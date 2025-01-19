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إعلان حالة التأهب الجوي تحسبا لضربات جوية في 9 مقاطعات أوكرانية
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250119/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-تحسبا-لضربات-جوية-في-9-مقاطعات-أوكرانية-1096921194.html
إعلان حالة التأهب الجوي تحسبا لضربات جوية في 9 مقاطعات أوكرانية
إعلان حالة التأهب الجوي تحسبا لضربات جوية في 9 مقاطعات أوكرانية
سبوتنيك عربي
أكدت بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فجر اليوم الأحد، إعلان حالة التأهب الجوي في 9 مقاطعات أوكرانية. 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T02:24+0000
2025-01-19T03:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وأظهرت بيانات الخرائط الإلكترونية للوزارة الأوكرانية، أن إعلان حالة التأهب الجوي جرت في "كييف، وجيتومير، وريفني، وخميلنيتسكي، وتشرنيغييف وسومي، وبولتافا، ودنيبروبيتروفسك، وخاركوف في أوكرانيا"، محذرة من ضربات جوية.وبحسب بيانات الخرائط الإلكترونية "انطلقت صفارات الإنذار في البداية بمقاطعة سومي عند الساعة 02:31 بتوقيت موسكو، وفي مقاطعة كييف، بدأت في الساعة 04:01". وانطلقت صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية، كييف، محذرة من ضربات جوية الساعة 01.12 بتوقيت موسكو، وذلك بحسب بيانات الخرائط.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250118/مسؤول-بوزارة-الدفاع-الألمانية-القدرات-العسكرية-للجيش-الروسي-آخذة-في-الازدياد-1096917555.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

إعلان حالة التأهب الجوي تحسبا لضربات جوية في 9 مقاطعات أوكرانية

02:24 GMT 19.01.2025 (تم التحديث: 03:15 GMT 19.01.2025)
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
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يتبع
أكدت بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فجر اليوم الأحد، إعلان حالة التأهب الجوي في 9 مقاطعات أوكرانية.
موسكو - سبوتنيك. وأظهرت بيانات الخرائط الإلكترونية للوزارة الأوكرانية، أن إعلان حالة التأهب الجوي جرت في "كييف، وجيتومير، وريفني، وخميلنيتسكي، وتشرنيغييف وسومي، وبولتافا، ودنيبروبيتروفسك، وخاركوف في أوكرانيا"، محذرة من ضربات جوية.
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسؤول بوزارة الدفاع الألمانية: القدرات العسكرية للجيش الروسي آخذة في الازدياد
أمس, 19:10 GMT
وبحسب بيانات الخرائط الإلكترونية "انطلقت صفارات الإنذار في البداية بمقاطعة سومي عند الساعة 02:31 بتوقيت موسكو، وفي مقاطعة كييف، بدأت في الساعة 04:01".
وانطلقت صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية، كييف، محذرة من ضربات جوية الساعة 01.12 بتوقيت موسكو، وذلك بحسب بيانات الخرائط.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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