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سرقة معدات ثقيلة من مستودع للجيش الأمريكي في كاليفورنيا
سرقة معدات ثقيلة من مستودع للجيش الأمريكي في كاليفورنيا
سبوتنيك عربي
أعلنت الشرطة المحلية في مدينة توستين في ولاية كاليفورنيا، أن مجهولين اقتحموا مستودعًا تابعا للجيش الأمريكي وقاموا بسرقة معدات متنوعة منها مركبات مصفحة. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T08:51+0000
2025-01-11T08:51+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
كاليفورنيا
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وأكدت الشرطة أن السارقين تمكنوا من دخول المستودع بعد أن قطعوا سياجًا محيطًا به، وهو ما مكنهم من الوصول إلى منطقة وقوف المركبات العسكرية، مشيرة إلى أن عدة أقفال تم إزالة بعضها من غرف التخزين، مما يثبت أن السارقين كانوا على دراية بموقع المعدات.وفقًا للشرطة، حاول المقتحمون أيضًا بشكل غير ناجح فتح قفل آخر كان يخص مستودعًا يحتوي على الزي العسكري، لكنهم فشلوا في ذلك.وأفادت الشرطة المحلية في مدينة توستين بأن حادثة السرقة وقعت، مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، مؤكدة أنها تعمل على التحقيق في الحادثة، مع تكثيف الجهود للعثور على المجرمين.في 7 يناير/ كانون الثاني، بدأ حريق غابات تغذيه الرياح في غرب لوس أنجلوس، وأعلنت السلطات المحلية إخلاءًا إلزاميًا لسكان منطقة باسيفيك باليساديس.وتقدر الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات في لوس أنجلوس بنحو 150 مليار دولار، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.تسبب بكارثة هزت أمريكا... القبض على مشتبه به بحريق متعمد في لوس أنجلوس
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الولايات المتحدة الأمريكية, كاليفورنيا
الولايات المتحدة الأمريكية, كاليفورنيا

سرقة معدات ثقيلة من مستودع للجيش الأمريكي في كاليفورنيا

08:51 GMT 11.01.2025
© AP Photoالشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
© AP Photo
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أعلنت الشرطة المحلية في مدينة توستين في ولاية كاليفورنيا، أن مجهولين اقتحموا مستودعًا تابعا للجيش الأمريكي وقاموا بسرقة معدات متنوعة منها مركبات مصفحة.
وأكدت الشرطة أن السارقين تمكنوا من دخول المستودع بعد أن قطعوا سياجًا محيطًا به، وهو ما مكنهم من الوصول إلى منطقة وقوف المركبات العسكرية، مشيرة إلى أن عدة أقفال تم إزالة بعضها من غرف التخزين، مما يثبت أن السارقين كانوا على دراية بموقع المعدات.

وتشمل المعدات التي تمت سرقتها 3 عربات عسكرية من طراز "هامفي"، إحداها مصفحة، وملحقات لأسلحة رشاشة، بما في ذلك 8 حوامل رشاشات على المركبات و7 منصات حرة لرشاشات، بالإضافة إلى 18 سكينًا حادًا و40 زوجًا من المناظير، وعلى معدات طبية.

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وفقًا للشرطة، حاول المقتحمون أيضًا بشكل غير ناجح فتح قفل آخر كان يخص مستودعًا يحتوي على الزي العسكري، لكنهم فشلوا في ذلك.
وأفادت الشرطة المحلية في مدينة توستين بأن حادثة السرقة وقعت، مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، مؤكدة أنها تعمل على التحقيق في الحادثة، مع تكثيف الجهود للعثور على المجرمين.
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في 7 يناير/ كانون الثاني، بدأ حريق غابات تغذيه الرياح في غرب لوس أنجلوس، وأعلنت السلطات المحلية إخلاءًا إلزاميًا لسكان منطقة باسيفيك باليساديس.

وبحلول 8 يناير/ كانون الثاني، زادت مساحة الحريق إلى 13.44 مترًا مربعًا. كم. وأعلن بايدن كارثة كبرى في كاليفورنيا.

وتقدر الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات في لوس أنجلوس بنحو 150 مليار دولار، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
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