https://sarabic.ae/20250116/خبراء-يوضحون-أسباب-زيادة-طلب-تأشيرات-الروس-إلى-المغرب-1096847542.html

خبراء يوضحون أسباب زيادة طلب تأشيرات الروس إلى المغرب

خبراء يوضحون أسباب زيادة طلب تأشيرات الروس إلى المغرب

سبوتنيك عربي

قالت وسائل إعلام مغربية إن زيادة طلب المواطنين الروس لتأشيرات السفر إلى المملكة المغربية ارتفع بنسبة ناهزت 81 %، خلال العام 2024. 16.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-16T15:53+0000

2025-01-16T15:53+0000

2025-01-16T15:53+0000

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وفق خبراء، فإن العديد من العوامل دفعت إلى زيادة نسبة الإقبال على المغرب من جانب السياح الروس، منها تغير في الخيارات الخارجية لهم، بالإضافة إلى جودة الخدمات التي يقدمها المغرب.ويرى الخبراء أن مستوى العلاقات بين البلدين، عزز فرصة اختيار المغرب ضمن الوجهات السياحية من قبل السياح الروس الذين توافدوا على المدن المغربية خلال العام 2024.خطوات مهمةمن ناحيته، قال أحمد نور الدين عضو المجلس المغربي للشؤون الخارجية، في حديثه لـ"سبوتنيك" إن العديد من العوامل ساهمت في ارتفاع عدد السياح الروس باتجاه المغرب منها:أولاً: "تأثير المونديال" فكما هو معروف اختيار المغرب، لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، أعطى دفعة قوية لسمعة المغرب السياحية ورفع من رصيد المغرب كوجهة أساسية من بين الوجهات السياحية العالمية، وزاد من فضول شعوب العالم إلى استكشاف هذا البلد الذي حقق تجاحاً كبيراً سنة 2022 حيث بلغ نصف نهائي كأس العالم".ثانياً: يمكن أن نعتبر أنّ تزايد التوتر بين روسيا والدول الأوروبية على خلفية الحرب في أوكرانيا كان سبباً في تغيير السياح الروس وجهتهم من أوروبا عموماً نحو وجهات بديلة منها المغرب واليابان والصين وغيرها.مؤهلات مهمةثالثاً: تنوع وثراء العرض السياحي المغرب الذي يقدم في سلة واحدة عرضاً متكاملاً تجد فيه السياحة الثقافية عبر المؤهلات الحضارية لدولة كان لها تاريخ إمبراطوري وأسلوب معماري متفرد وتقاليد باذخة لفنون المطبخ المغربي وكرم الضيافة الأصيلة وشعب منفتح على اللغات والثقافات؛ بالإضافة إلى المهرجانات الفنية ذات الصيت العالمي سواء في الموسيقى أو السينما، إلى جانب السياحة الشاطئية على طول 3500 كلم من السواحل على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط التي توفر الشمس والرمال الذهبية على طول السنة. يمكن أن نقول بأن السياحة المغربية اجتمع فيها ما تفرق في غيرها من الدول.بشأن التوقعات المستقبلية لزيارة الروس للمغرب، تابع نور الدين: "حسب أرقام وزارة السياحة تزايد عدد السياح الروس نحو المغرب بحوالي 60% في ديسمبر 2024، كما أن طلبات التأشيرة ارتفعت بحوالي 80%، وهذه مؤشرات جيدة على تعزيز المغرب كوجهة أساسية داخل القارة الإفريقية للسياح الروس".وأضاف: "مازلنا في بداية الطريق فعدد السياح الروس باتجاه المغرب لا يتجاوز مائة ألف سائح في حين يصل إلى مليون سائح روسي في الإمارات العربية المتحدة مثلاً، أما تركيا فهي تستقطب أزيد من 6 ملايين سائح روسي سنوياً".