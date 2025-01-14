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عرب بوينت بودكاست
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لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
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لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
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إسرائيل: "حزب الله" لا يزال يشكل تهديدا خطيرا لنا وللاستقرار الإقليمي
إسرائيل: "حزب الله" لا يزال يشكل تهديدا خطيرا لنا وللاستقرار الإقليمي
سبوتنيك عربي
صرح السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بأن "حزب الله" اللبناني، "يحاول استعادة قوته وإعادة التسلح بمساعدة إيران"، على حد قوله. 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T07:22+0000
2025-01-14T07:22+0000
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وقال داني دانون، أمام مجلس الأمن الدولي، إنه "على الرغم من تقليص القدرات العسكرية لحزب الله بشكل كبير خلال الحرب، فإنه يحاول الآن استعادة قوته وإعادة التسلح بمساعدة إيران".ونفذت قوات الجيش الإسرائيلي، صباح أمس الاثنين، عملية تفجير لعدد من المنازل في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "القوات الإسرائيلية واصلت خرق وقف النار، ونتج عن ذلك أصوات قوية سمع صداها أجواء عدد من قرى قضاء بنت جبيل".وأعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء الماضي، أن وحدات من الجيش اللبناني بدأت في الانتشار للتمركز في مناطق جنوبي لبنان عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها.وأوضح البيان أن "الجيش يُستكمل الانتشار في الناقورة، وتُتابع الوحدات المختصة المسح الهندسي بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة وفتح الطرقات وإزالة الركام، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار".وأشار البيان إلى أن الانتشار جاء بالتزامن مع جولة في المنطقة لرئيس اللجنة الجنرال الأمريكي وعضوَيها الجنرال الفرنسي وقائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش.وختم البيان: "تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد حزب الله لجبهة غزة بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى ضد إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250112/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لن-نسمح-للضفة-الغربية-بأن-تتحول-إلى-جنوب-لبنان-1096730191.html
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إسرائيل: "حزب الله" لا يزال يشكل تهديدا خطيرا لنا وللاستقرار الإقليمي

07:22 GMT 14.01.2025
© AP Photo / Bebeto Matthewsسفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون يخاطب مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون يخاطب مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Bebeto Matthews
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صرح السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بأن "حزب الله" اللبناني، "يحاول استعادة قوته وإعادة التسلح بمساعدة إيران"، على حد قوله.
وقال داني دانون، أمام مجلس الأمن الدولي، إنه "على الرغم من تقليص القدرات العسكرية لحزب الله بشكل كبير خلال الحرب، فإنه يحاول الآن استعادة قوته وإعادة التسلح بمساعدة إيران".
ونفذت قوات الجيش الإسرائيلي، صباح أمس الاثنين، عملية تفجير لعدد من المنازل في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.
وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح للضفة الغربية بأن تتحول إلى جنوب لبنان
12 يناير, 16:25 GMT
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "القوات الإسرائيلية واصلت خرق وقف النار، ونتج عن ذلك أصوات قوية سمع صداها أجواء عدد من قرى قضاء بنت جبيل".
وأعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء الماضي، أن وحدات من الجيش اللبناني بدأت في الانتشار للتمركز في مناطق جنوبي لبنان عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها.
وجاء في بيان الجيش اللبناني: "بدأت وحدات من الجيش الانتشار للتمركز في رأس الناقورة، وعلما الشعب، وطير حرفا - صور وبيت ليف - بنت جبيل، وبلدات أخرى، في القطاعَين الغربي والأوسط من جنوب لبنان بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها".
وأوضح البيان أن "الجيش يُستكمل الانتشار في الناقورة، وتُتابع الوحدات المختصة المسح الهندسي بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة وفتح الطرقات وإزالة الركام، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار".
وأشار البيان إلى أن الانتشار جاء بالتزامن مع جولة في المنطقة لرئيس اللجنة الجنرال الأمريكي وعضوَيها الجنرال الفرنسي وقائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش.
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أمس, 15:33 GMT
وختم البيان: "تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد حزب الله لجبهة غزة بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى ضد إسرائيل.
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