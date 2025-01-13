إيران والترويكا الأوروبية تتفقان على توفير الظروف المناسبة لاستئناف المفاوضات النووية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
10:28 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:35 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بضغط من إدارة ترامب؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
مبعوث ترامب يجري محادثات في قطر وإسرائيل لاتفاق حول غزة
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
تقرير جولة قبل الظهر من الاستشارات
13:16 GMT
4 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اجتماع ترامب وبوتين مهم لحل الملفات العربية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250113/إيران-والترويكا-الأوروبية-تتفقان-على-توفير-الظروف-المناسبة-لاستئناف-المفاوضات-النووية-1096759733.html
إيران والترويكا الأوروبية تتفقان على توفير الظروف المناسبة لاستئناف المفاوضات النووية
إيران والترويكا الأوروبية تتفقان على توفير الظروف المناسبة لاستئناف المفاوضات النووية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الاثنين، انتهاء الجولة الثالثة من المباحثات بين إيران ودول الترويكا الأوروبية في جنيف. 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T18:21+0000
2025-01-13T18:21+0000
إيران
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/13/1095984343_0:0:1369:770_1920x0_80_0_0_a4c987b3b95c37adbb89860b8a3bac56.jpg
وقال كاظم غريب آبادي، مساعد الشؤون القانونية والدولية في الخارجية الإيرانية، إن "هناك توافقا على ضرورة استئناف المفاوضات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث"، واصفا المباحثات بالجدية والصريحة والبناءة، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف غريب آبادي، أن "هذه المحادثات تناولت بعض التفاصيل، حيث تم مناقشة أفكار في مجالين: رفع العقوبات والقضايا النووية، والتي تُعتبر أساسية للتوصل إلى اتفاق".وأوضح مساعد وزير الخارجية، أن "هناك اتفاقا على أن المفاوضات النووية يجب أن تستأنف"، مشددا على أنه "من الضروري لجميع الأطراف توفير بيئة مناسبة والحفاظ عليها للوصول إلى اتفاق".وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق، أن إيران جاهزة للانخراط في مفاوضات نووية بناءة من دون تأخير بهدف التوصل لاتفاق.ووفقا لعراقجي، فإن "هناك أزمة في الشرق الأوسط لكن طريق الدبلوماسية لا يغلق، والحل صعب لكنه غير مستحيل".وكانت تقارير قد كشفت الأسبوع الماضي، بأن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترمب، يسعى إلى التفاوض على اتفاق نووي جديد مع إيران بمجرد توليه منصبه، الشهر المقبل.وبعث ترامب، خلال الأيام القليلة الماضية، برسالة إلى إيران عبر سلطنة عُمان، لاستشعار استعدادها لمثل هذا الاقتراح، وفقا لصحيفة "بغداد اليوم" العراقية، نقلا عن مصدر مقرب من حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.وقال المصدر إنه "في الأيام القليلة الماضية، تسلمت إيران رسالة من الإدارة الأمريكية المنتخبة عبر سلطنة عُمان، وهي من القنوات المهمة في تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن"، مضيفا أن "رسالة ترامب التي كتبها إلى المسؤولين الإيرانيين، يؤكد فيها استعداده للتفاوض مع طهران وإمكانية التوصل إلى اتفاق نووي غير الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه عام 2015، وانسحب منه ترامب شخصيا، عام 2018".وردا على ما ورد في تقرير الصحيفة العراقية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي أسبوعي: "ليس لدي معلومات حول ذلك، وبخصوص المفاوضات، نحن لم نغادر طاولة المفاوضات أبدا، وكنا دائما ملتزمين بمواصلة الحوار"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأردف: "إذا احترم الأطراف الآخرون آداب التفاوض، فلا مانع لدينا من التفاوض من أجل تأمين مصالح الشعب الإيراني".يذكر أنه في عام 2015، وقّعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران، على خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تضمنت رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييدها لبرنامجها النووي.لكن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (في ولايته الأولى)، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.ومن جانبها، ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sarabic.ae/20250111/مدير-وكالة-الاستخبارات-الأمريكية-لا-توجد-أي-إشارة-بأن-إيران-قررت-السعي-للحصول-على-أسلحة-نووية-1096688976.html
https://sarabic.ae/20250108/إيران-ترفض-ادعاءات-ماكرون-بشأن-برنامجها-النووي-1096577984.html
https://sarabic.ae/20250106/إيران-ترد-على-التهديدات-الأمريكية-باستهداف-منشآتها-النووية-1096526887.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/13/1095984343_46:0:1262:912_1920x0_80_0_0_18e0d49390c4cd409114364fd2914376.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, العالم
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, العالم

إيران والترويكا الأوروبية تتفقان على توفير الظروف المناسبة لاستئناف المفاوضات النووية

18:21 GMT 13.01.2025
© Photo / Unsplash/ Akbar Nematiعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
© Photo / Unsplash/ Akbar Nemati
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الاثنين، انتهاء الجولة الثالثة من المباحثات بين إيران ودول الترويكا الأوروبية في جنيف.
