https://sarabic.ae/20250116/الأزهر-بعد-اتفاق-غزة-خطوة-نحو-تحقيق-الدولة-الفلسطينية-المستقلة-وعاصمتها-القدس-1096833939.html

الأزهر بعد اتفاق غزة: خطوة نحو تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

الأزهر بعد اتفاق غزة: خطوة نحو تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

سبوتنيك عربي

هنأ الأزهر، الشعب الفلسطيني، بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل، بعد تكليل للجهود المصرية القطرية في الوساطة بينهما. 16.01.2025, سبوتنيك عربي

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2025-01-16T11:13+0000

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ونشر الأزهر، اليوم الخميس بيانا على صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد من خلاله أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو وقف العدوان على غزة.وتضمن البيان "دعوة الأزهر إلى الله تعالى بأن تكون دماء الشهداء خطوة نحو تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه".في وقت أشاد الأزهر بصمود الشعب الفلسطيني وتضحياته في الدفاع عن أرضه ووطنه، داعيا "جميع شرفاء العالم إلى مضاعفة جهود الإغاثة لدعم الشعب الفلسطيني، عبر تسريع إرسال قوافل المساعدات الطبية والإنسانية وإنقاذ الجرحى والمصابين". في وقت، أكد الأزهر استعداد مستشفياته لاستقبال الحالات الحرجة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى والمصابين الفلسطينيين، وتكثيف قوافله الإغاثية من خلال بيت الزكاة والصدقات، مشيرا إلى أن "هذه الجهود هي الحد الأدنى الذي يمكن تقديمه لدعم الشعب الفلسطيني في ظل الأزمات التي يمر بها".ومساء الأربعاء، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير/كانون الثاني).ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاث مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان.وذلك مع تبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.

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