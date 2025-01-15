https://sarabic.ae/20250115/مسؤولة-في-الجبهة-الديمقراطية-لتحرير-فلسطين-لـسبوتنيك-لن-نقف-بوجه-تشكيل-لجنة-لإدارة-غزة-1096809305.html

مسؤولة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لـ"سبوتنيك": لن نقف بوجه تشكيل لجنة لإدارة غزة

مسؤولة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لـ"سبوتنيك": لن نقف بوجه تشكيل لجنة لإدارة غزة

سبوتنيك عربي

أكدت ماجدة المصري نائبة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الاتفاق بين "حماس" وإسرائيل بات قاب قوسين أو أدنى، والجميع بانتظار إعلان هذا الاتفاق،... 15.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-15T12:38+0000

2025-01-15T12:38+0000

2025-01-15T12:38+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

حصري

حركة حماس

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096775626_0:30:320:210_1920x0_80_0_0_d52e83c291bc2b63093f5a5dffb4e584.jpg

وأشارت المصري، في حديث عبر "سبوتنيك"، إلى أن "حماس تنتظر وصول الخرائط التي تشير إلى المواقع التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي".وأضافت ضيفة "سبوتنيك": "علينا النظر إلى المشهد ككل في حال أردنا القول من هو الرابح والخاسر في الاتفاق، أولا بنيامين نتنياهو أراد القضاء على حركة "حماس" وها هو اليوم يفاوضها، وأثبتت أنها قادرة على فرض شروطها.ولفتت المصري إلى أن "حركة حماس تشدد على وجود جهة ضامنة لهذا الاتفاق، وأن المؤشرات تقول إن إسرائيل ستُفرج عن الأسرى التي كانت تتحفظ عن الإفراج عنهم". وعن موضوع فك الحصار والمماطلة بالانسحاب، اعتبرت المصري أن إسرائيل يمكن أن تماطل بالانسحاب وأكبر دليل على ذلك ما تقوم به في لبنان من مماطلة وعدم انسحابها من المناطق التي تحدثت عنها في اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه بالتأكيد فُتح باب رفع الحصار عن قطاع غزة، وهذه واحدة من مكاسب 7 أكتوبر، إضافة للمكاسب الحقوقية والجنائية التي ربحها الشعب الفلسطيني.أما عن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه سيشعل الشرق الأوسط إذا لم يتم الاتفاق ولم تنته الحروب في الشرق الأوسط، فقد اعتبرت المصري أنه نوع من الضغط من قبله لعدم تراجع إسرائيل عن بنود الاتفاق.وبشأن إدارة قطاع عزة، قال المصري: "إن التحضيرات لليوم الثاني بعد وقف الحرب من خلال الأوراق المطروحة أن الوجهة التي يتم التحضير لها هي وصايا على غزة تحت الإشراف الأميركي استكمالا لمشروعهم، يتبعه إدارة في الضفة الغربي أي فص الضفة عن غزة وهذا الأمر مرفوض فلسطينياً وهذا يدعونا إلى التوافق داخليًا والإصرار على تشكيل حكومة توافق وطني".وتابعت: "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طرحت خلال الاجتماعات المباشرة إلى تطبيق ما جاء في بكين، أي الذهاب إلى تشكيل حكومة توافق وطني وهي بدورها تقوم بتشكيل لجان الإسناد ونرى أن لجنة إدارة غزة يجب أن تكون مرجعيتها منظمة التحرير لفلسطينية، ولكن إن تم تشكيلها لن نقف بوجهها لأنها حاجة ملحة وعندها نناقش وجودنا فيها من عدم وجودنا".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، أمس الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عرض على وزير المال، بتسلئيل سموريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، البناء في الضفة الغربية مقابل عدم الانسحاب من الائتلاف الحاكم.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن نتنياهو اقترح على بن غفير وسموتريتش القيام بإنجازات لليمين المتطرف في إسرائيل، من بينها البناء في الضفة الغربية، مقابل البقاء في الحكومة.وتتواصل الحرب الإسرائيلية والهجوم البري على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس عن عملية "طوفان الأقصى"، التي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي، فيما فاقت أعداد الضحايا في الجانب الفلسطيني الـ46 ألف قتيل والـ108 آلاف مصاب، وأكثر من 10 آلاف مفقود.كما تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من أبناء الضفة الغربية، واعتقال أكثر من 12 ألف مواطن.

https://sarabic.ae/20250115/الكرملين-موسكو-تنظر-بتفاؤل-حذر-إلى-التصريحات-بشأن-وقف-إطلاق-النار-الوشيك-في-غزة-1096803228.html

https://sarabic.ae/20250114/خطة-بلينكن-لإدارة-قطاع-غزة-بعد-انتهاء-الحرب-ما-إمكانية-قبولها-وتنفيذها-1096791039.html

https://sarabic.ae/20250114/قطر-تعلن-الوصول-إلى-المراحل-النهائية-في-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-بقطاع-غزة-1096774095.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حصري, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي