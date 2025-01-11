https://sarabic.ae/20250111/فتاة-الثلج-تمثال-ثلجي-يخطف-الأضواء-في-الصين-فيديو-1096678390.html
"فتاة الثلج" تمثال ثلجي يخطف الأضواء في الصين... فيديو
"فتاة الثلج" تمثال ثلجي يخطف الأضواء في الصين... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرا لـ"فتاة الثلج"، المعروفة في التقاليد الروسية، خلال مهرجان الجليد والثلج الدولي في الصين. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T10:42+0000
2025-01-11T10:42+0000
2025-01-11T10:42+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الصين
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي تمثالا ثلجيا بطول 40 متراً، لـ"فتاة الثلج"، المعروفة في التقاليد الروسية، في مهرجان الجليد والثلج الدولي في مدينة هاربين الصينية.ويقع التمثال في فولغا، وهو مجمع معماري وسياحي يقع في ضواحي هاربين ويجمع بين عناصر الثقافة الصينية والروسية.يذكر أن المهرجان في هاربين بدأ قبل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة، التي ستقام في الصين من 7 إلى 14 فبراير/ شباط المقبل. ويقام الحدث منذ عام 1963، وكتقليد، يعرض المشاركون تماثيل طويلة مضاءة ذات طابع خاص.تمساح "يلعب دور الضحية" لصيد البشر... فيديو مشهد صادم... طفلة تهوي من عربة تزلج على ارتفاع شاهق
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الصين
"فتاة الثلج" تمثال ثلجي يخطف الأضواء في الصين... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرا لـ"فتاة الثلج"، المعروفة في التقاليد الروسية، خلال مهرجان الجليد والثلج الدولي في الصين.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي تمثالا ثلجيا بطول 40 متراً، لـ"فتاة الثلج"، المعروفة في التقاليد الروسية، في مهرجان الجليد والثلج الدولي في مدينة هاربين الصينية.
ويقع التمثال في فولغا، وهو مجمع معماري وسياحي يقع في ضواحي هاربين ويجمع بين عناصر الثقافة الصينية والروسية.
يذكر أن المهرجان في هاربين بدأ قبل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة، التي ستقام في الصين
من 7 إلى 14 فبراير/ شباط المقبل. ويقام الحدث منذ عام 1963، وكتقليد، يعرض المشاركون تماثيل طويلة مضاءة ذات طابع خاص.