https://sarabic.ae/20250119/قيادي-كردي-قواتنا-يمكن-أن-تكون-نواة-لتأسيس-الجيش-السوري-1096939739.html

قيادي كردي: قواتنا يمكن أن تكون "نواة" لتأسيس الجيش السوري

قيادي كردي: قواتنا يمكن أن تكون "نواة" لتأسيس الجيش السوري

سبوتنيك عربي

صرح عضو هيئة الرئاسة في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا، صالح مسلم، أن "قوات سوريا الديمقراطية"، يمكن أن تكون "النواة" لتأسيس الجيش السوري. 19.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-19T15:16+0000

2025-01-19T15:16+0000

2025-01-19T15:16+0000

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وأوضح صالح أن تصريحات مرهف أبو قصرة، وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة، سابقة لأوانها، خاصة أن مثل هذه الأمور تحتاج لحوار ونقاش معمق لم يبدأ بعد بين الطرفين.وقال مرهف أبو قصرة، وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة، اليوم الأحد، إنه لن يكون من الصواب أن يحتفظ المسلحون الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة والمتمركزون في شمال شرق البلاد بتكتل خاص داخل القوات المسلحة السورية.ووفقا للقيادي الكردي صالح مسلم، فإنهم منفتحون على الحوار والنقاش من أجل بناء سوريا الجديدة التي تحتاج لمشاركة وتوحيد كلمة وصف جميع مكوناتها وأبنائها.وأكد أنهم لا يرغبون في الحتفاظ بتكتل عسكري داخل الجيش السوري، وأن البناء العسكري وشكل الجيش يقرر بناء على النقاش والرؤية التي تحدد بعد الحوار والتفاهم على جميع الخطوات.وقال مرهف أبو قصرة، وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة، اليوم الأحد، إنه "لن يكون من الصواب أن يحتفظ المسلحون الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة والمتمركزون في شمال شرق البلاد بتكتل خاص داخل القوات المسلحة السورية".وفي لقاء صحفي، صرح أبو قصرة بأن قائد الجماعة المسلحة الكردية المعروفة بقوات سوريا الديمقراطية "قسد" يماطل في تعامله مع المسألة.في السياق أعلنت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، عن مخرجات سلسلة الاجتماعات مع أكثر من 60 تشكيلا عسكريا، وأنه جرى التوافق على ضرورة انخراط جميع التشكيلات في هيكلية الوزارة الجديدة.وجاء في بيان وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، أن "وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، عقد 47 جلسة مكثفة مع قادة وضباط من مختلف الفصائل".وأضاف البيان: "تشكيل اللجنة العليا لتنظيم بيانات القوات المسلحة، التي تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل الموارد البشرية (ضباط، صف ضباط، أفراد وكوادر أكاديمية) وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأصول العسكرية (الآليات، التقنيات، الثكنات، السلاح) وتنظيم البيانات لرفعها إلى وزارة الدفاع".ومن المتوقع أن تُعقد جلسات جديدة بعد الانتهاء من عمل اللجنة العليا، لتثبيت الهيكلية الجديدة وتعيين القيادات، كما سيتم تشكيل لجنة خاصة لكتابة النظام الداخلي لوزارة الدفاع السورية.وكشف العقيد رياض الأسعد، مؤسس "الجيش السوري الحر" هدف زيارته إلى دمشق، في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى "دور الضباط المنشقين بالمرحلة المقبلة في سوريا"، على حد قوله.وأشار الأسعد إلى أنه التقى بعدد من السياسيين والعسكريين، وتم "طرح العديد من التساؤلات حول مصير البلاد، خاصة المدنيين والعسكريين، الذين انشقوا عن النظام".

https://sarabic.ae/20241215/قوات-سوريا-الديمقراطية-الأكراد-يخشون-تكرار-السيناريو-الليبي-في-سوريا-1095797709.html

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