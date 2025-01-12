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https://sarabic.ae/20250112/برشلونة-يعتزم-التعاقد-مع-راشفورد-1096726552.html
برشلونة يعتزم التعاقد مع راشفورد
برشلونة يعتزم التعاقد مع راشفورد
سبوتنيك عربي
يعتزم نادي برشلونة الإسباني التوقيع مع نجم المنتخب الإنجليزي ماركوس راشفورد، مهاجم فريق مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الشتوي الجاري. 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T14:43+0000
2025-01-12T14:43+0000
مجتمع
مانشستر يونايتد
أخبار الدوري الإنجليزي
نادي برشلونة
رياضة
أخبار كرة القدم
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وذكرت صحيفة غربية، اليوم الأحد، أن الفريق الإسباني يرغب التعاقد مع النجم الإنجليزي بعدما أبدى اهتمامه باللاعب، لكنه يواجه منافسة قوية في إتمام الصفقة من نادي ميلان الإيطالي.ونال ماركوس راشفورد إعجاب الإدارة الرياضية والفنية في فريق برشلونة، كما أن المدرب هانز فليك، أبدى موافقته على الصفقة، في وقت يضع ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، كل تركيزه خلال الفترة المقبلة على إبرام صفقة راشفورد، وسيعقد محادثات جديدة مع وكيل اللاعب خلال الأسبوع المقبل.ويدرك راشفورد أن الفريق الإسباني أحد الأندية التي تتابعه خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري، كما أن لديه نية اللعب في "كامب نو"، إلا أن الوضع لا يزال مبكرا بشأن وصول الصفقة إلى مراحل الحسم.ويشار إلى أن نادي برشلونة يواجه أزمة اقتصادية، لكنه يستطيع الآن استغلال أي أموال يحصل عليها من بيع لاعبيه، من أجل إبرام صفقات جديدة.وكانت تقارير إخبارية قد لفتت إلى أن راشفورد، البالغ من العمر 27 عاما، قد صرح بأنه مستعد لـ"تحدٍّ جديد" بعد أن خرج من حسابات المدرب البرتغالي الجديد لمانشستر يونايتد الإنجليزي، روبن أموريم.وشارك راشفورد الموسم الحالي في 15 مباراة في الدوري الإنجليزي، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا، فيما شارك في 6 مباريات ببطولة الدوري الأوروبي، سجل فيها هدفا وصنع آخر.وتمكن راشفورد من التتويج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا مرتين 2019 -2020، و2022 - 2023، كما توّج ببطولة الدوري الأوروبي مرة، وكأس الدرع الخيرية مرة، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين.
https://sarabic.ae/20241219/الدوري-السعودي-يضع-عينه-على-مهاجم-مانشستر-يونايتد-1095965486.html
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مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي, نادي برشلونة, رياضة, أخبار كرة القدم
مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي, نادي برشلونة, رياضة, أخبار كرة القدم

برشلونة يعتزم التعاقد مع راشفورد

14:43 GMT 12.01.2025
© AP Photo / Dave Thompsonمانشستر يونايتد يفوز على ليستر سيتي بثلاثية في الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد يفوز على ليستر سيتي بثلاثية في الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Dave Thompson
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يعتزم نادي برشلونة الإسباني التوقيع مع نجم المنتخب الإنجليزي ماركوس راشفورد، مهاجم فريق مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
وذكرت صحيفة غربية، اليوم الأحد، أن الفريق الإسباني يرغب التعاقد مع النجم الإنجليزي بعدما أبدى اهتمامه باللاعب، لكنه يواجه منافسة قوية في إتمام الصفقة من نادي ميلان الإيطالي.
ونال ماركوس راشفورد إعجاب الإدارة الرياضية والفنية في فريق برشلونة، كما أن المدرب هانز فليك، أبدى موافقته على الصفقة، في وقت يضع ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، كل تركيزه خلال الفترة المقبلة على إبرام صفقة راشفورد، وسيعقد محادثات جديدة مع وكيل اللاعب خلال الأسبوع المقبل.
ويدرك راشفورد أن الفريق الإسباني أحد الأندية التي تتابعه خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري، كما أن لديه نية اللعب في "كامب نو"، إلا أن الوضع لا يزال مبكرا بشأن وصول الصفقة إلى مراحل الحسم.
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ويشار إلى أن نادي برشلونة يواجه أزمة اقتصادية، لكنه يستطيع الآن استغلال أي أموال يحصل عليها من بيع لاعبيه، من أجل إبرام صفقات جديدة.
وكانت تقارير إخبارية قد لفتت إلى أن راشفورد، البالغ من العمر 27 عاما، قد صرح بأنه مستعد لـ"تحدٍّ جديد" بعد أن خرج من حسابات المدرب البرتغالي الجديد لمانشستر يونايتد الإنجليزي، روبن أموريم.
وشارك راشفورد الموسم الحالي في 15 مباراة في الدوري الإنجليزي، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا، فيما شارك في 6 مباريات ببطولة الدوري الأوروبي، سجل فيها هدفا وصنع آخر.
وتمكن راشفورد من التتويج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا مرتين 2019 -2020، و2022 - 2023، كما توّج ببطولة الدوري الأوروبي مرة، وكأس الدرع الخيرية مرة، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين.
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