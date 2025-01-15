مسؤولة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لـ"سبوتنيك": لن نقف بوجه تشكيل لجنة لإدارة غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:44 GMT
17 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة تتبع نهجا لضرب أسواق الطاقة للإضرار بروسيا
17:03 GMT
58 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
13:29 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250115/مسؤولة-في-الجبهة-الديمقراطية-لتحرير-فلسطين-لـسبوتنيك-لن-نقف-بوجه-تشكيل-لجنة-لإدارة-غزة-1096809305.html
مسؤولة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لـ"سبوتنيك": لن نقف بوجه تشكيل لجنة لإدارة غزة
مسؤولة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لـ"سبوتنيك": لن نقف بوجه تشكيل لجنة لإدارة غزة
سبوتنيك عربي
أكدت ماجدة المصري نائبة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الاتفاق بين "حماس" وإسرائيل بات قاب قوسين أو أدنى، والجميع بانتظار إعلان هذا الاتفاق،... 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T12:38+0000
2025-01-15T12:38+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
حصري
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096775626_0:30:320:210_1920x0_80_0_0_d52e83c291bc2b63093f5a5dffb4e584.jpg
وأشارت المصري، في حديث عبر "سبوتنيك"، إلى أن "حماس تنتظر وصول الخرائط التي تشير إلى المواقع التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي".وأضافت ضيفة "سبوتنيك": "علينا النظر إلى المشهد ككل في حال أردنا القول من هو الرابح والخاسر في الاتفاق، أولا بنيامين نتنياهو أراد القضاء على حركة "حماس" وها هو اليوم يفاوضها، وأثبتت أنها قادرة على فرض شروطها.ولفتت المصري إلى أن "حركة حماس تشدد على وجود جهة ضامنة لهذا الاتفاق، وأن المؤشرات تقول إن إسرائيل ستُفرج عن الأسرى التي كانت تتحفظ عن الإفراج عنهم". وعن موضوع فك الحصار والمماطلة بالانسحاب، اعتبرت المصري أن إسرائيل يمكن أن تماطل بالانسحاب وأكبر دليل على ذلك ما تقوم به في لبنان من مماطلة وعدم انسحابها من المناطق التي تحدثت عنها في اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه بالتأكيد فُتح باب رفع الحصار عن قطاع غزة، وهذه واحدة من مكاسب 7 أكتوبر، إضافة للمكاسب الحقوقية والجنائية التي ربحها الشعب الفلسطيني.أما عن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه سيشعل الشرق الأوسط إذا لم يتم الاتفاق ولم تنته الحروب في الشرق الأوسط، فقد اعتبرت المصري أنه نوع من الضغط من قبله لعدم تراجع إسرائيل عن بنود الاتفاق.وبشأن إدارة قطاع عزة، قال المصري: "إن التحضيرات لليوم الثاني بعد وقف الحرب من خلال الأوراق المطروحة أن الوجهة التي يتم التحضير لها هي وصايا على غزة تحت الإشراف الأميركي استكمالا لمشروعهم، يتبعه إدارة في الضفة الغربي أي فص الضفة عن غزة وهذا الأمر مرفوض فلسطينياً وهذا يدعونا إلى التوافق داخليًا والإصرار على تشكيل حكومة توافق وطني".وتابعت: "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طرحت خلال الاجتماعات المباشرة إلى تطبيق ما جاء في بكين، أي الذهاب إلى تشكيل حكومة توافق وطني وهي بدورها تقوم بتشكيل لجان الإسناد ونرى أن لجنة إدارة غزة يجب أن تكون مرجعيتها منظمة التحرير لفلسطينية، ولكن إن تم تشكيلها لن نقف بوجهها لأنها حاجة ملحة وعندها نناقش وجودنا فيها من عدم وجودنا".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، أمس الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عرض على وزير المال، بتسلئيل سموريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، البناء في الضفة الغربية مقابل عدم الانسحاب من الائتلاف الحاكم.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن نتنياهو اقترح على بن غفير وسموتريتش القيام بإنجازات لليمين المتطرف في إسرائيل، من بينها البناء في الضفة الغربية، مقابل البقاء في الحكومة.وتتواصل الحرب الإسرائيلية والهجوم البري على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس عن عملية "طوفان الأقصى"، التي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي، فيما فاقت أعداد الضحايا في الجانب الفلسطيني الـ46 ألف قتيل والـ108 آلاف مصاب، وأكثر من 10 آلاف مفقود.كما تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من أبناء الضفة الغربية، واعتقال أكثر من 12 ألف مواطن.
