوسيف في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "تم رصد وتدمير عدة طائرات بدون طيار من قبل قوات الدفاع الجوي المناوبة ومعدات الحرب الإلكترونية في فورونيج، في المجمل، تم إسقاط أكثر من 15 طائرة بدون طيار في المنطقة هذه الليلة".
28 ديسمبر 2024, 01:00 GMT
وأضاف: "وفقًا للبيانات الأولية، لم تكن هناك إصابات أو دمار"، مشيرًا إلى أن خطر الهجوم لا يزال قائمًا.
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ،
بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.