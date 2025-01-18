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موسكو: تعهد لندن بدعم نظام كييف بالذكرى الـ80 للانتصارعلى النازية "حقيقة محزنة"
موسكو: تعهد لندن بدعم نظام كييف بالذكرى الـ80 للانتصارعلى النازية "حقيقة محزنة"
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن موسكو تعتبر الاتفاق بين أوكرانيا وبريطانيا، حول شراكة مدتها 100 عام مجرد حملة علاقات... 18.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت زاخاروفا في تعليق عبر موقع وزارة الخارجية الروسية: "أما فيما يتعلق بالاتفاقية بين أوكرانيا وبريطانيا نفسها، فهي غير ذات أهمية بالنسبة لنا. ونحن ننظر إليها باعتبارها حملة علاقات عامة أخرى من جانب نظام كييف، الذي يستعد لتوقيع عقد بيع للبلاد أو تحويلها إلى مستعمرة بريطانية جديدة".وأضافت زاخاروفا: "إن مرور مائة عام هو فترة رمزية، لكنها غير ملزمة على الإطلاق. وإذا سقطت ديكتاتورية زيلينسكي أو استقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فلن يتذكر أحد هذا الاتفاق".بدورها، وصفت السفارة الروسية في بريطانيا، يوم أمس الجمعة، المساعدات التي تقدم لكييف من عوائد الأصول الروسية بأنها "سرقة بحتة"، مشيرة إلى أن بريطانيا تريد أن تضفي على هذا الفعل "شرعية".وشددت السفارة الروسية في بريطانيا على أن "التعدي على الأصول الروسية هي عملية سرقة واضحة"، مؤكدة أن "سداد القرض الممنوح لكييف سيقع على عاتق الأجيال القادمة من الأوكرانيين".موسكو: المساعدة التي وعدت بها لندن لكييف في تطوير أسلحة بعيدة المدى تعتبر بمثابة تهديد مباشر لروسياإعلام: بريطانيا تريد قيادة مهمة "حفظ السلام" في أوكرانيا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, بريطانيا, أخبار العالم الآن, العالم

موسكو: تعهد لندن بدعم نظام كييف بالذكرى الـ80 للانتصارعلى النازية "حقيقة محزنة"

13:40 GMT 18.01.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن موسكو تعتبر الاتفاق بين أوكرانيا وبريطانيا، حول شراكة مدتها 100 عام مجرد حملة علاقات عامة من جانب نظام كييف، وهي غير ذات أهمية بالنسبة لروسيا.
وقالت زاخاروفا في تعليق عبر موقع وزارة الخارجية الروسية: "أما فيما يتعلق بالاتفاقية بين أوكرانيا وبريطانيا نفسها، فهي غير ذات أهمية بالنسبة لنا. ونحن ننظر إليها باعتبارها حملة علاقات عامة أخرى من جانب نظام كييف، الذي يستعد لتوقيع عقد بيع للبلاد أو تحويلها إلى مستعمرة بريطانية جديدة".
وأضافت زاخاروفا: "إن مرور مائة عام هو فترة رمزية، لكنها غير ملزمة على الإطلاق. وإذا سقطت ديكتاتورية زيلينسكي أو استقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فلن يتذكر أحد هذا الاتفاق".

وفي الوقت ذاته، وصفت زاخاروفا الأمر بأنه أمر محزن أنه في عام الذكرى الثمانين للانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية، تعلن القيادة البريطانية "دعمها المستمر للنازيين الجدد من حركة أوكروباندرا". واختتمت زاخاروفا: "نأمل أن يشعر شخص ما على الأقل في لندن بالخجل من هذا الأمر".

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12 نوفمبر 2024, 19:32 GMT
بدورها، وصفت السفارة الروسية في بريطانيا، يوم أمس الجمعة، المساعدات التي تقدم لكييف من عوائد الأصول الروسية بأنها "سرقة بحتة"، مشيرة إلى أن بريطانيا تريد أن تضفي على هذا الفعل "شرعية".
وشددت السفارة الروسية في بريطانيا على أن "التعدي على الأصول الروسية هي عملية سرقة واضحة"، مؤكدة أن "سداد القرض الممنوح لكييف سيقع على عاتق الأجيال القادمة من الأوكرانيين".
موسكو: المساعدة التي وعدت بها لندن لكييف في تطوير أسلحة بعيدة المدى تعتبر بمثابة تهديد مباشر لروسيا
إعلام: بريطانيا تريد قيادة مهمة "حفظ السلام" في أوكرانيا
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Военнослужащий стреляет из крупнокалиберного пулемета на учениях военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ) на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:30 GMT
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