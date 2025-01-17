https://sarabic.ae/20250117/خبير-في-الاقتصاد-الدولي--اتفاق-روسيا-وإيران-رسالة-لترامب-بأن-أميركا-ليست-المهيمنة-على-العالم-1096870919.html

خبير في الاقتصاد الدولي: اتفاق روسيا وإيران رسالة لترامب بأن أميركا ليست المهيمنة على العالم

خبير في الاقتصاد الدولي: اتفاق روسيا وإيران رسالة لترامب بأن أميركا ليست المهيمنة على العالم

سبوتنيك عربي

اعتبر عبد النبي عبد المطّلب، أستاذ الاقتصاد السياسي وخبير الاقتصاد الدولي، أنّ "الاتفاقية الأخيرة بين روسيا وإيران تشكل رسالة هامة للدول التي يسعى النظام... 17.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-17T12:54+0000

2025-01-17T12:54+0000

2025-01-17T12:54+0000

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وأوضح في تصريح لـ"سبوتنيك" أنّ "هذه الاتفاقية تعكس واقعاً جديداً في النظام الدولي، حيث أن القوى العظمى لم تعد تقتصر على الولايات المتحدة الأمريكية، بل هناك دول قادرة على الدفاع عن مصالحها بشكل فعال في مختلف المجالات، وخاصةً في المجال الاقتصادي".وأشار إلى أنّ "هذا الصراع في مجال الطاقة يتجاوز حدود روسيا وأوروبا ويؤثر بشكل مباشر على النظام العالمي ككل".وأكد أنّ "هذا التكتل الجديد بين الدول لا تقتصر تأثيراته على القطاع الطاقوي فحسب، بل ستتمكن هذه الدول من التعاون في مجالات أخرى مثل التكنولوجيا والموارد الطبيعية، خاصةً أن روسيا تعتمد على تقنياتها المتقدمة، بينما تسهم إيران بمواردها الطبيعية".وحول تأثير العقوبات الأمريكية، أوضح الخبير" أنّ "العقوبات الأمريكية لن تؤثر بشكل كبير على روسيا، بل بالعكس، تدفع روسيا نحو تعزيز التعاون مع قوى مثل إيران والصين، وهو ما يعود بالفائدة على العديد من الدول حول العالم التي تسعى للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لروسيا وإيران". وبالنسبة للملف لأوكراني، لفت عبد المطّلب إلى أنّ "ما تم الإعلان عنه بشأن عمليات التدريب العسكري في صفوف الجيش الأوكراني يشكل خطوة نحو تهيئة الرأي العام لإنهاء الأزمة الأوكرانية، والتي قد تكون في طريقها إلى الحل".

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