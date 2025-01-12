https://sarabic.ae/20250112/مشاركو-لقاء-الرياض-يعربون-عن-قلقهم-إزاء-الاجتياح-الإسرائيلي-للمنطقة-العازلة-في-الجولان-1096732360.html

مشاركو "لقاء الرياض" يعربون عن قلقهم إزاء الاجتياح الإسرائيلي للمنطقة العازلة في الجولان

مشاركو "لقاء الرياض" يعربون عن قلقهم إزاء الاجتياح الإسرائيلي للمنطقة العازلة في الجولان

سبوتنيك عربي

أكد المشاركون في اجتماع الرياض "دعمهم للشعب السوري وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة،... 12.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-12T17:44+0000

2025-01-12T17:44+0000

2025-01-12T17:44+0000

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كما عبّر المجتمعون، في الاجتماع العربي- الدولي الذي أقيم في العاصمة السعودية بشأن سوريا، عن قلقهم بشأن توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة، مؤكدين أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وفقا لبيان وزارة الخارجية السعودية.وبحث المجتمعون دعمهم لعملية انتقالية سياسية سورية تتمثل فيها القوى السياسية والاجتماعية السورية تحفظ حقوق جميع السوريين وبمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري، والعمل على معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق لدى مختلف الأطراف عبر الحوار وتقديم الدعم والنصح والمشورة بما يحترم استقلال سوريا وسيادتها، آخذين بعين الاعتبار أن مستقبل سوريا هو شأن السوريين، مؤكدين وقوفهم إلى جانب خيارات الشعب السوري، واحترام إرادته.وانطلقت في العاصمة السعودية الرياض، في وقت سابق اليوم، أعمال اجتماع دولي رفيع المستوى لمناقشة مستقبل سوريا، وذلك بحضور وزراء خارجية من دول عدة وممثلين عن منظمات دولية.وقالت وسائل إعلام سعودية، إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة توصيات "اجتماع العقبة"، الذي عُقد في الأردن الشهر الماضي، والذي شدد على ضرورة دعم الشعب السوري في جهوده لبناء مستقبل أفضل.وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من مختلف الأطراف المعنية بالشأن السوري، على رأسهم الإدارة السورية الجديدة، حيث وصل وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، إلى الرياض للمشاركة في أعمال الاجتماع.وفي 8 ديسمبر الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.

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