https://sarabic.ae/20250111/اعتراض-وتدمير-15-طائرة-مسيرة-فوق-أراضي-مقاطعة-فورونيج-الروسية-1096670735.html

اعتراض وتدمير 15 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج الروسية

اعتراض وتدمير 15 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج الروسية

سبوتنيك عربي

أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية ألكسندر جوسيف، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 15 طائرة مسيرة خلال الليل فوق أراضي المقاطعة، مؤكدًا عدم... 11.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-11T01:21+0000

2025-01-11T01:21+0000

2025-01-11T01:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال جوسيف في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "تم رصد وتدمير عدة طائرات بدون طيار من قبل قوات الدفاع الجوي المناوبة ومعدات الحرب الإلكترونية في فورونيج، في المجمل، تم إسقاط أكثر من 15 طائرة بدون طيار في المنطقة هذه الليلة".وأضاف: "وفقًا للبيانات الأولية، لم تكن هناك إصابات أو دمار"، مشيرًا إلى أن خطر الهجوم لا يزال قائمًا.وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.

https://sarabic.ae/20241228/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-أكثر-من-10-مسيرات-في-ضواحي-مقاطعة-فورونيج-1096262557.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا