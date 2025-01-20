https://sarabic.ae/20250120/حيرت-العلماء-الجزيرة-الشبح-على-وشك-الاختفاء-1096981355.html
حيرت العلماء... "الجزيرة الشبح" على وشك الاختفاء
حيرت العلماء... "الجزيرة الشبح" على وشك الاختفاء
سبوتنيك عربي
رصدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مسيرة "الجزيرة الشبح" التي ظهرت فجأة في بحر قزوين في بداية 2023، بينما أصبحت الآن على وشك الاختفاء مرة أخرى. 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T17:29+0000
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وأعدت الوكالة صورا ترصد وضع الجزيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث تم التقاطها بواسطة اثنين من الأقمار الصناعية التابعة للوكالة، حسبما ذكر موقع "ساينس إليرت"، الذي أوضح أن الجزيرة تقع قبالة سواحل أذربيجان.ولفت الموقع إلى أن "الجزيرة الشبح" حيرت العلماء بسبب الظهور والاختفاء خلال نحو عامين فقط.ففي نوفمبر/ تشرين الأول 2022، لم تكن الجزيرة موجودة، لكن مع ثوران بركان طيني في المنطقة بدأت الجزيرة في الظهور مرة أخرى عام 2023.وبحسب الصور، التي رصدتها "ناسا"، فإن عام 2024، شهد بداية اختفاء الجزيرة، مرة أخرى.وترجع بداية تكوين الجزيرة، وفقا لما رصده العلماء، إلى عام 1861، مع ثوران بركاني في بحر قزوين، حيث ظهرت واختفت بعدها عدة مرات.وكانت أكبر مرة ثار فيها البركان عام 1950، عندما بلغت مساحة الجزيرة في تلك المرة 700 مترا مربعا وارتفاع 6 أمتار عن مستوى سطح البحر.
https://sarabic.ae/20230730/انخفاض-منسوب-بحر-قزوين-ينذر-بكارثة-بيئية-1079572807.html
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منوعات, أذربيجان, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, أذربيجان, أخبار العالم الآن, الأخبار
حيرت العلماء... "الجزيرة الشبح" على وشك الاختفاء
رصدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مسيرة "الجزيرة الشبح" التي ظهرت فجأة في بحر قزوين في بداية 2023، بينما أصبحت الآن على وشك الاختفاء مرة أخرى.
وأعدت الوكالة صورا ترصد وضع الجزيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث تم التقاطها بواسطة اثنين من الأقمار الصناعية التابعة للوكالة، حسبما ذكر موقع "ساينس إليرت"، الذي أوضح أن الجزيرة
تقع قبالة سواحل أذربيجان.
ولفت الموقع إلى أن "الجزيرة الشبح" حيرت العلماء بسبب الظهور والاختفاء خلال نحو عامين فقط.
ففي نوفمبر/ تشرين الأول 2022، لم تكن الجزيرة موجودة، لكن مع ثوران بركان
طيني في المنطقة بدأت الجزيرة في الظهور مرة أخرى عام 2023.
وبحسب الصور، التي رصدتها "ناسا"، فإن عام 2024، شهد بداية اختفاء الجزيرة، مرة أخرى.
وترجع بداية تكوين الجزيرة، وفقا لما رصده العلماء، إلى عام 1861، مع ثوران بركاني في بحر قزوين
، حيث ظهرت واختفت بعدها عدة مرات.
وكانت أكبر مرة ثار فيها البركان عام 1950، عندما بلغت مساحة الجزيرة في تلك المرة 700 مترا مربعا وارتفاع 6 أمتار عن مستوى سطح البحر.