https://sarabic.ae/20250115/الكرملين-موسكو-تنظر-بتفاؤل-حذر-إلى-التصريحات-بشأن-وقف-إطلاق-النار-الوشيك-في-غزة-1096803228.html
https://sarabic.ae/20250114/خطة-بلينكن-لإدارة-قطاع-غزة-بعد-انتهاء-الحرب-ما-إمكانية-قبولها-وتنفيذها-1096791039.html
https://sarabic.ae/20250114/قطر-تعلن-الوصول-إلى-المراحل-النهائية-في-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-بقطاع-غزة-1096774095.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096775626_0:0:320:240_1920x0_80_0_0_6c0c153618b040ac825a14cdb123a90f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حصري, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حصري, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مسؤولة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لـ"سبوتنيك": لن نقف بوجه تشكيل لجنة لإدارة غزة

12:38 GMT 15.01.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatمجموعة صور لمشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية
مجموعة صور لمشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
أكدت ماجدة المصري نائبة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الاتفاق بين "حماس" وإسرائيل بات قاب قوسين أو أدنى، والجميع بانتظار إعلان هذا الاتفاق، وسط تخوف من أن ينقلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اللحظة الأخيرة".
وأشارت المصري، في حديث عبر "سبوتنيك"، إلى أن "حماس تنتظر وصول الخرائط التي تشير إلى المواقع التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي".
وأضافت ضيفة "سبوتنيك": "علينا النظر إلى المشهد ككل في حال أردنا القول من هو الرابح والخاسر في الاتفاق، أولا بنيامين نتنياهو أراد القضاء على حركة "حماس" وها هو اليوم يفاوضها، وأثبتت أنها قادرة على فرض شروطها.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
الكرملين: موسكو تنظر بتفاؤل حذر إلى التصريحات بشأن وقف إطلاق النار الوشيك في غزة
10:04 GMT
ولفتت المصري إلى أن "حركة حماس تشدد على وجود جهة ضامنة لهذا الاتفاق، وأن المؤشرات تقول إن إسرائيل ستُفرج عن الأسرى التي كانت تتحفظ عن الإفراج عنهم".
وعن موضوع فك الحصار والمماطلة بالانسحاب، اعتبرت المصري أن إسرائيل يمكن أن تماطل بالانسحاب وأكبر دليل على ذلك ما تقوم به في لبنان من مماطلة وعدم انسحابها من المناطق التي تحدثت عنها في اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه بالتأكيد فُتح باب رفع الحصار عن قطاع غزة، وهذه واحدة من مكاسب 7 أكتوبر، إضافة للمكاسب الحقوقية والجنائية التي ربحها الشعب الفلسطيني.
أما عن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه سيشعل الشرق الأوسط إذا لم يتم الاتفاق ولم تنته الحروب في الشرق الأوسط، فقد اعتبرت المصري أنه نوع من الضغط من قبله لعدم تراجع إسرائيل عن بنود الاتفاق.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في تل أبيب، 19 أغسطس/ آب 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
خطة بلينكن لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.. ما إمكانية قبولها وتنفيذها؟
أمس, 16:50 GMT
وبشأن إدارة قطاع عزة، قال المصري: "إن التحضيرات لليوم الثاني بعد وقف الحرب من خلال الأوراق المطروحة أن الوجهة التي يتم التحضير لها هي وصايا على غزة تحت الإشراف الأميركي استكمالا لمشروعهم، يتبعه إدارة في الضفة الغربي أي فص الضفة عن غزة وهذا الأمر مرفوض فلسطينياً وهذا يدعونا إلى التوافق داخليًا والإصرار على تشكيل حكومة توافق وطني".
وتابعت: "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طرحت خلال الاجتماعات المباشرة إلى تطبيق ما جاء في بكين، أي الذهاب إلى تشكيل حكومة توافق وطني وهي بدورها تقوم بتشكيل لجان الإسناد ونرى أن لجنة إدارة غزة يجب أن تكون مرجعيتها منظمة التحرير لفلسطينية، ولكن إن تم تشكيلها لن نقف بوجهها لأنها حاجة ملحة وعندها نناقش وجودنا فيها من عدم وجودنا".
علم قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
قطر تعلن الوصول إلى المراحل النهائية في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة
أمس, 11:07 GMT
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، أمس الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عرض على وزير المال، بتسلئيل سموريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، البناء في الضفة الغربية مقابل عدم الانسحاب من الائتلاف الحاكم.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن نتنياهو اقترح على بن غفير وسموتريتش القيام بإنجازات لليمين المتطرف في إسرائيل، من بينها البناء في الضفة الغربية، مقابل البقاء في الحكومة.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية والهجوم البري على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس عن عملية "طوفان الأقصى"، التي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي، فيما فاقت أعداد الضحايا في الجانب الفلسطيني الـ46 ألف قتيل والـ108 آلاف مصاب، وأكثر من 10 آلاف مفقود.
كما تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من أبناء الضفة الغربية، واعتقال أكثر من 12 ألف مواطن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
راجمة الصواريخ توس - 1أ (سولنتسيبيوك خلال معرض المنتدى الدولي أرميا 2018 (الجيش 2018 في كوبينكا - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала