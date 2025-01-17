https://sarabic.ae/20250117/الكرملين-موسكو-لا-تتوقع-تغييرا-في-موقف-الإدارة-الأمريكية-من-سياسة-العقوبات--1096862065.html

الكرملين: موسكو لا تتوقع تغييرا في موقف الإدارة الأمريكية من سياسة العقوبات

الكرملين: موسكو لا تتوقع تغييرا في موقف الإدارة الأمريكية من سياسة العقوبات

سبوتنيك عربي

قال المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن الكرملين لا يتوقع تغييرا في موقف الإدارة الأمريكية من سياسة العقوبات، على الرغم من... 17.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-17T10:43+0000

2025-01-17T10:43+0000

2025-01-17T10:43+0000

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وحول تصريح مرشح الرئيس المنتخب ترامب لمنصب وزير الخزانة سكوت بيسنت، بشأن الاستعداد لدعم فرض عقوبات أكثر صرامة على شركات النفط الروسية إذا كان مثل هذا القرار جزءا من استراتيجية ترامب لإنهاء الصراع في أوكرانيا، رد بيسكوف: "سيكون من الغريب ألا يدعم الوزير المستقبلي قرار رئيسه، هذا لا يمكن أن يحدث ببساطة".وأكد المتحدث: "اتفاقية الشراكة المئوية لا تتضمن شرط العضوية في الحلف الناتو، رغم ذلك بالطبع مع الأخذ بالاعتبار أن بريطانيا هي إحدى دول "الناتو"، فإن تقدم بنيتها التحتية العسكرية نحو حدودنا هو بالتأكيد عنصر مثير للقلق للغاية، لكن على أية حال، يتعين علينا أن نستمر في تحليل ما سيحدث".ويشار إلى أن الحكومة البريطانية أعلنت، في وقت سابق، أن المملكة المتحدة سوف تستكشف خيارات نشر عناصر البنية التحتية الدفاعية، بما في ذلك القواعد العسكرية، في أوكرانيا، كجزء من اتفاقية "الشراكة المئوية" مع أوكرانيا.

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