وقال كاظم غريب آبادي، مساعد الشؤون القانونية والدولية في الخارجية الإيرانية، إن "هناك توافقا على ضرورة استئناف المفاوضات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث"، واصفا المباحثات بالجدية والصريحة والبناءة، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف غريب آبادي، أن "هذه المحادثات تناولت بعض التفاصيل، حيث تم مناقشة أفكار في مجالين: رفع العقوبات والقضايا النووية، والتي تُعتبر أساسية للتوصل إلى اتفاق".
وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية: لا توجد أي إشارة بأن إيران قررت السعي للحصول على أسلحة نووية
11 يناير, 15:07 GMT
وأوضح مساعد وزير الخارجية، أن "هناك اتفاقا على أن المفاوضات النووية يجب أن تستأنف"، مشددا على أنه "من الضروري لجميع الأطراف توفير بيئة مناسبة والحفاظ عليها للوصول إلى اتفاق".
وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق، أن إيران جاهزة للانخراط في مفاوضات نووية بناءة من دون تأخير بهدف التوصل لاتفاق.
ووفقا لعراقجي، فإن "هناك أزمة في الشرق الأوسط لكن طريق الدبلوماسية لا يغلق، والحل صعب لكنه غير مستحيل".
وكانت تقارير قد كشفت الأسبوع الماضي، بأن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترمب، يسعى إلى التفاوض على اتفاق نووي جديد مع إيران بمجرد توليه منصبه، الشهر المقبل.
وبعث ترامب، خلال الأيام القليلة الماضية، برسالة إلى إيران عبر سلطنة عُمان، لاستشعار استعدادها لمثل هذا الاقتراح، وفقا لصحيفة "بغداد اليوم" العراقية، نقلا عن مصدر مقرب من حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
إيران ترفض "ادعاءات" ماكرون بشأن برنامجها النووي
8 يناير, 06:40 GMT
وقال المصدر إنه "في الأيام القليلة الماضية، تسلمت إيران رسالة من الإدارة الأمريكية المنتخبة عبر سلطنة عُمان، وهي من القنوات المهمة في تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن"، مضيفا أن "رسالة ترامب التي كتبها إلى المسؤولين الإيرانيين، يؤكد فيها استعداده للتفاوض مع طهران وإمكانية التوصل إلى اتفاق نووي غير الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه عام 2015، وانسحب منه ترامب شخصيا، عام 2018".
وردا على ما ورد في تقرير الصحيفة العراقية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي أسبوعي: "ليس لدي معلومات حول ذلك، وبخصوص المفاوضات، نحن لم نغادر طاولة المفاوضات أبدا، وكنا دائما ملتزمين بمواصلة الحوار"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأردف: "إذا احترم الأطراف الآخرون آداب التفاوض، فلا مانع لدينا من التفاوض من أجل تأمين مصالح الشعب الإيراني".
الخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
إيران ترد على التهديدات الأمريكية باستهداف منشآتها النووية
6 يناير, 12:15 GMT
يذكر أنه في عام 2015، وقّعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران، على خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تضمنت رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييدها لبرنامجها النووي.
لكن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (في ولايته الأولى)، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.
ومن جانبها، ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала