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بوتين يجري محادثات مع الرئيس الإيراني... فيديو
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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الإنسان والثقافة
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30 د
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
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150 د
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البرنامج الصباحي
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13 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
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غزة... ما ضمانات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار و ما فرص صموده
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خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
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https://sarabic.ae/20250117/الكرملين-موسكو-لا-تتوقع-تغييرا-في-موقف-الإدارة-الأمريكية-من-سياسة-العقوبات--1096862065.html
الكرملين: موسكو لا تتوقع تغييرا في موقف الإدارة الأمريكية من سياسة العقوبات
الكرملين: موسكو لا تتوقع تغييرا في موقف الإدارة الأمريكية من سياسة العقوبات
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن الكرملين لا يتوقع تغييرا في موقف الإدارة الأمريكية من سياسة العقوبات، على الرغم من... 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T10:43+0000
2025-01-17T10:43+0000
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وحول تصريح مرشح الرئيس المنتخب ترامب لمنصب وزير الخزانة سكوت بيسنت، بشأن الاستعداد لدعم فرض عقوبات أكثر صرامة على شركات النفط الروسية إذا كان مثل هذا القرار جزءا من استراتيجية ترامب لإنهاء الصراع في أوكرانيا، رد بيسكوف: "سيكون من الغريب ألا يدعم الوزير المستقبلي قرار رئيسه، هذا لا يمكن أن يحدث ببساطة".وأكد المتحدث: "اتفاقية الشراكة المئوية لا تتضمن شرط العضوية في الحلف الناتو، رغم ذلك بالطبع مع الأخذ بالاعتبار أن بريطانيا هي إحدى دول "الناتو"، فإن تقدم بنيتها التحتية العسكرية نحو حدودنا هو بالتأكيد عنصر مثير للقلق للغاية، لكن على أية حال، يتعين علينا أن نستمر في تحليل ما سيحدث".ويشار إلى أن الحكومة البريطانية أعلنت، في وقت سابق، أن المملكة المتحدة سوف تستكشف خيارات نشر عناصر البنية التحتية الدفاعية، بما في ذلك القواعد العسكرية، في أوكرانيا، كجزء من اتفاقية "الشراكة المئوية" مع أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250116/الناتو-يعلن-عن-خطط-لمراقبة-بحر-البلطيق-على-مدار-الساعة-1096850972.html
https://sarabic.ae/20250116/موسكو-هناك-أسباب-للاعتقاد-بأن-الهجوم-الأوكراني-على-السيل-التركي-كان-بدعم-أمريكي-1096853918.html
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روسيا, العالم, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين: موسكو لا تتوقع تغييرا في موقف الإدارة الأمريكية من سياسة العقوبات

10:43 GMT 17.01.2025
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس الإدارة الرئاسية، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف قبل الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اجتماع في موسكو، روسيا 7 ديسمبر 2023
نائب رئيس الإدارة الرئاسية، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف قبل الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اجتماع في موسكو، روسيا 7 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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قال المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن الكرملين لا يتوقع تغييرا في موقف الإدارة الأمريكية من سياسة العقوبات، على الرغم من التصريحات حول الاستعداد للحوار.
وحول تصريح مرشح الرئيس المنتخب ترامب لمنصب وزير الخزانة سكوت بيسنت، بشأن الاستعداد لدعم فرض عقوبات أكثر صرامة على شركات النفط الروسية إذا كان مثل هذا القرار جزءا من استراتيجية ترامب لإنهاء الصراع في أوكرانيا، رد بيسكوف: "سيكون من الغريب ألا يدعم الوزير المستقبلي قرار رئيسه، هذا لا يمكن أن يحدث ببساطة".
تدريبات العرض العسكري البحري بمناسبة ذكرى يوم تأسيس الأسطول البحري في بحر البلطيق. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
الناتو يعلن عن خطط لمراقبة بحر البلطيق على مدار الساعة
أمس, 18:52 GMT
وأوضح بيسكوف أن اتفاق الشراكة لمئة عام، بين بريطانيا وأوكرانيا، لا يضمن عضوية أوكرانيا في حلف "الناتو".
وأكد المتحدث: "اتفاقية الشراكة المئوية لا تتضمن شرط العضوية في الحلف الناتو، رغم ذلك بالطبع مع الأخذ بالاعتبار أن بريطانيا هي إحدى دول "الناتو"، فإن تقدم بنيتها التحتية العسكرية نحو حدودنا هو بالتأكيد عنصر مثير للقلق للغاية، لكن على أية حال، يتعين علينا أن نستمر في تحليل ما سيحدث".

وأشار بيسكوف إلى أن موسكو تقيّم سلباً البند الخاص بالتعاون بين بريطانيا وأوكرانيا في بحر آزوف باعتباره بحراً داخليا بالنسبة لروسيا، مؤكداً أن الكرملين يقيّم سلباً ( التعاون بين بريطانيا وأوكرانيا في بحر آزوف)" ومشدداً على أن "هذا البحر داخلي بالنسبة لروسيا، ولا يمكن أن يكون هناك أي حديث عن التعاون بين أوكرانيا وبريطانيا".

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موسكو: هناك أسباب للاعتقاد بأن الهجوم الأوكراني على "السيل التركي" كان بدعم أمريكي
أمس, 22:45 GMT
ويشار إلى أن الحكومة البريطانية أعلنت، في وقت سابق، أن المملكة المتحدة سوف تستكشف خيارات نشر عناصر البنية التحتية الدفاعية، بما في ذلك القواعد العسكرية، في أوكرانيا، كجزء من اتفاقية "الشراكة المئوية" مع أوكرانيا.
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Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) во время учений на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
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