مشاركو "لقاء الرياض" يعربون عن قلقهم إزاء الاجتياح الإسرائيلي للمنطقة العازلة في الجولان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:17 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:28 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:03 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:27 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بضغط من إدارة ترامب؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترحيب روسي بعقد لقاء (ترامب – بوتين) دون شروط مسبقة، الرئيس اللبناني يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
10:28 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:35 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بضغط من إدارة ترامب؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
مبعوث ترامب يجري محادثات في قطر وإسرائيل لاتفاق حول غزة
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250112/مشاركو-لقاء-الرياض-يعربون-عن-قلقهم-إزاء-الاجتياح-الإسرائيلي-للمنطقة-العازلة-في-الجولان-1096732360.html
مشاركو "لقاء الرياض" يعربون عن قلقهم إزاء الاجتياح الإسرائيلي للمنطقة العازلة في الجولان
مشاركو "لقاء الرياض" يعربون عن قلقهم إزاء الاجتياح الإسرائيلي للمنطقة العازلة في الجولان
سبوتنيك عربي
أكد المشاركون في اجتماع الرياض "دعمهم للشعب السوري وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة،... 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T17:44+0000
2025-01-12T17:44+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار السعودية اليوم
السعودية
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096731754_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_4f611ead6a48604d4454e53d28fe5863.jpg
كما عبّر المجتمعون، في الاجتماع العربي- الدولي الذي أقيم في العاصمة السعودية بشأن سوريا، عن قلقهم بشأن توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة، مؤكدين أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وفقا لبيان وزارة الخارجية السعودية.وبحث المجتمعون دعمهم لعملية انتقالية سياسية سورية تتمثل فيها القوى السياسية والاجتماعية السورية تحفظ حقوق جميع السوريين وبمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري، والعمل على معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق لدى مختلف الأطراف عبر الحوار وتقديم الدعم والنصح والمشورة بما يحترم استقلال سوريا وسيادتها، آخذين بعين الاعتبار أن مستقبل سوريا هو شأن السوريين، مؤكدين وقوفهم إلى جانب خيارات الشعب السوري، واحترام إرادته.وانطلقت في العاصمة السعودية الرياض، في وقت سابق اليوم، أعمال اجتماع دولي رفيع المستوى لمناقشة مستقبل سوريا، وذلك بحضور وزراء خارجية من دول عدة وممثلين عن منظمات دولية.وقالت وسائل إعلام سعودية، إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة توصيات "اجتماع العقبة"، الذي عُقد في الأردن الشهر الماضي، والذي شدد على ضرورة دعم الشعب السوري في جهوده لبناء مستقبل أفضل.وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من مختلف الأطراف المعنية بالشأن السوري، على رأسهم الإدارة السورية الجديدة، حيث وصل وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، إلى الرياض للمشاركة في أعمال الاجتماع.وفي 8 ديسمبر الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20250112/مصر-لا-يجب-إيواء-أي-عناصر-إرهابية-في-سوريا-1096726051.html
https://sarabic.ae/20250112/وزير-الخارجية-اللبناني-لبنان-وسوريا-بحاجة-إلى-خطة-عربية-مشتركة-كـخطة-مارشال-1096729161.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096731754_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_77dc4ac39f0c3c4f1bf3314814408c82.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مشاركو "لقاء الرياض" يعربون عن قلقهم إزاء الاجتياح الإسرائيلي للمنطقة العازلة في الجولان

17:44 GMT 12.01.2025
© Getty Images / Anadolu الاجتماع العربي- الدولي الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض بشأن سوريا
 الاجتماع العربي- الدولي الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض بشأن سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© Getty Images / Anadolu
تابعنا عبر
أكد المشاركون في اجتماع الرياض "دعمهم للشعب السوري وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة، مستقلة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب".
كما عبّر المجتمعون، في الاجتماع العربي- الدولي الذي أقيم في العاصمة السعودية بشأن سوريا، عن قلقهم بشأن توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة، مؤكدين أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وفقا لبيان وزارة الخارجية السعودية.
وبحث المجتمعون دعمهم لعملية انتقالية سياسية سورية تتمثل فيها القوى السياسية والاجتماعية السورية تحفظ حقوق جميع السوريين وبمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري، والعمل على معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق لدى مختلف الأطراف عبر الحوار وتقديم الدعم والنصح والمشورة بما يحترم استقلال سوريا وسيادتها، آخذين بعين الاعتبار أن مستقبل سوريا هو شأن السوريين، مؤكدين وقوفهم إلى جانب خيارات الشعب السوري، واحترام إرادته.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
مصر: لا يجب إيواء أي عناصر إرهابية في سوريا
14:16 GMT
وانطلقت في العاصمة السعودية الرياض، في وقت سابق اليوم، أعمال اجتماع دولي رفيع المستوى لمناقشة مستقبل سوريا، وذلك بحضور وزراء خارجية من دول عدة وممثلين عن منظمات دولية.
وقالت وسائل إعلام سعودية، إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة توصيات "اجتماع العقبة"، الذي عُقد في الأردن الشهر الماضي، والذي شدد على ضرورة دعم الشعب السوري في جهوده لبناء مستقبل أفضل.
وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من مختلف الأطراف المعنية بالشأن السوري، على رأسهم الإدارة السورية الجديدة، حيث وصل وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، إلى الرياض للمشاركة في أعمال الاجتماع.
وفي 8 ديسمبر الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
وزير الخارجية اللبناني: لبنان وسوريا بحاجة إلى خطة عربية مشتركة كـ"خطة مارشال"
15:40 GMT
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала