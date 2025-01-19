https://sarabic.ae/20250119/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-تحسبا-لضربات-جوية-في-9-مقاطعات-أوكرانية-1096921194.html
إعلان حالة التأهب الجوي تحسبا لضربات جوية في 9 مقاطعات أوكرانية
إعلان حالة التأهب الجوي تحسبا لضربات جوية في 9 مقاطعات أوكرانية
سبوتنيك عربي
أكدت بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فجر اليوم الأحد، إعلان حالة التأهب الجوي في 9 مقاطعات أوكرانية. 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T02:24+0000
2025-01-19T02:24+0000
2025-01-19T03:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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روسيا
سلاح روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وأظهرت بيانات الخرائط الإلكترونية للوزارة الأوكرانية، أن إعلان حالة التأهب الجوي جرت في "كييف، وجيتومير، وريفني، وخميلنيتسكي، وتشرنيغييف وسومي، وبولتافا، ودنيبروبيتروفسك، وخاركوف في أوكرانيا"، محذرة من ضربات جوية.وبحسب بيانات الخرائط الإلكترونية "انطلقت صفارات الإنذار في البداية بمقاطعة سومي عند الساعة 02:31 بتوقيت موسكو، وفي مقاطعة كييف، بدأت في الساعة 04:01". وانطلقت صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية، كييف، محذرة من ضربات جوية الساعة 01.12 بتوقيت موسكو، وذلك بحسب بيانات الخرائط.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250118/مسؤول-بوزارة-الدفاع-الألمانية-القدرات-العسكرية-للجيش-الروسي-آخذة-في-الازدياد-1096917555.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
إعلان حالة التأهب الجوي تحسبا لضربات جوية في 9 مقاطعات أوكرانية
02:24 GMT 19.01.2025 (تم التحديث: 03:15 GMT 19.01.2025)
يتبع
أكدت بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فجر اليوم الأحد، إعلان حالة التأهب الجوي في 9 مقاطعات أوكرانية.
موسكو - سبوتنيك
. وأظهرت بيانات الخرائط الإلكترونية للوزارة الأوكرانية، أن إعلان حالة التأهب الجوي جرت في "كييف، وجيتومير، وريفني، وخميلنيتسكي، وتشرنيغييف وسومي، وبولتافا، ودنيبروبيتروفسك، وخاركوف في أوكرانيا"، محذرة من ضربات جوية.
وبحسب بيانات الخرائط الإلكترونية "انطلقت صفارات الإنذار في البداية بمقاطعة سومي عند الساعة 02:31 بتوقيت موسكو، وفي مقاطعة كييف، بدأت في الساعة 04:01".
وانطلقت صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية، كييف، محذرة من ضربات جوية الساعة 01.12 بتوقيت موسكو، وذلك بحسب بيانات الخرائط.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.