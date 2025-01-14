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إسرائيل: "حزب الله" لا يزال يشكل تهديدا خطيرا لنا وللاستقرار الإقليمي

إسرائيل: "حزب الله" لا يزال يشكل تهديدا خطيرا لنا وللاستقرار الإقليمي

سبوتنيك عربي

صرح السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بأن "حزب الله" اللبناني، "يحاول استعادة قوته وإعادة التسلح بمساعدة إيران"، على حد قوله. 14.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-14T07:22+0000

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وقال داني دانون، أمام مجلس الأمن الدولي، إنه "على الرغم من تقليص القدرات العسكرية لحزب الله بشكل كبير خلال الحرب، فإنه يحاول الآن استعادة قوته وإعادة التسلح بمساعدة إيران".ونفذت قوات الجيش الإسرائيلي، صباح أمس الاثنين، عملية تفجير لعدد من المنازل في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "القوات الإسرائيلية واصلت خرق وقف النار، ونتج عن ذلك أصوات قوية سمع صداها أجواء عدد من قرى قضاء بنت جبيل".وأعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء الماضي، أن وحدات من الجيش اللبناني بدأت في الانتشار للتمركز في مناطق جنوبي لبنان عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها.وأوضح البيان أن "الجيش يُستكمل الانتشار في الناقورة، وتُتابع الوحدات المختصة المسح الهندسي بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة وفتح الطرقات وإزالة الركام، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار".وأشار البيان إلى أن الانتشار جاء بالتزامن مع جولة في المنطقة لرئيس اللجنة الجنرال الأمريكي وعضوَيها الجنرال الفرنسي وقائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش.وختم البيان: "تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد حزب الله لجبهة غزة بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى ضد إسرائيل.

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