واستطرد: "المغرب يستقطب حالياً حوالي 1% فقط من السياح الروس، وهو رقم ضعيف جداً مقارنة مع الإمكانيات المختزنة والطاقات الموجودة، وأكيد أن هناك فرصة سانحة اليوم لمضاعفة هذا الرقم عدة مرات خلال فترة قصيرة نظراً للعوامل الذاتية والجيوسياسية التي ذكرت جانباً منها في الفقرات السابقة، ونظراً أيضاً لارتفاع الطاقة الاستيعابية للفنادق بالمملكة وأيضاً بسبب تطور سوق الطيران التجاري الذي تم تحريره مما سيسمح بتزايد الخطوط الجوية الرابطة بين البلدين بما فيها الخطوط كمنخفضة الكلفة".من ناحيته، قال عبد العزيز كوكاس، الخبير الاقتصادي المغربي، إن العام 2024 شهد إقبالا أكبر للسياح الروس، مقارنة بالأعوام السابقة.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن العديد من العوامل ساهمت في زيادة إقبال السياح الروس على العديد من المدن المغربية، منها "مراكش، طنجة، أكادير، شفشاون، والمناطق الأطلسية"، حيث يعود الأمر لجودة الخدمات التي يقدمها المغرب، مع الدخول للإعدادات الكبرى بشأن منافسات كأس العالم، وكأس الكاف في 2025، ما عزز البنية السياحية.واستطرد: "استقبل المغرب 17.4 مليون زائر في 2024، بزيادة 1.7 مليون سائح عن مصر، حيث تجاوزت عائدات السياحة في المغرب في 2024 مستوى قياسيا، وسجلت 11 مليار دولار، مقارنة بـ10.5 مليار دولار في 2023، وفي المقابل، سجلت مصر إنفاقًا سياحيًا أعلى بلغ 14.1 مليار دولار".وقد حقق المغرب نموًا في السياحة بنسبة 20% مقارنة بعام 2023، كما سجل زيادة تفوق 33% مقارنة بعام 2019، الذي شهد استقبال 13 مليون زائر.وتابع: "هناك جهود هامة تبذل لتوسيع استقطاب السائحين، خاصة في ظل ما يتميز به المغرب من الطبيعة والاستقرار، وكذلك الأمن".وفق المتحدث نفسه، من المتوقع أن يستقبل المغرب نحو 26 مليون سائح بحلول عام 2030، وهو ما يتجاوز الزيادة الحالية بنسبة 50%، بالتزامن مع استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم 2026 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.وفقا للبيانات التي نقلها "هسبريس"، استحوذت الصين على نحو 60% من إجمالي طلبات الروس على التأشيرات، متبوعة باليابان والهند، اللتين استحوذتا على ما نسبته 10.4 في المئة و6.4 في المئة من مجموع هذه الطلبات على التوالي.أرقام مهمةكما ارتفع عدد الرحلات الخارجية للروس بنسبة 13 % في سنة 2024 مقارنة بالعام 2023، مؤكدة تزايد عدد زيارات الروس إلى فيتنام بمعدل 2.8 مرة، وموريشيوس بمعدل 2.2 مرة، والصين بمعدل 2.1 مرة، بالإضافة إلى المغرب واليابان اللتين شهدت زيارات الروس إليهما نموا بنسبة 81 % و80 % على التوالي.تجدر الإشارة إلى أن القطاع السياحي في المملكة يوظف نحو 827 ألف شخص، ما يمثل 7.8% من إجمالي اليد العاملة في المغرب، مقابل 5% عام 2019.كما بلغت إيرادات السياحة نحو 97 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، بزيادة نحو 10% على أساس سنوي، وفقاً لمكتب الصرف، وهو الجهاز الحكومي المعني بإحصاءات التجارة الخارجية في المملكة المغربية.تعوّل الحكومة على استقطاب 26 مليون سائح بحلول نهاية العقد الجاري، بينما تستعد لتنظيم كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

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