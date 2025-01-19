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https://sarabic.ae/20250119/مانشستر-سيتي-يقفز-للمركز-الرابع-بسداسية-نظيفة-في-مرمى-إبسويتش-تاون-1096949052.html
مانشستر سيتي يقفز للمركز الرابع بسداسية نظيفة في مرمى إبسويتش تاون
مانشستر سيتي يقفز للمركز الرابع بسداسية نظيفة في مرمى إبسويتش تاون
سبوتنيك عربي
حقق فريق مانشستر سيتي فوزا ساحقا على حساب إبسويتش تاون، بسداسية نظيفة، ضمن الأسبوع الـ22 من منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025. 19.01.2025, سبوتنيك عربي
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مجتمع
أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة
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الأخبار
مانشستر سيتي
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وفي لقاء أقيم على ملعب "بورتمان رود"، بدأ مهرجان الأهداف عن طريق فيل فودين في الدقيقة (27)، ثم بعد ثلاث دقائق فقط سجل ماثيو كوفاسيتش الهدف الثاني لـ"السماوي".وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، عاد فيل فودين ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، فيما سجل جيريمي دوكو الهدف الرابع في الدقيقة (49).ثم وضع إيرلينج هالاند اسمه في قائمة الأهداف في الدقيقة (57)، واختتم الشاب جيمس ميكاتس أهداف المباراة لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة (69).وأصبح مانشستر سيتي في المركز الرابع مؤقتًا برصيد 38 نقطة من 22 مباراة، لكنه ينتظر نتيجة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون المقررة مساء غدٍ الإثنين، في المقابل، ظل إبسويتش تاون في المركز الثامن عشر برصيد 16 نقطة.
https://sarabic.ae/20250116/فابريزيو-رومانو-المصري-عمر-مرموش-انتقل-إلى-مانشستر-سيتي-لمدة-5-سنوات-1096853130.html
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أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات, الأخبار, مانشستر سيتي
أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات, الأخبار, مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يقفز للمركز الرابع بسداسية نظيفة في مرمى إبسويتش تاون

20:07 GMT 19.01.2025
© AP Photo / Ian Waltonمانشستر سيتي يفوز على إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي يفوز على إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Ian Walton
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حقق فريق مانشستر سيتي فوزا ساحقا على حساب إبسويتش تاون، بسداسية نظيفة، ضمن الأسبوع الـ22 من منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025.
وفي لقاء أقيم على ملعب "بورتمان رود"، بدأ مهرجان الأهداف عن طريق فيل فودين في الدقيقة (27)، ثم بعد ثلاث دقائق فقط سجل ماثيو كوفاسيتش الهدف الثاني لـ"السماوي".
وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، عاد فيل فودين ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، فيما سجل جيريمي دوكو الهدف الرابع في الدقيقة (49).
اللاعب المصري عمر مرموش - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
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ثم وضع إيرلينج هالاند اسمه في قائمة الأهداف في الدقيقة (57)، واختتم الشاب جيمس ميكاتس أهداف المباراة لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة (69).
وأصبح مانشستر سيتي في المركز الرابع مؤقتًا برصيد 38 نقطة من 22 مباراة، لكنه ينتظر نتيجة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون المقررة مساء غدٍ الإثنين، في المقابل، ظل إبسويتش تاون في المركز الثامن عشر برصيد 16 نقطة.
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