https://sarabic.ae/20250111/سرقة-معدات-ثقيلة-من-مستودع-للجيش-الأمريكي-في-كاليفورنيا-1096675082.html

سرقة معدات ثقيلة من مستودع للجيش الأمريكي في كاليفورنيا

سرقة معدات ثقيلة من مستودع للجيش الأمريكي في كاليفورنيا

سبوتنيك عربي

أعلنت الشرطة المحلية في مدينة توستين في ولاية كاليفورنيا، أن مجهولين اقتحموا مستودعًا تابعا للجيش الأمريكي وقاموا بسرقة معدات متنوعة منها مركبات مصفحة. 11.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-11T08:51+0000

2025-01-11T08:51+0000

2025-01-11T08:51+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

كاليفورنيا

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وأكدت الشرطة أن السارقين تمكنوا من دخول المستودع بعد أن قطعوا سياجًا محيطًا به، وهو ما مكنهم من الوصول إلى منطقة وقوف المركبات العسكرية، مشيرة إلى أن عدة أقفال تم إزالة بعضها من غرف التخزين، مما يثبت أن السارقين كانوا على دراية بموقع المعدات.وفقًا للشرطة، حاول المقتحمون أيضًا بشكل غير ناجح فتح قفل آخر كان يخص مستودعًا يحتوي على الزي العسكري، لكنهم فشلوا في ذلك.وأفادت الشرطة المحلية في مدينة توستين بأن حادثة السرقة وقعت، مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، مؤكدة أنها تعمل على التحقيق في الحادثة، مع تكثيف الجهود للعثور على المجرمين.في 7 يناير/ كانون الثاني، بدأ حريق غابات تغذيه الرياح في غرب لوس أنجلوس، وأعلنت السلطات المحلية إخلاءًا إلزاميًا لسكان منطقة باسيفيك باليساديس.وتقدر الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات في لوس أنجلوس بنحو 150 مليار دولار، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.تسبب بكارثة هزت أمريكا... القبض على مشتبه به بحريق متعمد في لوس أنجلوس

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