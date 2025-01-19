https://sarabic.ae/20250119/مانشستر-سيتي-يقفز-للمركز-الرابع-بسداسية-نظيفة-في-مرمى-إبسويتش-تاون-1096949052.html
مانشستر سيتي يقفز للمركز الرابع بسداسية نظيفة في مرمى إبسويتش تاون
مانشستر سيتي يقفز للمركز الرابع بسداسية نظيفة في مرمى إبسويتش تاون
سبوتنيك عربي
حقق فريق مانشستر سيتي فوزا ساحقا على حساب إبسويتش تاون، بسداسية نظيفة، ضمن الأسبوع الـ22 من منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025. 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T20:07+0000
2025-01-19T20:07+0000
2025-01-19T20:07+0000
مجتمع
أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة
منوعات
الأخبار
مانشستر سيتي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096948807_0:87:2704:1608_1920x0_80_0_0_b02dafe0acd149aceda00cb83a2855ed.jpg
وفي لقاء أقيم على ملعب "بورتمان رود"، بدأ مهرجان الأهداف عن طريق فيل فودين في الدقيقة (27)، ثم بعد ثلاث دقائق فقط سجل ماثيو كوفاسيتش الهدف الثاني لـ"السماوي".وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، عاد فيل فودين ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، فيما سجل جيريمي دوكو الهدف الرابع في الدقيقة (49).ثم وضع إيرلينج هالاند اسمه في قائمة الأهداف في الدقيقة (57)، واختتم الشاب جيمس ميكاتس أهداف المباراة لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة (69).وأصبح مانشستر سيتي في المركز الرابع مؤقتًا برصيد 38 نقطة من 22 مباراة، لكنه ينتظر نتيجة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون المقررة مساء غدٍ الإثنين، في المقابل، ظل إبسويتش تاون في المركز الثامن عشر برصيد 16 نقطة.
https://sarabic.ae/20250116/فابريزيو-رومانو-المصري-عمر-مرموش-انتقل-إلى-مانشستر-سيتي-لمدة-5-سنوات-1096853130.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096948807_266:0:2670:1803_1920x0_80_0_0_c2dafedc58143a809785d06e94e182f8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات, الأخبار, مانشستر سيتي
أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات, الأخبار, مانشستر سيتي
مانشستر سيتي يقفز للمركز الرابع بسداسية نظيفة في مرمى إبسويتش تاون
حقق فريق مانشستر سيتي فوزا ساحقا على حساب إبسويتش تاون، بسداسية نظيفة، ضمن الأسبوع الـ22 من منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025.
وفي لقاء أقيم على ملعب "بورتمان رود"، بدأ مهرجان الأهداف عن طريق فيل فودين في الدقيقة (27)، ثم بعد ثلاث دقائق فقط سجل ماثيو كوفاسيتش الهدف الثاني لـ"السماوي
".
وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، عاد فيل فودين ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، فيما سجل جيريمي دوكو الهدف الرابع في الدقيقة (49).
ثم وضع إيرلينج هالاند
اسمه في قائمة الأهداف في الدقيقة (57)، واختتم الشاب جيمس ميكاتس أهداف المباراة لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة (69).
وأصبح مانشستر سيتي في المركز الرابع مؤقتًا برصيد 38 نقطة من 22 مباراة، لكنه ينتظر نتيجة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون المقررة مساء غدٍ الإثنين، في المقابل، ظل إبسويتش تاون في المركز الثامن عشر برصيد 16 نقطة.